बाळासाहेब ठाकरेंच्या जन्मशताब्दी वर्षी मुंबईवर खऱ्या शिवसेनेचा भगवा फडकला पाहिजे - भास्कर जाधव
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आज मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्कवर त्यांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळली आहे.
Published : January 23, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई : "केंद्रात आम्ही तुमच्या सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे. महाराष्ट्रातही आम्ही तुमच्यासोबत राहिलो आहोत. मात्र हे वर्ष हिंदू हृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळं मुंबईवर शिवसेनेचाच भगवा झेंडा फडकला पाहिजे आणि तो झेंडा बाळासाहेब ठाकरे यांचे खरे वारसदार असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या म्हणजेच खऱ्या शिवसेनेचाच असला पाहिजे," असे ठाम मत शिवसेना (उबाठा) नेते भास्कर जाधव यांनी शुक्रवारी (23 जानेवारी) व्यक्त केले.
पाठिंबा देण्याचं धाडस शिंदेंनी दाखवलं पाहिजे : राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शिवसेनाप्रमुखांना खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी उद्धव ठाकरे जो उमेदवार देतील, त्याला पाठिंबा देण्याचं धाडस एकनाथ शिंदे यांनी दाखवलं पाहिजे, असं मत भास्कर जाधव यांनी व्यक्त केलं. तसंच हे धाडस 100 टक्के एकनाथ शिंदेंनी दाखवले पाहिजे. तो पाठिंबा घ्यायचा की नाही, हे उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या नेतृत्वावर आहे. मात्र भाजपाला पाठिंबा देता कामा नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "जर तुम्ही स्वतःला बाळासाहेबांचे खरे वारसदार म्हणत असाल, बाळासाहेबांमुळे आम्ही घडलो, आम्ही इथं आलो असे सांगत असाल, तर बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दी वर्षात तुमचा मान-सन्मान, गर्व, अधिकार, अहंकार, मान-अपमान सर्व बाजूला ठेवून शिवसेनेचा झेंडा मुंबईवर फडकवण्यासाठी कमीपणा घेतला पाहिजे," असे जाहीर आवाहन भास्कर जाधव यांनी केलं.
भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नही : महापौर निवडीबाबत भास्कर जाधव यांनी ठाम भूमिका मांडत सांगितलं, "उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचा महापौर करण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी पाठिंबा दिला पाहिजे. मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, जर बाळासाहेबांना मानत असतील, तर एकनाथ शिंदे हे दातृत्व नक्कीच दाखवतील. जग काय म्हणेल याची आम्हाला पर्वा नाही. 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेचा जन्म कोणी दिला? बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिला. बाळासाहेबांचे पुत्र कोण? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहेत. शिवसेना भाजपाच्या नादाला लागून चोरून-तोडून नेल्याने कोणी मालक होत नाही. शेवटी जनता जनार्दनाला सर्व माहीत आहे. भगवान के घर में देर है, लेकिन अंधेर नही. जेव्हा गहू तेव्हा पोळ्या," अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली.
सही बात, सही वक्त : एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देणार का, या प्रश्नावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले, "काही गोष्टी मीडियात सांगून होत नाहीत. त्या अराउंड टेबल बसून सोडवायच्या असतात. जे घडवायचं असतं, ते रोज समोर सांगायचं नसतं. काहीजण प्रश्न सोडवतात, तर काहीजण प्रश्न चिघळवतात. त्यामुळं हे प्रश्न आम्ही समोरासमोर बसून सोडवू. माझी भूमिका नंतर सांगेन. योग्य ठिकाणी योग्य गोष्ट मांडणं, योग्य वेळेला योग्य बोलणं, योग्य निर्णय घेणं आणि योग्य कृती करणं हीच राजकारणाची गरज आहे. सही बात, सही वक्त," असं सांगत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
महापौरपदासाठी पाठिंबा दिलाच पाहिजे : भास्कर जाधव पुढं म्हणाले, "माझ्या मनात याविषयी प्रचंड दु:ख आहे. बाळासाहेबांचं जन्मशताब्दी वर्ष असताना त्याच वर्षी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा महापौर मुंबई महापालिकेत नसेल, यासारखं दुसरं दु:ख नाही. जे कोणी बाळासाहेबांचे विचार पुढे नेत असल्याचा दावा करतात, जे स्वतःला खरे वारसदार म्हणवतात, त्या सर्वांना मी आवाहन वजा विनंती करतो हे बाळासाहेबांचं जन्मशताब्दी वर्ष आहे. इथंच तुमची खरी श्रद्धा सिद्ध होते. तुम्हाला बाळासाहेबांवर विश्वास आहे का? तुम्ही त्यांच्यासमोर नतमस्तक होऊ इच्छिता का? श्रद्धांजली अर्पण करू इच्छिता का? तर एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला महापौरपदासाठी पाठिंबा दिलाच पाहिजे," असे ते म्हणाले.
अभिवादन करण्यासाठी स्मृतिस्थळावर शिवसैनिकांची गर्दी : दरम्यान, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त आज मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्कवर त्यांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळली आहे. आमदार भास्कर जाधव यांच्यासह नेत्यांसह राज्यभरातून आलेल्या शिवसेना आणि मनसे कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांनी सकाळपासूनच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळी दर्शन घेण्यासाठी गर्दी केली आहे.
