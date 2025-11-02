मॅनेज केल्याची भाषा; शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याच्या प्रयत्नात माझ्यावर आत्महत्येची वेळ: बच्चू कडूंचं विरोधकांना सडेतोड उत्तर

ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीचं आंदोलन मागं घेतलं. त्यावरून आता त्यांना लक्ष्य केलं जातंय. त्यांच्यावर होणऱ्या टीकेला त्यांनी चांगलं प्रत्युत्तर दिलंय.

अमरावती: "अवकाळी पावसामुळं संपूर्ण राज्यात शेतकरी संकटात सापडला. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी या महत्वाच्या उद्देशानं मी माझ्या कार्यकर्त्यांसह आंदोलन केलं. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण फायदा व्हावा, यासाठी मुंबईत सरकारसोबत भांडून चर्चा केली. सरकारला कर्जमाफी करण्याची घोषणा करायला लावली. असं सर्व जीवावर उदार होऊन आंदोलन केलं असताना माझ्यावर मॅनेज झाला, असे आरोप होत आहेत. या अशा आरोपांमुळं माझ्या घरचे आता शेतकरी आंदोलनात का पडतो, असा प्रश्न उपस्थित करायला लागलेत. शेतकऱ्यांसाठी लढाई लढताना बदनामी पदरात पडते. खरं तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आंदोलन करताना होणारी बदनामी म्हणजे माझ्यावरच आत्महत्येची वेळ आली," अशी खंत अचलपूरचे माजी आमदार बच्चू कडू यांनी अमरावतीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.



टीका करणाऱ्यांवर रोष : "मी कधीही व्हॉट्सअँप वापरत नाही किंवा कुठला सोशल मीडिया वापरत नाही. असं असलं तरी काही दिवसापासून माझ्याविरोधात सोशल मीडियावर अनेक आक्षेपार्ह विधानं केली जात आहेत. मी शेतकऱ्यांसाठी उपोषण केलं. पायी मोर्चा काढला इतकं सारं मी शेतकऱ्यांसाठी करत असताना माझं कौतुक होण्यापेक्षा माझाविरोधात ज्या काही कमेंट्स करण्यात आल्या ते मोठं आश्चर्य आहे. जे स्वतःला शेतकरी नेते म्हणतात ते देखील आक्षेप घेत आहेत. खरं तर शेतकऱ्यांसाठी इतर कोणीही आंदोलन करुन दाखवावं मी त्या आंदोलनाला पाठिंबा देईल," असं बच्चू कडू म्हणाले.

प्रतिक्रिया देताना बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)
किशोर तिवारी यांच्या भूमिकेवर आक्षेप : "माझ्या आंदोलनासंदर्भात एका वृत्तवाहिनीवर शेतकरी नेते अशी ओळख असणाऱ्या किशोर तिवारी यांनी माझ्यावर टीका केली. मी किशोर तिवारी यांना फोन लावून विचारलं तर तुमच्या उमेदवारामुळं माझ्या पुतणीचा पांढरकवडा इथं निवडणुकीत पराभव झाला, असं उत्तर त्यांनी दिलं. शेतकरी मरतो आहे. कर्जबाजारी होत आहे, याचं या शेतकरी नेत्याला काही देणं घेणं नाही," असं बच्चू कडू यावेळी म्हणाले. सीतेसारखी परीक्षा द्यायची का? : "मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली, याबाबत मी त्यांचे आभार व्यक्त केलेत. आभार व्यक्त करणं ही चूक आहे का?. आताच कर्जमाफी का नाही, आठ महिने वाट का पहायची? हे जे काही बोललं जातं ते माझा बदनामीसाठी भाजपानं रचलेला कट आहे. शेतकऱ्यांना पण मी मॅनेज झालो असं वाटायला लागलं. प्रभू श्रीरामाच्या सीतेला देखील अग्निपरीक्षा द्यावी लागली होती. आम्ही आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सिद्ध करण्यासाठी काय करायला हवं?," असं बच्चू कडू म्हणाले.


आंदोलनामुळं मिळाली तारीख : आजवर मुख्यमंत्री असो वा उपमुख्यमंत्री असो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी संदर्भात कुठलीच तारीख सांगत नव्हते. आज आमच्या आंदोलनामुळं ३० जून २०२६ ही कर्जमाफीची तारीख सरकारनं घोषित केली. ३० जूनला कर्जमाफी झाली नाही तर १ जुलैला संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठेल हे लक्षात ठेवा असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला.



यावर्षी नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार : "आमच्या आंदोलनामुळं सरकारनं कर्जमाफीची घोषणा केली. मुंबईत तीन तास चाललेल्या बैठकीत आम्ही चारवेळा बाहेर पडलो. सरकारनं कर्जमाफी जाहीर करणार असं म्हटलं. मात्र याचा लाभ मागच्यावर्षी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित असता. यासाठी सरकारला वीस, पंचवीस हजार कोटी रुपये कर्ज माफ झाले असते. आता मात्र पंचेचाळीस हजार कोटी रूपयांचं कर्ज माफ होईल. यावर्षी अतिवृष्टीमुळं संपूर्ण राज्यातले शेतकरी अडचणीत आहेत. मागच्या वर्षीसोबतच यावर्षी देखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी या उद्देशानं आम्ही सरकारशी बोललो. सलग तीन तास बैठक चालली. यामुळंच सरकारनं ३० जून ही कर्जमाफीची तारीख दिली," असं बच्चू कडू म्हणाले.



बदनामी निर्णयाविरोधात कारवाई : शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करुन सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा करुन घेतली. हे आंदोलनाचं यश असताना माझाविरोधात आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल, असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिलाय. एकूण पाच वकिलांना यासाठी नेमण्यात आल्याचं बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं.

