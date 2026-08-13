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मातीच्या सुगंधातून साकारतोय बाप्पा; मूर्तिकारांच्या घराघरात 'बाप्पा' घडवण्यासाठी लगबग सुरू

गणेश चतुर्थी (Ganesh chaturthi) जवळ आल्यानं राज्यातील मूर्तिकरांच्या घरामध्ये आणि कारखान्यांमध्ये मूर्ती घडवण्यासाठी मूर्तिकारांची लगबग सुरू झाली आहे.

Ganesh chaturthi 2026 And Bail pola 2026
गणेश मूर्तिकार आशा कांचनपुरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 3:59 PM IST

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अमरावती : श्रावणाच्या आगमनासोबतच सणांची चाहूल लागली आहे. श्रावणानंतर येणारा पोळा आणि त्यानंतर गणेशोत्सव आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळं अमरावतीतील मूर्तिकारांच्या घराघरात सध्या मातीचा सुगंध, रंगांची उधळण आणि दिवस-रात्र सुरू असलेली लगबग पाहायला मिळत आहे. कुठं बाप्पांच्या मूर्तीवर शेवटचा हात फिरवला जातोय, तर कुठं तान्हा पोळ्यासाठी मातीचे बैल आकार घेत आहेत. मातीला आकार देताना या कुटुंबाच्या कष्टाचं आणि त्यांच्या वर्षभराच्या अर्थकारणाचही गणित जुळत आहे.

सहाशे घरात मूर्तिकलेचा वारसा : अमरावती शहरात मूर्तीकरांची सुमारे 600 कुटुंब आहेत. त्यापैकी जवळपास सर्वच घरांमध्ये सध्या गणपतीच्या मूर्ती घडवण्याचं काम सुरू आहे. शहरातील राजापेठ परिसरातील मूर्तिकारांची वस्ती, जुन्या अमरावती शहरातील वस्ती तसेच फ्रेझरपुरा परिसरातील वस्तीमध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंत मूर्तिकार कुटुंब कामात मग्न आहेत. काळानुरूप अनेक मूर्तिकारांनी एमआयडीसी परिसरातही स्वतंत्र कारखाने उभारले आहेत. मात्र, घरातील परंपरागत कामाची जागा आजही अनेक कुटुंबांनी जपली आहे. माती, पाणी, हातांची कला आणि कल्पकता यांच्या संगमातून येथे विविध आकाराचे बाप्पा साकारत आहेत.

प्रतिक्रिया देताना मूर्तिकार आशा कांचनपुरे (ETV Bharat Reporter)

भंडाराच्या लाल मातीतून साकारतोय गणराया : गणपतीच्या मूर्ती घडवण्यासाठी लागणारी लाल माती प्रामुख्याने भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातून आणली जाते. यंदा या मातीच्या दरातही वाढ झाली आहे. अर्धा ट्रॅक्टर ट्रॉलीसाठी सुमारे 8 हजार रुपये तर पूर्ण ट्रॉलीसाठी सुमारे 13 हजार रुपये मोजावे लागतात. ट्रॉली आलेल्या मातीत असलेले दगड खडे आणि इतर घटक वेगळे करून ती माती चाळली जाते. त्यानंतर पाणी मिसळून ती योग्य प्रकारे मळली जाते. या प्रक्रियेनंतरच बाप्पाच्या मूर्तीला आकार देण्यास सुरुवात होते. त्यामुळं मूर्ती तयार होण्यापूर्वीच मूर्तिकारांच्या कष्टाचा मोठा प्रवास सुरू झालेला असतो.

मे, जून महिन्यापासूनच कामाला सुरुवात : गणपतीची मूर्ती घडवण्याचं काम साधारण मे जून महिन्यापासून सुरू होतं. सुरुवातीला सांगाडा तयार करून त्यावर मातीचे थर चढवले जातात. मूर्ती सुकल्यानंतर तिच्यावर बारकाईने नक्षीकाम आणि चेहऱ्यावरील भाव उमटवले जातात. आता बहुतेक मूर्ती अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या असून मूर्तीवर शेवटचा हात फिरवणं, डोळे रंगवणं, रंगरंगोटी, अलंकार आणि आकर्षक सजावट करण्याची लगबग सुरू आहे. घराघरात वेगवेगळ्या उंचीच्या आणि विविध रूपातील गणराया आकार घेताना दिसत आहेत.

Ganesh chaturthi 2026 And Bail pola 2026
मूर्तिकरांच्या घराघरात लगबग (ETV Bharat Reporter)

मातीच्या दराचा बाप्पांच्या किंमतीवरही परिणाम : मूर्ती घडवण्यासाठी लागणारी माती महाग झाल्यानं गणपतीच्या मूर्तीच्या किंमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मातीपासून रंग, सजावटीचे साहित्य, वाहतूक आणि मजुरी पर्यंत प्रत्येक खर्च वाढत असल्याचं मूर्तिकार सांगतात. मूर्तीची किंमत केवळ तिच्या आकारावर ठरत नाही. तिच्या मागं लागलेले कच्चे साहित्य, अनेक दिवसांची मेहनत बारकाईने केलेले काम आणि कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा सहभाग याचा समावेश असतो, असं मूर्तिकार आशा कांचनपुरे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाल्या.

तान्ह्या पोळ्यासाठी मातीचे बैलही तयार : पोळ्याला पहिल्या दिवशी शेतकरी आपल्या खऱ्या बैलांची पूजा करतो. दुसऱ्या दिवशी तान्यापोळ्यात लहान मुलं मातीच्या बैलांची पूजा करतात. गावातील मंदिरामध्ये, चौकांमध्ये मातीच्या बैलांचा पोळा भरतो. त्यानंतर मुलं घरोघरी जाऊन बैलांसाठी पोळी किंवा खाऊ घालतात. त्यामुळं तान्ह्यापोळ्याच्या काही दिवस आधीपासूनच मातीच्या बैलांना मागणी वाढते. काही मूर्तिकार पीओपीचे बैल तयार करतात मात्र अनेक कुटुंब आजही मातीचेच आकर्षक आणि देखणे बैल तयार करण्याची परंपरा जपत आहेत. बेंबळा नदीच्या मातीतून बैलांना आकार दिला जातोय. बेंबडा नदी परिसरातून बैल बनवण्यासाठी माती आणली जाते. अल्प प्रमाणात मूर्ती तयार करणारे मूर्तिकार सुमारे तीन ते चार हजार रुपयात माती खरेदी करतात. माती भिजवून तिचे गोळे तयार केले जातात. त्यातून बैलांना आकार देऊन ते उन्हात वाळविले जातात. वाळवल्यानंतर त्यांच्या अंगावर रंग चढवला जातो. कुठं लाल, पिवळा, हिरवा, निळा रंग दिला जातो, तर कुठे पारंपारिक पद्धतीने सजविलेले बैल लहान मुलांना आकर्षित करण्यासाठी सज्ज होत आहेत.

लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येक हात बाप्पांच्या सेवेत : मूर्तिकारांच्या घरात सध्या वयाची कोणतीही मर्यादा नाही. घरातील लहान मुलं छोटी मोठी काम करतात. तरुण मंडळी माती मळण्यापासून मूर्ती घडवणं, वाळवणं आणि रंगकामापर्यंत जबाबदारी सांभाळतात. घरातील महिला आणि वृद्ध मंडळीही आपल्या परिणाम हातभार लावतात. वय झालेली हात थकलेले असले तरी मातीला आकार देताना त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत. अनेक वृद्ध मूर्तिकारांसाठी हे केवळ काम नसून पिढ्यानपिढ्या जपलेली कला आहे. आपल्या हातून घडलेला बाप्पा एखाद्या घरात विराजमान होणार याचा त्यांना आनंद असतो.

Ganesh chaturthi 2026 And Bail pola 2026
बाप्पांच्या मूर्तीवर शेवटचा हात (ETV Bharat Reporter)

रात्रदिवस कष्ट, जेवणातही भान नाही : गणपती उत्सव जवळ येत असताना मूर्तिकारांच्या कामाचा ताण दिवसेंदिवस वाढतो. दिलेल्या ऑर्डर वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा रात्रंदिवस काम करावे लागतं. मूर्ती घडवणं, सुकवणं रंग देणं आणि सजावट करणं या प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या संयमाची आणि मेहनतीची गरज आहे. कामाचा वेग वाढला की अनेकदा जेवणाचाही महान राहत नाही. मात्र ग्राहकांना मागविलेली मूर्ती वेळेत आणि सुंदर तयार करून देणं हेच आमचं ध्येय असतं अशी भावना मूर्तिकार आशा कांचनपुरे यांनी व्यक्त केली.

दीड लाखांपासून चार-पाच लाखांपर्यंत नफ्याची आशा : मूर्तीकलेवर कुटुंबांची वर्षभराची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. गणपती आणि नवरात्र हे त्यांच्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे सण आहेत. काही कुटुंबांना या व्यवसायातून सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत नफा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या प्रमाणात मूर्ती तयार करणाऱ्या आणि कुटुंबातील अधिक सदस्य या व्यवसायात सहभागी असलेल्या काही कुटुंबांना चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत नफा मिळण्याची आशा आहे. हा नफा मिळवण्यासाठी मात्र त्यामागं अनेक महिने केलेली मेहनत कच्च्या मालावरील खर्च आणि असंख्य तासांचं श्रम असतं.

गणपतीनंतर दुर्गा, शारदा आणि दिवाळीत महालक्ष्मी : मूर्तिकारांच्या घरातील काम गणपतीसोबत संपत नाही. गणेशोत्सवानंतर अनेक घरांमध्ये दुर्गादेवी आणि शारदा देवीच्या मूर्ती घडवण्याचं काम सुरू होतं. नवरात्रोत्सवानंतर दिवाळीसाठी महालक्ष्मीच्या मूर्ती तयार केल्या जातात. म्हणजेच मे महिन्यापासून सुरू झालेला मातीशी असलेला हा प्रवास दिवाळीपर्यंत अखंड सुरू राहतो. वर्षातील मोठ्या सणांच्या निमित्ताने मातीला आकार देत ही कुटुंब आपल्या संसारालाही आकार देत असतात.

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TAGGED:

गणपती मूर्तिकार
BAIL POLA AND GANESH CHATURTHI
गणपतीच्या मूर्ती घडवण्याचं काम
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GANESH CHATURTHI AND BAIL POLA 2026

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