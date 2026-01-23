ETV Bharat / state

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : नराधमाला 27 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी; स्कूल व्हॅन मालकाला 24 हजारांचा दंड!

बदलापूरमध्ये पुन्हा एकदा शाळेतील लहान मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणातील आरोपीला न्यायालयानं पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Badlapur sexual assault
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : बदलापूर शहर पुन्हा एकदा लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमुळं हादरलं आहे. एका खासगी शाळेतील 4 वर्षीय चिमुरडीवर स्कूल व्हॅन चालकानं व्हॅनमध्येच लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. या प्रकरणातील नराधम चालकाला शुक्रवारी (23 जानेवारी) कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी पोलीस बंदोबस्तात तैनात करण्यात आला होता. दरम्यान, पोक्सो विशेष न्यायालयात हजर केलं असता 27 जानेवारीपर्यंत आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती पीडितेचे वकील एम. पांडे यांनी दिली.

प्रशासन खडबडून जागं : चिमुकलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर प्रशासन खडबडून जागं झालं आहे. कल्याण प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानं संबंधित स्कूल व्हॅनवर कडक कारवाई केली आहे. तपासादरम्यान या स्कूल व्हॅन चालवण्यासाठी कोणतीही वैध परवानगी नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या गंभीर निष्काळजीपणाची दखल घेत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानं संबंधित व्हॅनचा परवाना रद्द करत स्कूल व्हॅन मालकाला 24 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

माध्यमांशी बोलताना पिडीतेचे वकील (ETV Bharat Reporter)

चिमुरडीच्या पालकांनी घेतली पोलिसात धाव : बदलापूर पश्चिमेकडील एका खासगी शाळेत शिकणारी 4 वर्षीय चिमुरडी शाळा सुटल्यानंतर खासगी स्कूल व्हॅनमधून आपल्या घरी जात होती. त्यावेळी व्हॅनमध्ये कुणीही महिला मदतनीस नव्हती. याच गोष्टीचा फायदा घेत नराधम व्हॅन चालकानं चिमुरडीवर अत्याचार केला. मुलगी दुपारी वेळेत शाळेतून घरी न परतल्यानं तिच्या पालकांनी शोधाशोध सुरू केली, तसंच शाळेतही फोन केला. उशिरानं पीडित चिमुरडी घरी आल्यावर तिनं आपल्यासोबत घडलेला सगळा प्रकार आईला सांगितला. हा प्रकार ऐकून पालकांना धक्काच बसला. त्यानंतर पीडित मुलीच्या पालकांनी तत्काळ बदलापूर पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेतली.

शाळा प्रशासनावर कारवाईची मागणी : सुमारे दीड वर्षापूर्वी बदलापूर पूर्वेतील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुरडींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. बदलापूरकरांच्या उद्रेकानंतर त्याच शाळेतील सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे याला पोलिसांनी अटक केली होती. नंतर पोलिसांच्या एन्काऊंटरमध्ये अक्षय शिंदे याचा मृत्यू झाला होता. आता पुन्हा असा प्रकार घडलेल्या बदलापूर शाळेत लहान मुला-मुलींच्या सुरक्षेच्या दुष्टीनं उपाययोजना नाहीत. दरम्यान, ही शाळा अनधिकृत असल्याचा आरोप बदलापूर नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्ष तथा शिक्षण सभापती प्रियंका दामले यांनी केला आहे. तसंच शाळा प्रशासनावर कारवाईच्या मागणीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही भेट घेणार त्यांनी सांगितलं.

आरोपीला पोलीस कोठडी : "व्हॅनमध्ये विद्यार्थ्यांची ने-आण करताना शिक्षण विभागाच्या आवश्यक नियमावलीचं पालन केलं जात नसल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे. या घटनेची माहिती मिळताच काही स्वयंसेवी कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांनी पोलीस ठाण्याकडे धाव घेतली होती. आज आरोपीला न्यायालयात हजर केलं असता 27 जानेवारीपर्यंत आरोपीला पोलीस कोठडी सुनावली आहे," अशी माहिती एसीपी शौलेश काळे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. प्रेयसीनं पतीसह पहिल्या प्रियकराच्या मदतीनं दुसऱ्या प्रियकराची केली हत्या, मृतदेहाचे तुकडे करून फेकले नदीत!
  2. रोज 90 किमी सायकल चालविणाऱ्या आप्पाचा विषय लई हार्ड!
  3. वाहतूक कोंडीनं पुणे गुदमरलं, पुणे शहर जगात पाचव्या क्रमांकावर

TAGGED:

बदलापूर लैंगिक अत्याचार
BADLAPUR CRIME
चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार
RAPE ON MINOR GIRL IN BADLAPUR
BADLAPUR SEXUAL ASSAULT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.