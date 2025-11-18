ETV Bharat / state

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला आणणार भारतात, उद्या दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील आरोपी गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला भारतात आणण्यात येणार आहे. अनमोल बिश्नोई हा सलमान खानच्या घरावर गोळीबार केल्याच्या गुन्ह्यातही आरोपी आहे.

Baba Siddique Murder Case
बाबा सिद्दीकी यांचे संग्रहित छायाचित्र (PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 18, 2025 at 10:18 PM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 10:58 PM IST

1 Min Read
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनं देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यांच्या हत्येतील प्रमुख आरोपी गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याला अमेरिकेतून भारतात पाठवण्यात येत आहे, असं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं मंगळवारी सांगितलं. एप्रिल 2024 मध्ये बॉलिवूड स्टार सलमान खानच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणातील वॉन्टेड आरोपी अनमोल बिश्नोई बुधवारी दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असंही या पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितलं.

मुंबई पोलिसांनी दिले होते दोन प्रस्ताव : मुंबई पोलिसांनी गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याच्या प्रत्यार्पणासाठी दोन प्रस्ताव पाठवले आहेत, असं या अधिकाऱ्यानं सांगितलंय. देशभरात गँगस्टर अनमोल बिश्नोई याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे त्याची कोठडी कोणत्या यंत्रणेला अगोदर द्यावी हे केंद्र सरकार प्रथम ठरवेल. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये फिरणाऱ्या अनमोल बिश्नोईला कॅनडामध्ये ताब्यात घेण्यात आलं आहे, याबाबतची माहिती या महिन्याच्या सुरुवातीला तपास यंत्रणांना मिळाली होती.

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण : गँगस्टर अनमोल बिश्नोईला आणणार भारतात, उद्या दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता (ETV Bharat Reporter)

बनावट कागदपत्रांवर मिळवला रशियन पासपोर्ट : अनमोल बिश्नोई यानं बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेला रशियन पासपोर्ट त्याच्याकडं असल्याचं वृत्त आहे, असं या पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि बाबा सिद्दीकीचा मुलगा झीशान सिद्दीकीनं पीटीआय या वृत्तसंस्थेला अनमोल बिश्नोईबाबत माहिती दिली. "अनमोल बिश्नोईला अमेरिकेतून हाकलण्यात आल्याची माहिती देणारा ईमेल मिळाला आहे. याचा अर्थ तो अमेरिकेत नाही, त्यामुळे त्याला भारतात आणून त्याच्या गुन्ह्यांसाठी खटला चालवावा."

माजी मंत्री बाबा सिद्दीक यांची हत्या : महाराष्ट्राचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी रात्री वांद्रे इथं त्यांचा मुलगा झिशानच्या कार्यालयासमोर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या हत्येप्रकरणी बिश्नोई टोळीतील अनेकांना पोलिसांकडून अटक करण्यात येत आहे.

हेही वाचा :

  1. बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नीचा वर्षभरानंतरही जबाब का नोंदवला नाही?, उच्च न्यायालयाचा मुंबई पोलिसांना सवाल
  2. बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा तपास एसआयटीकडे द्यावा; पत्नी शेहझीन यांची मुंबई हायकोर्टात याचिका
  3. "मला डी कंपनीकडून मेलद्वारे जीवे मारण्याची धमकी": बाबा सिद्दीकींचा मुलगा झीशान सिद्दीकी यांची माहिती
Last Updated : November 18, 2025 at 10:58 PM IST

TAGGED:

BABA SIDDIQUE MURDER CASE
ANMOL BISHNOI BEING DEPORTED
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण
गँगस्टर अनमोल बिश्नोई
BABA SIDDIQUE MURDER

ETV Bharat Logo

