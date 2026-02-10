बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील खटला 24 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार; काय म्हटलंय आरोपपत्रात?
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष मोक्का न्यायालयापुढं सर्व आरोपींना दुपारच्या सत्रात हजर करण्यात आलं होतं.
Published : February 10, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 8:55 PM IST
मुंबई : बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या 27 आरोपींविरोधात मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) आरोप निश्चिती करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष मोक्का न्यायालयापुढं सर्व आरोपींना दुपारच्या सत्रात हजर करण्यात आलं होतं. यापैकी 15 आरोपींना पिंजऱ्यात उभं करण्यात आलं होतं, तर 12 आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयापुढं हजर करण्यात आलं होतं. या 27 आरोपींनी त्यांच्याविरोधात लावलेले सर्व आरोप फेटाळून लावत आपण निर्दोष असल्याचा दावा केलाय. त्यामुळं या सर्व आरोपींविरोधात येत्या 24 फेब्रुवारीपासून खटला सुरू होईल.
बिश्नोई गँगचा थेट सहभाग : कुख्यात गँगस्टर अनमोल बिश्नोईनं आपल्या संघटित गन्हेगारीद्वारे मुंबईत दहशतीचं वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशानंच बाबा सिद्दीकी यांची हत्या केल्याचा आरोप मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं केला आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गंत (मोक्का) गुन्हे शाखेनं याप्रकरणी आपलं आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केलंय. त्यानुसार, अनमोल बिश्नोईनं आपल्या गुन्हेगारी टोळीच्या सदस्यांसह, दहशतवाद आणि वर्चस्व निर्माण करण्याचा उद्देशानं बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्येचा कट रचला होता. त्यामुळेच त्यांच्याविरोधात मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. या आरोपपत्रात एकूण 29 आरोपींचा समावेश आहे. त्यापैकी 27 आरोपींना अटक करण्यात आली असून तुरुंगात असलेल्या गुंड लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल बिश्नोई याच्यासह शुभम लोणकर या दोन फरारी आरोपींचा शोध सुरू आहे.
आरोपपत्रात काय म्हटलंय? : बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी जानेवारी 2025 मध्ये 4590 पानांचं पहिलं आरोपपत्र दाखल केलं होतं. यात मुंबई पोलिसांनी एकूण 26 आरोपींचा समावेश केला होता, तर तिघांना फरार घोषित केलं होतं. ज्यात अनमोल बिष्णोईचाही समावेश होता. मुंबई पोलिसांनी यात 210 जणांच्या साक्षी नोंदवल्या आहेत. बाबा सिद्दीकींची 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. सिद्दीकी यांचे पुत्र आणि तत्कालीन आमदार झिशान सिद्दीकी यांच्या वांद्रे पूर्वेतील कार्यालयाबाहेरच हा गोळीबार झाला होता. रात्री नऊच्या आसपास बाबा सिद्दीकी कार्यालयातील कामकाज आटपून बाहेर पडताच कार्यालयाबाहेर दबा धरून बसलेल्या तीन जणांनी सिद्दीकी यांच्यावर गोळीबार केला होता. दसऱ्याच्या दिवशीच ही हत्या करण्यात आल्यानं दुर्गा विसर्जन मिरवणुकीच्या गर्दीचा फायदा घेत मारेकरी तिथून पसार झाले. मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार, बाबा सिद्दीकींची हत्या करण्यासाठी बिष्णोई गँगकडे तीन प्रमुख कारणं होती. यामध्ये अभिनेता सलमान खानसोबतची जवळीक हे प्रमुख कारण तर होतंच, शिवाय कोठडीत आत्महत्या केलेल्या अनुज थापन मृत्यूचा बदला घेणं आणि तिसरं कारण म्हणजे बिष्णोई गँगची दहशत प्रस्थापित करण्यासाठी सिद्दीकींची हत्या करण्यात आल्याचा पोलिसांनी आरोप करताना या प्रकरणातील फरार आरोपी शुभम लोणकरच्या सोशल मीडिया पोस्टचा दाखला दिलाय. त्यानंतर साल 2025 च्या अखेरीस अटक केलेल्या आरोपी अमोल गायकवाड विरोधात मुंबई पोलिसांनी सुमारे 200 पानांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. या आरोपपत्रात 30 साक्षीदारांचा समावेश असून अनेक महत्त्वाचे खुलासे करण्यात आलेत. पुण्याच्या वारजे परिसरातील रहिवासी असलेला अमोल गायकवाड हा या प्रकरणात अटक केलेला 27 वा आरोपी आहे. गायकवाडचे बिश्नोई गँगशी संबंध असल्याचंही पुरावे आहेत. जुलै 2025 मध्ये पंजाबमधील टेक्सटाईल व्यावसायिक संजय वर्मा हत्या प्रकरणातही त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. बाबा सिद्दीकींच्या मारेकऱ्यांना आश्रय आणि इतर लॉजिस्टिक मदत केल्याचा आरोपही त्याच्यावर लावण्यात आलाय. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात अटक केलेल्या 27 आरोपींपैकी 8 ते 9 आरोपी हे सध्या ठाणे तुरुंगात आहेत. गोळीबार करणारा शिवकुमार हा मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात आहे. तर कल्याण तुरुंगातही काही आरोपींना ठेवण्यात आलंय.
मुंबई पोलिसांचा आजवरचा तपास : मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत 88 जणांचे जबाब नोंदवले असून यात माजी आमदार झिशान सिद्दिकींसह एकूण 180 साक्षीदारांची यादी तयार केलेली आहे. अटकेत असलेल्या आरोपींकडून पाच बंदुका, सहा मॅगझीन आणि 35 मोबाईल फोन जप्त करण्यात आल्याचं आरोपपत्रात नमूद केलेलं आहे. या गुन्ह्यात लॉरेन्स बिश्नोईची प्रमुख भूमिका असल्याचं मुंबई पोलिसांनी न्यायालयाला आधीच सांगितलं आहे. त्यांच्यानंतर त्याचा परदेशात फरार भाऊ अनमोल बिश्नोई एक वेगळी टोळी चालवत असून ती प्रामुख्यानं उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशात सक्रिय आहे. बिश्नोई ही टोळी आता इतर भागांत आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा जोरदार प्रयत्न करू लागलीयय. बाबा सिद्दीकींच्या हत्येसह अन्य काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये वाँटेड असलेल्या अनमोल बिश्नोईच्या प्रत्यार्पणाचा प्रस्ताव अमेरिकेकडे पाठवल्याचंही आरोपपत्रात म्हटलेलं आहे. या गुन्ह्यांमध्ये बॉलीवूड अभिनेता सलमान खानच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटबाहेर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेचाही समावेश आहे. तर राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (एनआयए) अनमोल बिश्नोईवर 10 लाखांचं बक्षीस ठेवलं आहे.
काय आहे प्रकरण? : 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी वांद्रे परिसरात बाबा सिद्दीकी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी आजवर एकूण 27 आरोपींना अटक केलीय. मात्र, या हत्येमागचे खरे सूत्रधार आद्याप मोकाटच असल्याचा आरोप करत बाबा सिद्दीकी यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. गँगस्टर अनमोल बिष्णोईच्या इशाऱ्यावर बाबा सिद्दीकी यांची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र या हत्येमागचं खरं कारण हे एसआरए प्रकल्पातील नातेसंबंधांशी जोडलेले असल्याचा सिद्दीकी कुटुंबीयांचा आरोप आहे.
हेही वाचा :