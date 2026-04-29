प्रदेश त्यांचा, मंच पण त्यांचाच, कुणाला XXX असेल त्यांनी…; बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्रींचे श्याम मानव यांना ओपन चॅलेंज
नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या रामकथेचा कार्यक्रम सुरू आहे. आता धीरेंद्र शास्त्री यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांना थेट आव्हान दिलं आहे.
Published : April 29, 2026 at 5:08 PM IST
नागपूर : बागेश्वर धामचे मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री ( बागेश्वर बाबा) आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्याम मानव यांच्यातील वाद फारच जुना आहे. आरोप प्रत्यारोपाची लढाई ही गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. आता हा वाद नव्या रूपानं पुढं आला आहे. चमत्कार सिद्ध केल्यास 30 लाख रुपयांचे बक्षीस देऊ असं श्याम मानव यांनी 2023 साली बागेश्वर बाबा यांना आव्हान दिलं होतं. बक्षिसाची रक्कम वाढून आता 80 लाख रुपये करण्यात आली आहे, त्यावर धीरेंद्र शास्त्री यांनी एकप्रकारे त्या आवाहनाचा स्वीकार केला आहे, पण तेही आपल्या अटी शर्तींवर.
बागेश्वर बाबा यांना आव्हान स्वीकारलं पण... : धीरेंद्र शास्त्री यांनी श्याम मानव यांना थेट आव्हान देणारा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल होतोय, त्यामध्ये बागेश्वर हे श्याम मानव यांचं आव्हान एका-प्रकारे स्वीकारत असल्याचं दिसत आहे. ते म्हणाले की "मी 5 दिवस इथेच आहे, मध्यप्रदेशात नाही. रामकथा देखील इथेच सुरू आहे, प्रदेश त्यांचा आणि मंच पण त्यांचा, कुणाला काही XXX असेल तर त्यांनी यावं, दोन दिवस दरबार लागणार आहे. माझ्याजवळ जी विद्या आहे, जी शक्ती आहे त्याची प्रस्तुती देणार आहे. मी जादूगार नाही, ईश्वर जी प्रेरणा देतो त्या माध्यमातून मी लोकांना मार्गदर्शन करतो."
यानंतर बोलायचं नाही बाबा पळपुटा आहे : 30 तारखेला मी नागपुरातून निघून जाणार आहे. मग म्हणायचं नाही की, बाबा पळून गेला. त्यांची आणि आमची ही झंझट खतम असं देखील ते म्हणाले. धीरेंद्र शास्त्री यांचा नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर रामकथेचा कार्यक्रम सुरू आहे.
चमत्कार सिद्ध करा 80 लाखांचे बक्षीस मिळवा : बागेश्वर धामचे पुजारी शास्त्री यांनी श्याम मानव यांना आव्हान दिल्यानंतर श्याम मानव यांनी काही अटी आणि शर्ती ठेवल्या आहेत. शिवाय चमत्कार सिद्ध केल्यास 30 लाख रुपये ऐवजी 80 लाख रुपये देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
....तर आम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती बंद करू : बागेश्वर बाबा यांनी दिलेल्या थेट आव्हानानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांची प्रतिक्रिया पुढे आली आहे. ते म्हणाले की, "शास्त्री यांनी पत्रकाराच्या समोरच 10 लोकांना ओळखून दाखवावं आणि शेजारी एक रुममधील ठेवलेल्या वस्तू ओळखायच्या आहेत. बाबांजवळ कोणतीही दिव्य शक्ती नाही. फक्त लोकांना फसवण्याचं काम ते करत आहेत. जर त्यांनी किमान 90 टक्के जरी वस्तू ओळखल्या तर आम्ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती बंद करू आणि आपले कायमस्वरूपी भक्त बनू."
श्याम मानव यांच्या अटी-शर्ती : धीरेंद्र कृष्ण महाराज यांच्या दैवी शक्तीला श्याम मानव यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आव्हान दिलं आहे.
1) आम्ही 10 व्यक्तींना वेळेवर सादर करू. त्यांची नावे, वडिलांची नावे, वय (आधार कार्डनुसार) आणि मोबाईल क्रमांक एका कागदावर लिहून एका सीलबंद लिफाफ्यात ठेवले जातील. हा सीलबंद लिफाफा न्यायाधीशांच्या नियुक्त समितीकडे सुरक्षितपणे ठेवला जाईल. ही समिती दोन्ही पक्षांच्या संमतीने पाच सदस्यांची बनवली जाईल.
2) महाराजांसमोर 10 लोक हजर होताच, प्रत्येकाचे नाव, वडिलांचे नाव, वय (आधार कार्डवर लिहिल्याप्रमाणे), मोबाईल नंबर कोणतीही चूक न करता सांगावा लागेल.
3) आम्ही शेजारच्या खोलीत 10 वस्तू ठेवू. त्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाईल. त्यांनी त्यांच्या तथाकथित सूक्ष्म किंवा दिव्य शक्तीचा वापर करून त्या वस्तू ओळखणे, त्यांच्याकडं बोट दाखवतील आणि त्यांची नावे एका कागदावर लिहून घेतील.
ही प्रक्रिया दोनदा केली जाईल : जर दोन्ही आव्हाने 90 टक्के बरोबर असल्याचे घोषित केले गेले, तर महाराजांचे दावे खरे असून त्यांनी आव्हान जिंकले आहे असं मानलं जाईल. जे लोक केवळ त्या व्यक्तींकडं पाहून आणि आपल्या दैवी शक्तींचा वापर करून त्यांची नावे सांगू किंवा लिहू शकतील, त्यांच्याकडं चमत्कारिक शक्ती आहेत असं मानलं जाईल. जर ही प्रक्रिया पाच दिवसांच्या कालावधीत दोनदा यशस्वी झाली, तर ती व्यक्ती 80 लाख रुपयांच्या बक्षिसासाठी पात्र ठरेल.
8 लाख रुपयांची गॅरंटी जमा करावी लागेल : ही स्पर्धा फसवणूक-मुक्त आणि बनावट- मुक्त परिस्थितीत आयोजित केली जाईल. आव्हान स्वीकारल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीने, आव्हानाच्या अटींसह न्यायालयाच्या मुद्रांक पत्रावर सही केल्यानंतरच ते आव्हान स्वीकारले आहे असं मानलं जाईल. केवळ त्यानंतरच ते आव्हान ग्राह्य धरलं जाईल. आव्हान स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला 8 लाख रुपयांची आगाऊ सुरक्षा रक्कम जमा करावी लागेल. हे आव्हान फसवणूक-मुक्त परिस्थितीत दोनदा सिद्ध करावे लागेल. समिती दुसऱ्यांदा 80 लाख रुपयांची बँक गॅरंटी देईल (जर ती पहिल्यांदा जिंकली तर). जर ती पहिल्यांदा हरली, तर 8 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव जप्त केली जाईल. जर महाराजांनी 80 लाख रुपयांचे आव्हान स्वीकारले नाही, तर 8 लाख रुपयांची अनामत रक्कम जमा करण्याची गरज नाही. त्यानंतर ते 80 लाख रुपये मिळवण्याचा आपला हक्क गमावतील. मात्र, त्यांच्या दिव्य शक्तींची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया त्याच पद्धतीने सुरू राहील. दोन्ही आव्हान प्रक्रियांमध्ये तज्ज्ञ समितीचा निर्णय अंतिम असेल.
2023 मध्ये श्याम मानव यांनी केला होता 'हा' आरोप : बागेश्वर धामचे मुख्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हे पळपुटे आहेत, त्यांनी नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर आयोजित रामकथा नियोजित वेळेत पूर्ण न करता दोन दिवस आधीचं गुंडाळून पळ काढल्याचा आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केला होता. धीरेंद्र शास्त्री यांनी किमान 10 लोकांवर चमत्कार सिद्ध केल्यास 30 लाख देऊ असं आव्हान अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून देण्यात आलं होतं.
तेव्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते का आले नाही? : जानेवारी 23 मध्ये नागपूरच्या रेशीमबाग मैदानावर 7 दिवस रामकथेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कथा पूर्ण करून पुढच्या प्रवासाला निघालो होतो. त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून वाद निर्माण करण्यात आला. आम्ही कथा सोडून पळालो नाही. जेव्हा आम्ही तिथं होतो तेव्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते का आले नाहीत? असा प्रश्न धीरेंद्र शास्त्री यांनी उपस्थित केला.
