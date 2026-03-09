मंत्र्यांना खालून वरून थंड पाणी द्या, पण आदिवासींना किमान प्यायला पाणी तरी द्या', बच्चू कडू पुन्हा आक्रमक
आदिवासी आणि शेतकऱयांच्या मुद्द्यांवरुन बच्चू कडू पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.
Published : March 9, 2026 at 3:11 PM IST
अमरावती - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासह मेळघाटातील आदिवासींच्या अनेक समस्यांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी मेळघाटात नऊ दिवसांपासून महापदयात्रा काढली. आज या महापदयात्रेचा निर्णय दिवस असून, शासनाने शेतकरी आणि आदिवासींना न्याय दिला नाही तर आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप देणार, असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला. मंत्री आणि आमदारांना खालून वरून त्यांना हवं तसं पाणी द्या. त्यांना हव्या त्या सुविधा द्या. आमची हरकत नाही. मात्र, मेळघाटातील आदिवासींना तहान भागवण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करा, इतकंच आमचं म्हणणं आहे, असं बच्चू कडू म्हणाले.
गावातील ग्रामस्थ सहभागी - १ मार्चला सेमाडोह येथून बच्चू कडू यांची महापदयात्रा सुरू झाली. रायपूर, हत्रू, चिलाटी, रूईपठार, डोमी, सुनिता, सलिता, एकतलाई, गोरदा, हिरडा, खरी राहू, बिबा, बारुगव्हाण, कमीदा, जरीदा, भांडोरा अशा एकूण ३८ गावातून जात ही महापदयात्रा चिखलदरा येथे पोहचत आहे. रोज 25 ते 30 किलोमीटर अंतर बच्चू कडू पायी चालत गाठत आहेत. आज या महापदयात्रेचा शेवटचा दिवस असून, ज्या सर्व गावांना बच्चू कडू यांनी महापदयात्रेदरम्यान भेट दिली त्या सर्व गावातील रहिवासी सलोना या गावापासून बच्चू कडू यांच्या चिखलदारापर्यंतच्या महापदयात्रेत सहभागी झाले आहेत.
शासनानं दखल घेतली नाही याचं दुःख - "आम्ही उन्हाळ्याच्या दिवसात घनदाट जंगलात दररोज 25 किलोमीटर चालत आहोत. मेळघाटात अनेक समस्या आहेत. अनेक गावात वीज नाही, प्यायला पाणी नाही. देशाला स्वतंत्र होऊन आता 75 वर्ष पूर्ण झालीत. असं असतानाही मेळघाटात आदिवासींच्या समस्येकडं शासनाचं लक्ष नाही. या गोष्टींचं दुःख होतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे, पालकमंत्री या समस्यांची साधी दखलही घेत नाही हे फार दुर्दैवी आहे," अशी टीका बच्चू कडू यांनी केली.
हिंदुत्वाच्या गोष्टी केवळ पोकळ - "एकीकडं हे सरकार हिंदुत्वाच्या गोष्टी करत आहे. इकडे मेळघाटात आदिवासी समाज हिंदू नाही का? या ठिकाणी असणारे गवळी आणि बलई समाज हे पण हिंदू नाहीत का? मेळघाटात राहणाऱ्या या हिंदूंची दखल हे सरकार घेत नाही. सरकार हिंदुत्वाच्या ज्या काही गोष्टी करत आहे, त्या पोकळ आहेत," असा आरोप देखील बच्चू कडू यांनी केला.
निर्णय झाला नाही तर तोडफोड करणार - "नागपूर येथील आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जी काही आश्वासन दिली, त्याची पूर्तता शासनानं अद्याप केलेली नाही. मेळघाटात आदिवासी बांधवांना पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची सुविधा नाही. अनेक गावं अद्यापही अंधारात आहेत. आरोग्याची व्यवस्था मेळघाटात नाही. मनरेगा संदर्भात स्वतंत्र आणि प्रभावी धोरण राबवण्यास शासन उदासीन आहे. आमच्या या सर्व समस्या सोडविण्याबाबतच्या मागण्यांचा विचार शासनाने केला नाही तर आम्ही तोडफोड करू व आक्रमक होऊ," असा इशारा देखील बच्चू कडू यांनी दिला.
"उद्योग मंत्री उदय सामंत चिखलदरा येथे आहेत. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वतीने उदय सामंत हे बच्चू कडू यांची भेट घेणार आहेत. उदय सामंत नेमके कशासाठी येत आहेत आणि ते काय बोलणार हे मला ठाऊक नाही," असं बच्चू कडू म्हणाले.
