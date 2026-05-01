'...म्हणून भाजपासोबत गेलो नाही', 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना बच्चू कडू यांनी दिलं उत्तर, रायगडावर घेतलं शिवरायांचं दर्शन

बच्चू कडू यांनी आपल्या नव्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ऐतिहासिक रायगड किल्ल्यावरून केली

Etv रायगड किल्ल्यावर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना बच्चू कडू (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 5:30 PM IST

रायगड - प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष आणि नुकतेच शिवसेनेत प्रवेश केलेले बच्चू कडू यांनी आपल्या नव्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ऐतिहासिक रायगड किल्ल्यावरून केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेत त्यांनी राज्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय देण्यासाठी काम करण्याची शपथ घेतली. “जनतेकडून शिकत पुढचा प्रवास करणार” असे सांगत स्वराज्याच्या विचारांवर चालण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर किल्ले रायगडावर भेट देत त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेत पुढील कामकाजाची सुरुवात केली. यावेळी बच्चू कडू यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी सिद्धांत कारेकर यांनी.

मराठी शिकली पाहिजे - मराठीच्या मुद्द्यावर बोलताना बच्चू कडू यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. परप्रांतियांना मराठी येत नसेल तर त्यांनी ती शिकली पाहिजे, मात्र कोणाच्याही पोटावर पाय देऊ नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या “विश्वची माझे घर” या विचारांची आठवण करून देत समाजात मानवता वाढवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

भाजपासोबत का गेले नाहीत? - दरम्यान, “मी भाजपसोबत मॅच होऊ शकत नाही” असं स्पष्ट वक्तव्य करत बच्चू कडू यांनी आपली राजकीय भूमिका मांडली. शिवसेनेत प्रवेशानंतर दिव्यांग मंत्रालय, शेतकरी कर्जमाफी यांसारख्या प्रश्नांवर काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दलही त्यांनी गौरवोद्गार काढले.

याच भेटीदरम्यान बच्चू कडू यांचा संवेदनशील चेहराही समोर आला. एका दिव्यांग भगिनीला रायगड किल्ला पाहता यावा यासाठी त्यांनी डोलीचा खर्च उचलत स्वतः खांद्यावर डोली घेतली. त्यांच्या या कृतीचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

एकंदरीत, शिवसेना प्रवेशानंतर बच्चू कडू यांनी शिवरायांच्या साक्षीनं नव्या राजकीय वाटचालीची सुरुवात करत सामाजिक न्याय, समता आणि जनतेच्या प्रश्नांवर लढण्याचा ठाम संदेश दिला.

