ETV Bharat / state

निवडणुकीत आमिषं अन् आता निधीवरून थेट मतदारांना धमकी, नवी संस्कृतीच रुजू होऊ पाहतेय का?

देशातील प्रत्येक नागरिकाला कुणालाही मत देण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. पण मतदारांना धमकी दिली जात आहेत.

Deputy Chief Minister Ajit Pawar
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 24, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी सर्व पक्षाचे नेते कामाला लागले आहेत. नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीसाठी अनेक ठिकाणी सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून जोरात प्रचार सुरू आहे. निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना अनेक ठिकाणी आपल्या उमेदवारांना निवडून द्यावे, यासाठी वेगवेगळी आमिष मतदारांना दाखवली जाताहेत. तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातीलच मंत्र्यांकडून मतदारांना आमिषं दाखवली जात आहेत. आम्हालाच मत द्या अन्यथा निधी मिळणार नाही, असाही मंत्र्यांकडून सज्जड दम आणि धमकी दिली जात आहे. पण मताचा अधिकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणाला संविधानातून दिला आहे. तेच मतदान देशातील प्रत्येक नागरिकाला कुणालाही देण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. पण मतदारांना दम आणि आश्वासनं दिली जात आहेत. दुसरीकडे आपण पुरोगामीचा टेंभा मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात मतदारांना धमकी देण्याची संस्कृती वाढत आहे. हे कितपत योग्य आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला हे शोभनीय आहे का? याला वेळीच आळा घातला पाहिजे, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे, गेल्या काही दिवसांत सत्ताधारी मंत्र्यांकडून कोणकोणती वक्तव्यं समोर आलीत आणि यावर विरोधकांनी काय म्हटलंय ते पाहूयात.

...अन्यथा निधी मिळणार नाही : दरम्यान, मतदारांना मंत्र्यांकडूनच निधीबाबत धमकी दिली जात आहे. बारामतीत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, मत देणे हा तुमचा अधिकार आहे. मत दिले तर ठीक, नाहीतर मी अर्थमंत्री आहे. कुणाला कुठे, किती निधी द्यायचा हा माझा अधिकार आहे, तुम्ही काट मारली तर मी ही काट मारेन. तसेच जे उमेदवार आता निवडणुकीत उभे राहिले आहेत किंवा बंडखोरी करून निवडून लढवताहेत, ते सांगातहेत की मी अजितदादांचा कार्यकर्ता आहे आणि त्यांना जर निवडून आल्यानंतर वरून निधीच नाही मिळाला तर विकासकामं करणार कशी? आरे मग तुम्ही सुरुवातीलाच निवडणुकीत कशाला उभे राहायचं, असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निधीबाबत अप्रत्यक्षपणे मतदारांना आणि उमेदवारांना एक प्रकारे इशाराच दिलाय.

आमच्या पक्षाला मतदान केले नाहीतर निधी मिळणार नाही : तर दुसरीकडे कागलचे आमदार आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मतदारांना सज्जड दमच भरला आहे. "तुमच्या वॉर्डात जर कमी मतदान सापडले, तर त्यांनी समजून जावं," अशी धमकी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मतदारांना दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत मंत्री नितेश राणे यांनी मतदारांना जर भाजपाला मतदान केलं नाही तर निधी मिळणार नाही. मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे. मीच निधी आणून देणार आहे आणि मतदान केले नाहीतर निधी मिळणार नाही, अशी धमकी मंत्री नितेश राणेंनी मतदारांना दिली होती. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी "निवडणुकीत कितीही खर्च होऊ द्या, मी तर स्टार प्रचारक आहे. निवडणूक आयोगाला आपण सगळ्या खर्चाचा हिशेब देऊ...," असं धक्कादायक वक्तव्य केलंय. त्यामुळं सध्या सत्ताधारी मंत्रीच मतदारांना मतासाठी एक प्रकारे धमकी देण्याची संस्कृती रुजू होऊ पाहतेय का?, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळाच सुरू आहे.

सत्तेचा गैरवापर करणे सुरू : एकीकडे मंत्री मतदारांना निधीबाबत धमकी देत असताना दुसरीकडे धमकी देणाऱ्या या मंत्र्यांवर विरोधकांनी टीका केली आहे. सध्या सत्तेचा गैरवापर करणे सुरू आहे आणि आपली सत्ता आहे म्हणजे आपण कसेही वागू, असं सत्ताधारी यांना वाटत आहे. म्हणून ते मतदारांना निधीबाबत धमकी देत आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माध्यमांशी बोलताना केलीय. तर बावनकुळेंच्या वक्तव्याचा शिवसेना (ठाकरे) उपनेते सुषमा अंधारे यांनी चांगला समाचार घेतला आहे. कदाचित चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवडणूक आयोग हे आपले घरगडी वाटत असावे. म्हणून त्यांनी असे वक्तव्य केले असावे, असा निशाणा सुषमा अंधारे यांनी चंद्रशेखर बावनकुळेंवर साधला आहे.

मतदारांना धमकी देणेही चुकीचेच : दरम्यान, अजित पवारांच्या वक्तव्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठराखण केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असं बोललं जातं, याचा अर्थ निधी मिळणारच नाही, असं नाही. अजित पवार जे बोलले त्याचा चुकीचा अर्थ काढला गेला, असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांनी सारवासारव केली असून, अजित पवारांची पाठराखण केली आहे. "भारतीय लोकशाही आणि संविधानाने नागरिक हा सार्वभौम आहे. मतदानाचा अधिकार हा कोणताही जात, धर्म, शिक्षण आणि आर्थिक स्थितीचा भेदभाव न करता देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी क्रांती केली. मतदारांना आमिष दाखवणे जितके चुकीचे आहे, तितकेच मतदारांना धमकी देणेही चुकीचेच आहे," अशी प्रतिक्रिया सत्ताधारी शिवसेना पक्षातील प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिलीय.

धमकीचा प्रकार वाढण्याची शक्यता : निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळी राजकीय पक्षांकडून आमिष दाखवली जाताहेत हे खरं आहे. आता तर जी निवडणुकीत धमकीची संस्कृती आहे, ती हळूहळू रुजू होऊ पाहत आहे आणि हे सत्ताधारी असो या विरोधक हे राजकीय पक्षांकडून मत घेण्यासाठी हे होणारच आहे. पण आता सत्ताधारीच मंत्री मतदारांना मत द्या अन्यथा निधी नाही, अशी धमकी देत आहेत हे चुकीचं आहे. याआधीही निवडणुकीत मतांसाठी थेट महिलांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात आले. बिहारमध्ये तर मतांसाठी महिलांच्या खात्यात दहा हजार रुपये टाकण्यात आले. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मतांसाठी प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये देण्यात आले. हा प्रकार सुद्धा एक आमिषाचाच आहे. परंतु आता याच्यावर बंधन येण्याची शक्यता खूप कमी दिसत आहे. पण आपण समाज म्हणून यावर काही करू शकत नाही. उलट आगामी काळात हे प्रकार वाढण्याची अधिक शक्यता आहे, असं राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलंय.

हेही वाचाः

स्वदेशी बनावटीची पाणबुडीविरोधी युद्धनौका "माहे" आजपासून नौदलात सामील, जाणून घ्या खासियत

मुंबई महापालिका निवडणुकीत 35 वर्षांखालील 40 टक्के तरुणांना संधी देणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट सांगितलं

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION
SHIVSENA
BJP
निधीवरून थेट मतदारांना धमकी
BMC ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.