गणपतीचा सहकुुंटुंब रेल्वेनं प्रवास कधी पाहिला आहे का? मुषक झाले प्रवासी, मालाडच्या गणेश मंडळाचा अनोखा देखावा
मालाडमधील गणेश मंडळानं बाल गणपती हे रेल्वेनं प्रवास करत असल्याचा देखावा उभा केला आहे. या देखाव्याबाबत ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी चिन्मय जगताप यांचा स्पेशल रिपोर्ट
Published : September 24, 2026 at 6:03 PM IST
मुंबई - गणेशोत्सवानिमित्त गणेश मंडळ वेगवेगळ्या प्रकारचे देखावे करून एकप्रकारे कलेची आराधना करत आहेत. अशातच मालाड पूर्व येथील डायमंड मार्केट जवळ असलेल्या शिवकृपा मित्र मंडळानं बाळ गणेश, माता पार्वती आणि भगवान शंकर यांचा भारतीय रेल्वेचा प्रवास दाखविला आहे. हा देखावा अतिशय हुबेहूब असा वाटतो. खरंच आपण रेल्वेनं प्रवास करत आहोत, असा भास या ठिकाणी आलेल्या गणेशभक्तांना होत आहे. याचबरोबर कोकणवासियांना गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाताना होणारा आनंद दाखविला आहे.
एकीकडे अनेक भव्य महाकाय गणेश मूर्ती सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असताना, दुसरीकडे मुंबईतील मालाड पूर्व येथील आगळ्यावेगळ्या रेल्वेच्या संकल्पनेवर आधारीत बाप्पाच्या देखाव्यानं भाविकांची मने जिंकली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. बाळ गणेश, त्याचे कुटुंब भारतीय रेल्वेने प्रवास करताना कसे दिसतील याची सुंदर कल्पना देखाव्यातून मांडली आहे.
हा देखावा देखावा आहे, असं वाटत नाही. आम्ही ज्या प्रकारे रेल्वेनं प्रवास करतो, तो प्रवास या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळत आहे. लहानपणी मीदेखील झोळीमध्ये झोपल्याचं मला आठवत आहे. तीच जोडी आता मला या देखाव्यामध्ये पाहायला मिळाली. मी खास भाईंदरवरून हा देखावा या ठिकाणी पाहण्यासाठी आले- सोनी यादव, गणेशभक्त
देखाव्यातील डब्यामध्ये प्रवासी म्हणून मुषकराज आहेत. सर्व प्रवासी मिळून एकत्र विविध खेळ आणि गप्पा मारत असल्याचं या देखाव्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. ही कल्पना अत्यंत सुंदरपणे मांडली आहे. रेल्वेच्या डब्याचे अतिशय हुबेहूब स्वरुप तयार केलं आहे. या देखाव्याचे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
माझं गाव उत्तर प्रदेश येथे आहे. मी स्वतः नेहमी रेल्वेनं प्रवास करत असतो. प्रत्येक भाविकांनी येथे येऊन हा देखावा बघितलाच पाहिजे. खरंच खूप सुंदर असा हा देखावा आहे. रेल्वेचे प्रतिरूप या ठिकाणी बनवण्यात आलं आहे- अशोक निर्मल, गणेशभक्त
देखाव्यात देवी पार्वतीच्या कुशीत बाळ गणेशाची अत्यंत गोंडसमूर्ती पाहायला मिळत आहे. भारतीय रेल्वेमध्ये असणारे सीट या ठिकाणी लावण्यात आले आहेत. या सजावटीमुळे पाहणाऱ्याला प्रत्यक्ष एक लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवासाचा भास होत आहे.
माझे बंधू आणि आमच्या चाळीतील मुलांनी एकत्र येऊन हा देखावा सजवला आहे. सगळ्यांनी मिळून शक्कल लढवून हा देखावा बनवला आहे. गेल्या वर्षी आमच्या मंडळाने बोटीचा देखावा सजवला होता. यंदा आम्ही रेल्वेचा देखावा सजवला आहे. रेल्वेची हुबेहूब प्रतिकृती तयार करायचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. या ठिकाणी गणपती बाप्पा आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंब आम्ही दाखवला आहे.
पायल पटेल, कार्यकर्ता, शिवकृपा मित्र मंडळ
विशेष म्हणजे या तयार केलेला रेल्वे डब्यात अनेक उंदीर म्हणजेच मूषक प्रवास म्हणून प्रवासी करत आहेत. तर काही रेल्वे डब्यात उंदीर खेळ खेळत आहेत. तर काही भजन कीर्तनात तल्लीन झाले आहेत. तर काही उंदीर चक्क वर्तमानपत्रही वाचत आहेत. तर एक मूषक प्रवासात झोप घेत आहे.
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