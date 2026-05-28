मुंबईत बकरी ईदच्या कुर्बानीवरुन वाद, उपमहापौर संजय घाडी म्हणाले, "सण शांततेत साजरा करा"
मुंबईत विविध ठिकाणी कुर्बानी देण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे, असं मुंबई महानगरपालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितलं.
Published : May 28, 2026 at 1:52 PM IST
मुंबई : बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कुर्बानीच्या मुद्द्यावरून राजकारण चांगलेच तापल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाच्या काही नेत्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून हाऊसिंग सोसायटी, रहिवासी संकुल आणि चाळींमध्ये बकऱ्यांची कुर्बानी करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली होती. अशात कुर्बानीमुळं काही ठिकाणी वाद झाल्याचं पाहायला मिळाले. गोरेगाव आणि घाटकोपर या भागांमध्ये भाजपा पदाधिकारी व नगरसेवक चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं.
याबाबत मुंबई महानगरपालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी "ईटीव्ही भारत"सोबत संवाद साधला. यावेळी संजय घाडी म्हणाले की, "मुंबईमध्ये बकऱ्यांच्या कुर्बानीमुळं जर वाद होत असेल तर ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. माझी सर्व मुस्लीम बांधवांना विनंती आहे. बकरी ईदचा सण अतिशय उत्साहात, पण शांततेत साजरा करा. आपला सण साजरा करताना इतर धर्मियांना त्रास होणार नाही, याकडे लक्ष द्या. आपल्याला ज्या कोणत्या परंपरा साजऱ्या करायच्या आहेत. त्यासाठी पालिकेनं परवानगी दिली आहे, तिथंच त्या साजऱ्या करा."
मुंबईत स्थानिक नगरसेवकांनी व रहिवाशांनी देखील याला विरोध केल्याचही उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "पालिकेनं 119 ठिकाणी कुर्बानीसाठी परवानगी दिली आहे. हाऊसिंग सोसायटीमध्ये कुर्बानी देऊ नका. यामुळं मुस्लीम बांधवांनी सणाला गालबोट लागणार नाही, याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. हिंदू व मुस्लीम बांधव एकत्र येऊन नेहमी सण साजरे करत असतात. आपापल्या परंपरा जोपासत असतात. पण सणाला गालबोट लागणार नाही, ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. तसंच मुंबईत विविध ठिकाणी कुर्बानी देण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे."
दरम्यान, मुंबईतील नालेसफाईबाबत बोलताना उपमहापौर संजय घाडी म्हणाले की, "103 टक्क्यांवर नालेसफाई कशी होऊ शकते? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. या विषयी आयुक्तांना भेटणार असून त्यांना पत्र देऊन नालेसफाईसंदर्भात विशेष बैठक घ्यायला लावणार आहोत." तसंच महानगरपालिका प्रशासन मुंबईत पावसाळ्यात पाणी साचणार नाही, यासाठी विशेष खबरदारी घेत असून विविध उपाययोजना करत असल्याचंही संजय घाडी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, मुंबईतील 98 टक्के लोक हे आपल्या दुकानाबाहेर मराठी पाट्या लावण्यास तयार आहेत. मराठी पाट्या लावण्यासाठी समर्थन देत आहेत. अशावेळी मुंबईत ज्या 2 टक्के लोकांना मराठी पाट्या लावायच्या नाहीत, त्यांच्यावर पालिका प्रशासन कडक कारवाई करेल, असंही यावेळी संजय घाडी यांनी सांगितलं.
