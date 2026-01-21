ETV Bharat / state

गाण्यांवर पोट : यात्रेच्या तालावर भटकंती जीवन, बहिरम यात्रेत कलाकार कव्वाल वेधतायेत सर्वांचं लक्ष

जत्रा आणि यात्रांमध्ये आपली कला सादर करुन पोट भरणारी अनेक मंडळी आपल्याला पाहायला मिळतात. यापैकीच बहिरम यात्रेत भाविकांचं मनोरंजन करणारी टोळी सर्वांचं लक्ष वेधत आहे.

कला सादर करताना कलावंत (ETV Bharat Reporter)
अमरावती : गाणं, शेरोशायरी, आणि ठसकेबाज संवाद शैलीत लोकांचं मनोरंजन करणं हेच आयुष्य मानणारी काही कुटुंबं आजही महाराष्ट्राभरात यात्रा, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि धार्मिक सोहळ्यांमध्ये आपली कला सादर करत आहेत. वर्षातील केवळ पावसाळ्यात चार महिने घरात मुक्काम तर उर्वरित आठ महिने घरदार सोडून भटकंती करत केवळ गाण्यावर पोट भरणारी ही मंडळी सध्या अमरावती जिल्ह्यातील बहिरम यात्रेत भाविकांचं मनोरंजन करत आहेत. या कलावंतांच्या आयुष्याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

संवाद कलेची जादू अन् विनोद : बहिरमच्या यात्रेत उभ्या आलेल्या राहुट्यांमध्ये ही गायक मंडळी खास करून मुक्कामी असलेल्या यात्रेकरूंसाठी आणि जेवणासाठी थांबलेल्या समूहांसाठी कार्यक्रम सादर करतात. समोर बसलेल्या पंधरा-वीस जणांमधून मालदार वाटणाऱ्या दोन-चार जणांची नावं विचारून त्यांच्याच नावावर शेरोशायरी म्हणतात. सिनेमातील गाण्यात त्यांच्या नावांची गुंफण करणाऱ्या संवाद कलेमुळं वातावरणात खळखळून हशा पिकतो. प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारा हा संवादच या कलावंतांची खरी ताकद आहे.

कला सादर करताना कलावंत (ETV Bharat Reporter)

तासाभरात चार ते पाच हजारांची कमाई : सूर्य मावळल्यानंतर बहिरम यात्रेची खरी रंगत सुरू होते. रात्रीच्यावेळी राहुटीत बसलेल्या समुहासमोर तासाभराचा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सादर करून ही मंडळी चार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत कमाई करतात. दिवसभरात असे चार-पाच कार्यक्रम होतात. एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर खास शेरोशायरी केल्यावर पाचशेची नोट हवी असा हट्ट या कलावंतांचा असतो. विशेष म्हणजे या कलावंतांचा कार्यक्रम इतका रंगात येतो की, उपस्थित प्रेक्षक त्यांना दाद देण्याकरता पैसे देतातच.

Amravati Bahiram Yatra 2026
आपली कला सादर करताना कलावंत (ETV Bharat Reporter)

ढोलकीचा ताल अन् लहान मुलांचा सहभाग : बहिरमच्या यात्रेत प्रचंड गोंगाट आहे. यात्रेतील ह्या गोंगाटावर मात करणारा पहाडी आवाज आणि ढोलकीच्या तालावर हे कलावंत आपली कला सादर करतात. या कलावंतांची अशी सात आठ कुटुंबं यात्रेत फिरतात. प्रत्येक टोळीत तीन-चार जणांचा सहभाग असून त्यात लहान मुलं आणि मुलींचाही समावेश आहे. या टोळीतील सर्वच गायन, शेरोशायरी आणि वाद्य वाजवण्यात पटाईत आहेत.

Amravati Bahiram Yatra 2026
आपली कला सादर करताना कलावंत (ETV Bharat Reporter)

उत्तर प्रदेशातून पोहोचले नागपूरला : यात्रेत भटकंती करून गाणं म्हणणारी ही मंडळी 40 वर्षांपासून उत्तर प्रदेशातून नागपूरला येत होती. "25 वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील अयोध्या सोडून आम्ही नागपूरला स्थायिक झालो. कमाईतून चार-पाच भूखंड आम्ही नागपूरला खरेदी केले," असं या टोळीतील सदस्य अब्दुल कयूम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. "छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती अशा कार्यक्रमात आम्ही आमची कला सादर करतो. अमरावतीची बहिरम यात्रा, बुलढाणा जिल्ह्यात सैलानी बाबांची यात्रा आम्ही नियमित करतो. यासोबतच पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यात भरणाऱ्या यात्रेत आम्ही जातो. माझ्या टोळीत शहनाज बानू, पत्नी मुमताज आणि लहान मुलगी साईना आहे," अशी माहिती या टोळीतील सादिकराज कव्वाल यांना 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. "

यात्रेलगत जंगलात मुक्काम : सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी भरणाऱ्या बहिरम यात्रेत कला सादर करणारी ही मंडळी यात्रा परिसराला लागून असणाऱ्या जंगल परिसरात मुक्कामी आहे. या कलावंतांची अशी सात ते आठ कुटुंबं या ठिकाणी आहेत. बहिरम यात्रेत आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून पैसे देखील चांगले मिळत आहेत, असं कायुम्म कव्वाल यांनी सांगितलं.

कलावंतांचं वैशिष्ट्य :

  • या कलावंतांचे जीवन यात्रेसारखेच रंगतदार
  • ठसकेबाज शेरोशायरी आणि पहाडी आवाजाने अनेकांचे मनोरंजन
  • लहान मुले देखील कला सादर करण्यात तरबेज

