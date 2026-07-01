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महायुतीचा ठाकरेंना मोठा धक्का; 'कॅप्टन ठाकरें'नी आत्मपरीक्षण करावं, बच्चू कडूंचा सल्ला!

सचिन अहिर यांनी शिवसेनेत जात उपसभापतीपदाचा अर्ज भरल्यानं ठाकरेंना धक्का बसला. यावर, उद्धव ठाकरेंना माणसं का सोडत आहेत, याचं संशोधन करावं, असं बच्चू कडू म्हणाले.

BACCHU KADU ON UDDHAV THACKERAY
ईटीव्ही भारतशी बोलताना आमदार बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 2:36 PM IST

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मुंबई : मंगळवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिवसेनेत प्रवेश करत विधान परिषदच्या उभासभापती पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तसंच अयोध्येतील राम मंदिरात मोठा घोटाळा झाल्याची चर्चा देशभरात सुरू आहे. यावर आमदार बच्चू कडू यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले "उद्धव ठाकरेंनी आपल्याला माणसं सोडून का चालली आहेत? याविषयी संशोधन करायला हवं. त्याचबरोबर राम मंदिरात ज्या लोकांनी घोटाळा केला, त्या सर्वांना फाशीची शिक्षा द्या."

राजकारणात काहीही होऊ शकत : उपसभापतीसाठी महायुतीकडून फॉर्म भरुन आमदार सचिन अहिर यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मोठा धक्का दिला. हा धक्का केवळ पक्षासाठी नाही, तर उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबासाठी देखील मोठा मानला जात आहे. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आमदार बच्चू कडू म्हणाले, "उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पक्षातले सर्व फिल्डर एकनाथ शिंदेंकडं येत आहेत. सगळ्यांनाचं बदनाम करुन चालणार नाही. नक्की काय चुकतंय याचं कॅप्टननं म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांनी संशोधन करणं गरजेचं आहे. आपली माणसं आपल्याला सोडून का जात आहेत? आपली माणसं फुटेपर्यंत का पोहोचत आहेत? याकडं लक्ष देण्याची गरज उद्धव ठाकरे यांना आहे. हे राजकारण आहे आणि राजकारणात काहीही होऊ शकतं."

संबंधित व्यक्तींना फाशीची शिक्षाच व्हायला हवी : "सध्या अयोध्येतील राम मंदिरातील कथीत गैरव्यवहाराची चर्चा संपूर्ण देशात सुरू आहे. यावरुन समजातील सर्वच स्तरातून याबाबत विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. अयोध्येतील राम मंदिरात झालेला घोटाळा हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावनांचा खून आहे. तर पेपर फुटी म्हणजे लोकांच्या कष्टाचा खून आहे. राम मंदिरात झालेला घोटाळा हा केवळ दानपेटीचा घोटाळा नसून सर्वसामान्यांच्या भावनेचा अस्मितेचा विषय आहे. हे सगळं लक्षात घेता राम मंदिराचा वैभव आणि गौरव लक्षात घेता संबंधित व्यक्तींना फाशीची शिक्षाच व्हायला हवी," अशी मागणी आमदार बच्चू कडू यांनी केली.

लवकरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे पैसे मिळणार : "एमपीएससी परीक्षा ऑफलाईन व्हाव्यात, हीच माझी इच्छा आहे. यामुळं बदमाशी कमी होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा जीआर निघाला असून लवकरच अकाउंटमध्ये शेतकऱ्यांच्या पैसे जातील," असं आमदार बच्चू कडू म्हणाले.

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TAGGED:

BACHCHU KADU
सचिन अहिर शिवसेना प्रवेश
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BACHCHU KADU ON UDDHAV THACKERAY
BACCHU KADU ON UDDHAV THACKERAY

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