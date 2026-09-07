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बैलपोळा स्पेशल : सर्जा-राजाची सजावट करणाऱ्या हातांची व्यथा; मेहनत वाढली, उत्पन्न मात्र घटले

जळगाव जिल्ह्यातील नशिराबाद येथील नाथ कुटुंबीयांनी पिढ्यानपिढ्या जपलेली बैलांच्या सजावटीचं साहित्य तयार करण्याची पारंपरिक कला आजही कायम आहे.

Bail Pola Special
बैलपोळा स्पेशल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 5:32 PM IST

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जळगाव : पोळा सण म्हटलं की शेतकऱ्यांच्या लाडक्या सर्जा-राजाची आकर्षक सजावट आलीच. बैलांच्या अंगावर रंगीबेरंगी झूल, गोंडे, दोर, शिंगांची सजावट आणि पारंपरिक साहित्यानं सजलेली बैलजोडी पोळ्याच्या सणाचं खास आकर्षण ठरते. या सजावटीच्या साहित्यामागे मात्र कारागिरांची दिवस-रात्र चालणारी मेहनत असते. जळगाव जिल्ह्यातील नशिराबाद येथील नाथ कुटुंबीयांनी पिढ्यानपिढ्या जपलेली बैलांच्या सजावटीचं साहित्य तयार करण्याची पारंपरिक कला आजही कायम आहे. पोळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या साहित्याला महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून मोठी मागणी होत आहे.

बैलपोळा स्पेशल (ETV Bharat)

पारंपरिक कारागिरांसमोरील अडचणीही कायम : नाथ कुटुंबीय अनेक वर्षांपासून बैलांच्या सजावटीचं विविध साहित्य पारंपरिक पद्धतीनं तयार करतात. हातानं साहित्य तयार करण्याची ही प्रक्रिया मेहनतीची असून त्यासाठी कौशल्य, वेळ आणि संयमाची आवश्यकता असते. बदलत्या काळानुसार सजावटीच्या साहित्यामध्ये नवनवीन प्रकार आणि डिझाइन आले असले, तरी नाथ कुटुंबीयांनी आपल्या पारंपरिक कलेची ओळख कायम जपली आहे.

पोळा सण जवळ आला की नाथ कुटुंबीयांच्या घरात आणि कामाच्या ठिकाणी लगबग वाढते. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत विविध आकार, रंग आणि डिझाइनचं सजावटीचं साहित्य तयार करण्याचं काम सुरू असतं. तयार केलेलं साहित्य व्यापाऱ्यांमार्फत जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील विविध भागांत पाठवलं जातं.

नशिराबादमध्ये तयार होणाऱ्या या पारंपरिक सजावटीच्या साहित्याला पोळ्याच्या काळात मोठी मागणी असते. त्यामुळे या दिवसांत कारागिरांच्या हाताला मोठ्या प्रमाणावर काम मिळतं. मात्र, मागणी वाढत असतानाच पारंपरिक कारागिरांसमोरील अडचणीही कायम आहेत.

कच्च्या मालाच्या दरवाढीचा कारागिरांना फटका : बैलांच्या सजावटीचं साहित्य तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. धागा, दोर, विविध प्रकारचे मणी, रंग आणि इतर सजावटीचं साहित्य महागल्यानं उत्पादन खर्च वाढला आहे. पूर्वी ज्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करता येत होतं, त्याच उत्पादनासाठी आता अधिक पैसा खर्च करावा लागत आहे.

कच्च्या मालासोबतच मजुरी आणि इतर खर्चही वाढले आहेत. उत्पादनासाठी लागणारा वेळ वाढला असताना तयार मालाला मिळणारा दर मात्र अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. व्यापाऱ्यांकडून अद्याप जुन्याच दरानं साहित्य खरेदी केलं जात असल्यानं कारागिरांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.

पोळा सण जवळ आल्यानं सजावटीच्या साहित्याची मागणी वाढते. त्यामुळे अधिक उत्पादन करावे लागते. मात्र वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा मोबदला कमी असल्यानं कारागिरांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. मेहनत आणि उत्पादन वाढलं, मात्र उत्पन्न घटलं, अशी परिस्थिती पारंपरिक कारागिरांसमोर निर्माण झाली असल्याची खंत नाथ कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.

कारागीर नाथ कुटुंबीयांची प्रमुख मागणी : "महागाई वाढत असताना बैलांच्या सजावटीचं साहित्य तयार करणाऱ्या कारागिरांना मिळणाऱ्या मजुरीत मात्र वाढ झालेली नाही. पूर्वी 70 ते 80 रुपये मजुरी मिळत होती. मात्र आता त्यात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाढती महागाई आणि मेहनतीच्या तुलनेत मिळणारी मजुरी अपुरी पडत असल्याची कारागिरांची भावना आहे. ही कामं पूर्णपणे हातानेच करावी लागतात. त्यासाठी मशीनचा वापर शक्य नसल्यानं मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मेहनत लागते. त्यामुळे मजुरी वाढवून 90 ते 100 रुपये करण्यात यावी", अशी मागणी कारागिरांनी केली आहे.

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