बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा तपास एसआयटीकडे द्यावा; पत्नी शेहझीन यांची मुंबई हायकोर्टात याचिका
माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणासंदर्भात महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
Published : November 8, 2025 at 7:41 AM IST
मुंबई : माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणासंदर्भात महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. बाबा सिद्दीकी यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा तपास एसआयटीमार्फत करावा, या मागणीसाठी बाबा सिद्दिकी यांच्या पत्नी शेहझीन सिद्दीकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
प्ररकरण काय आहे? : 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी रात्री मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) परिसरात तीन हल्लेखोरांनी बाबा सिद्दीकी यांची गोळ्या घालून हत्या केली होती. झिशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाजवळ असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला होता. बॉलिवूडसह राजकीय क्षेत्रात मोठा वावर असणाऱ्या बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येनं महाराष्ट्र हादरून गेला होता. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी काही आरोपींना अटकही केली आहे. या प्रकरणी 26 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. तर फरार अनमोल बिश्नोई आणि इतर दोघांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या सर्व आरोपींवर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अटकेतील सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
बाबा सिद्दीकींच्या हत्येला व्यावसायिक वैमानस्य कारणीभूत? : सिद्दीकी यांचे झोपडपट्टीवासीयांसोबत हितसंबंध होते आणि म्हणूनच या परिसरातील अनेक विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिक सिद्दीकी यांना अडथळा मानत होते. मात्र या दृष्टिकोनातून मुंबई पोलिसांनी कधीही त्यांची चौकशी केली नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या काय? : संशयित गुन्हेगारांचे सध्याच्या सत्ताधारी राज्य सरकारशी संबंध आहेत. अशा स्थितीत चौकशी स्वतंत्र तपास संस्थेद्वारे करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुलगा झिशान सिद्दीकी यांनीही तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून त्यांच्या वडिलांसाठी अतिरिक्त वाय प्लस सुरक्षा मिळावी, अशी मागणी केली होती. इतकंच नव्हे तर भाजपाच्या मोहित कंबोज यांचे सहकारी अशोक मुंद्रा यांनी ऑगस्टमध्ये बाबा सिद्दीकी यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली होती, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
