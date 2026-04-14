तळेगाव दाभाडेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निवासस्थान; इतिहासाच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे साक्षीदार
पुण्यातील तळेगाव दाभाडे येथील 'विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवासस्थान' हे महामानवाच्या जीवनातील अनेक महत्त्वपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक निर्णयांचे साक्षीदार आहे.
Published : April 14, 2026 at 2:52 PM IST
पुणे (मावळ) : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे येथे वसलेले भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान आजही इतिहासाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे साक्षीदार म्हणून ओळखले जाते. पुण्यातील बाबासाहेबांचे हे ‘दुसरे घर’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. हे घर त्यांच्या वैचारिक आणि सामाजिक कार्याचा हा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे.
बाबासाहेब होते बंगल्यात वास्तव्यास : सन 1949 ते 1956 या कालावधीत जवळपास सात वर्षे बाबासाहेब या बंगल्यात वास्तव्यास होते. तळेगाव-चाकण रोडवर हरणेश्वर टेकडीच्या पायथ्याशी असलेला हा बंगला त्यांनी 1948 साली एका पारशी गृहस्थाकडून केवळ 16 हजार रुपयांना खरेदी केला होता. मावळ तालुक्याचा निसर्गरम्य परिसर, सह्याद्री पर्वतरांगा तसेच कणखर कातळात कोरलेल्या कार्ले, भाजे आणि बेडसे लेण्यांचा ऐतिहासिक वारसा यामुळं बाबासाहेब या ठिकाणी विशेष आकर्षित झाले होते.
या बंगल्यात शेड्युल कास्ट फेडरेशनची महत्त्वपूर्ण बैठक पडली : पुण्यात मुक्काम असताना बाबासाहेब या बंगल्यात येऊन राहत असत. या ठिकाणी ते ज्ञानसाधना, लेखन आणि चिंतन करत असत. अनेक सामाजिक आणि राजकीय चळवळींना दिशा देणारे महत्त्वाचे निर्णय याच ठिकाणी घेतले गेले. त्यामुळं हा बंगला केवळ निवासस्थान न राहता वैचारिक चळवळींचे केंद्र बनले होते. 14 एप्रिल 1951 रोजी बाबासाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त याच बंगल्यात शेड्युल कास्ट फेडरेशनची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. त्यादिवशी मोठ्या संख्येने अनुयायांनी येथे गर्दी करत बाबासाहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. तसेच देहूरोड येथे बुद्धमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही याच बंगल्यात घेण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.
अभ्यासकांसाठी प्रेरणास्थान : या बंगल्याच्या परिसरात बाबासाहेबांनी स्वतः अनेक झाडे लावली होते. आजही ही झाडे त्या ऐतिहासिक काळाची साक्ष देताना दिसतात. बंगल्यात बाबासाहेबांनी वापरलेले टेबल, खुर्च्या तसेच त्यांच्या कार्याशी संबंधित अनेक छायाचित्रे जतन करून ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळं येथे भेट देणाऱ्या प्रत्येकाला बाबासाहेबांच्या जीवनकार्याचा जवळून अनुभव घेता येतो. सध्या या बंगल्याचं रूपांतर स्मारकात करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आणि अभ्यासकांसाठी हे ठिकाण प्रेरणास्थान ठरत आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे अनेक विद्यार्थी येथे येऊन अभ्यास करतात. बाबासाहेबांच्या विचारांपासून प्रेरणा घेतात. त्यामुळं हे ठिकाण “विचारांची शाळा” म्हणूनही ओळखलं जातं.
बंगल्याचे वैचारिक आणि सामाजिक महत्त्व : या बंगल्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे त्या काळात अनेक नामवंत व्यक्तींच्या भेटी आणि चर्चासत्रे होत असत. आचार्य अत्रे, गो.नी. दांडेकर, गाडगे महाराज, शाहीर पठ्ठे बापूराव, कवी राजानंद गडपायले यांसारख्या अनेक दिग्गजांनी या ठिकाणी भेटी दिल्या होत्या. त्यामुळं या बंगल्याचे वैचारिक आणि सामाजिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. आजही तळेगाव दाभाडे येथील हे निवासस्थान केवळ ऐतिहासिक वास्तू नसून सामाजिक जागृतीचे केंद्र आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या समता, न्याय आणि बंधुतेच्या विचारांचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे स्मारक सातत्यानं करत आहे. मावळच्या निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले हे ‘दुसरे घर’ प्रत्येकाला इतिहासाशी जोडून ठेवत प्रेरणा देत आहे.
