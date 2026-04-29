'विधान परिषद दिली तर एकनाथ शिंदेंचा पाईक म्हणून काम करेन'; बच्चू कडू यांच्याकडून विधानपरिषदेवर जाण्याचे संकेत
विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून बच्चू बडू यांना उमेदवारी मिळणार, अशी चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यावर त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बातचीत केली.
Published : April 29, 2026 at 8:34 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून बच्चू कडू यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. त्यासाठी बच्चू कडू यांची प्रहार संघटना शिवसेनेत विलीन करण्याची ऑफर शिवसेनेकडून दिल्याची माहिती होती. या सगळ्यावर आज बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रहार संघटना विलीन होण्याच्या बातम्या माध्यमांमधून कळल्याचं कडू यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर “पदासाठी युती करणारा बच्चू कडू नाही. आम्ही मुद्यांसाठी युती करतो. नुसत्या आमदारकीसाठी बच्चू कडू जाईल एवढा नालायक नाही,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
'विधान परिषद दिली तर एकनाथ शिंदेंचा पाईक म्हणून काम करेन' : फॉर्म माझ्या बॅगेत असतो. विधान परिषद दिली तर एकनाथ शिंदे यांचा पाईक म्हणून काम करेन. पण आमच्यासाठी दिव्यांग बांधव महत्त्वाचे आहेत. शेतकरी आणि मजूर हे आमच्यासाठी आई-वडिलांसारखे आहेत. त्यामुळे पदासाठी युती करणारा बच्चू कडू नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
'भाजपासोबत गेल्यानं हरलो' : प्रहार संघटनेच्या ताकदीबाबत बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, “प्रहार संघटनेचे एक लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. शिवसेनेच्या बंडखोरीतून प्रहार संघटना समोर आलेली नाही. मी एकमेव माणूस आहे की, मी कुणालाही पाठिंबा दिला नाही आणि कुणाकडून पाठिंबाही घेतला नाही.” विधानसभा निवडणुकीतील पराभवावर भाष्य करताना बच्चू कडू म्हणाले, “विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाला तरी आम्ही थकलो नाही. भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय माझ्या मतदारांना आवडला नाही. गोतावळा होता, त्यात आम्ही हरलो.”
'अर्ज भरण्याची कागदपत्रं नेहमीच बॅगेतच असतात' : दरम्यान, विधान परिषदेसंदर्भातील प्रस्तावाबाबत माहिती माध्यमांतूनच कळल्याचं त्यांनी सांगितलं. “मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत चर्चा झाली होती. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत भेट झाली होती. मात्र, या विषयावर चर्चा झाली नाही. विधान परिषदेसाठी अर्ज भरण्याची कागदपत्रं नेहमीच बॅगेत असतात. पण त्याआधी चर्चा व्हायला हवी. आमचे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत,” असंही बच्चू कडू यांनी नमूद केलं. या मुद्द्यांसह जर शिवसेनेनं मला स्विकारलं तर विचार करायला हरकत नसल्याचंही बच्चू कडू यांनी सांगितलं. त्यामुळे एकप्रकारे विधानपरिषदेवर जाण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
