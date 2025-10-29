ETV Bharat / state

शेतकरी प्रश्नावर आक्रमक बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी राज्य सरकारचं निमंत्रण, बच्चू कडू यांना मात्र शंका

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत बच्चू कडू यांनी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन आज आंदोलन सुरू केलं आहे. यावेळी त्यांनी रेल रोको करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

Bacchu Kadu
बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 29, 2025 at 4:46 PM IST

1 Min Read
नागपूर : बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी नागपुरात धडकलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चामुळं नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि कृषी मालाला हमीभाव मिळावा या मागण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला २४ तास लोटले आहेत. गेल्या २४ तासापासून नागपूर-हैदराबाद महामार्ग आंदोलकांनी रोखून धरलाय, त्यामुळं हैदराबाद, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ या शहरांच्या दिशेने जाणारे प्रवासी अडकून पडले आहेत.

चर्चेसाठी मुंबईला बोलावलं : सरकार आणि बच्चू कडू यांच्यात अद्याप कुठलीही चर्चा होऊ शकली नाही. त्यामुळं यावर नेमका तोडगा निघेल तरी कसा? हा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज सरकारचे मंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे संकटमोचक असलेले गिरीश महाजन हे मैदानात उतरले आहेत. यांनी बच्चू कडू यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना मुंबईला चर्चेसाठी बोलावलं असल्याचं बच्चू कडू यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)

सरकार मुंबईतच बोलावण्यावर का अडलय? : आंदोलन सोडून मुंबईत चर्चेसाठी गेल्यानंतर इकडे काही दगाफटका होण्याची भीती यावेळी बच्चू कडू यांनी बोलून दाखवली. सरकार मुंबईतच बोलावण्यावर का अडलंय? यावर देखील त्यांनी शंका उपस्थित केली. या संदर्भात आमच्या सर्व सहकाऱ्यांसोबत चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचं कडू यांनी सांगितलं.


मुख्यमंत्र्यांना येण्याची गरज नाही : "आमच्या मागण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आंदोलनस्थळी येण्याची गरज नाही. जर नागपुरात संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असती तर ते सर्वांच्या सोयीचं झालं असतं," असं देखील बच्चू कडू म्हणाले.



पोलिसांकडून गाड्यांची अडवणूक : बच्चू कडू यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी होण्यासाठी नागपुरात चहुबाजूंनी वाहने येऊ लागली आहेत. त्यामुळं अनेक ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली आहे. त्यामुळं पोलिसांनी शहराच्या वेशीवर वाहने अडवून धरली असल्याचा आरोप बच्चू कडू यांच्या कार्यकर्त्यांनी केल्या. पोलिसांनी जर आमच्या कार्यकर्त्यांच्या गाड्या सोडल्या नाहीत तर आम्हाला आंदोलनाची दिशा बदलावी लागले, असं देखील कडू म्हणाले. तर काही आंदोलक रेल्वे वाहतूक विस्कळीत करण्यासाठी गेले होते मात्र, बच्चू कडू यांनी या आंदोलकांना परत बोलवून घेतलं आहे.

