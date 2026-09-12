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मुंबईत पोलिसांचा मोठा दणका! जोगेश्वरीत 1.26 कोटींचे ड्रग्स जप्त, मोस्ट वाँटेड आरोपीला रंगेहाथ अटक

मुंबई पोलिसांच्या आझाद मैदान अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं जोगेश्वरीतीव छाप्यात 1 कोटी 26 लाख 43 हजार रुपयांचे एमडी आणि एमडीएमए अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत.

Jogeshwari West drug raid
जोगेश्वरीमध्ये 1.26 कोटींच्या ड्रग्सविरोधी कारवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 1:16 PM IST

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मुंबई : शहरात अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं शनिवारी मोठी कारवाई केली. जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील एका राहत्या घरातूनच एमडी (MD) आणि एमडीएमए (MDMA) सारख्या घातक अंमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला आझाद मैदान अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं रंगेहाथ अटक केली. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल 1 कोटी 26 लाख 43 हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.

आझाद मैदान अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची जोगेश्वरीमध्ये 1.26 कोटींची कारवाई (ETV Bharat)

कशी झाली कारवाई?

आझाद मैदान पथकाचं अंमली पदार्थ विरोधी पथक (ANC) जोगेश्वरी परिसरात गस्त घालत होतं. त्याच वेळी एक इसम अक्सा मशीद रोड, जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील आपल्या राहत्या घरातूनच अंमली पदार्थांची विक्री करत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. ही माहिती मिळताच पथकानं सापळा रचून त्या घरावर छापा टाकला. शनिवारी सकाळी 9 वाजता आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं असून, त्याच्याविरुद्ध अंमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जप्त केलेला मुद्देमाल

मुंबई पोलिसांनी दोन टप्प्यात त्याच्या घराची झडती घेतली, ज्यात मोठा साठा जप्त केलेला आहे.

  • 3 नग MDMA गोळ्या (2.04 ग्रॅम) - किंमत 88 हजार
  • 210 ग्रॅम MD पावडर - किंमत 63 लाख
  • एक अ‌ॅपल iPhone - किंमत 15 ते 20 हजार
  • 207 ग्रॅम MD पावडर - किंमत 62,10,000
  • 500 रुपयांच्या 50 नोटा - 25,000 रोख
  • 497 ग्रॅम MD आणि 2.04 ग्रॅम MDMA गोळ्या किंमत 1.26 कोटी

असा सारा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

अधिक तपास सुरू

याबाबत माहिती देताना अमली पदार्थ विभागाच्या पोलीस उपायुक्त पौर्णिमा चौगुले यांनी सांगितलं की, या तपासात काही धक्कादायक माहिती समोर आलेली आहे. अटक केलेला आरोपी हा गेल्या काही काळापासून जोगेश्वरीतून मुंबई व आसपासच्या परिसरात MD आणि MDMA गोळ्यांची तस्करी करत होता. आता या अंमली पदार्थाची निर्मिती, वितरण आणि निर्मितीसाठीची व्यवस्था या दृष्टिकोनातून गुन्ह्याचा सखोल व तांत्रिक तपास सुरू करण्यात आला असून या प्रकरणातील या ऑपरेशनमध्ये एका वॉन्टेड आरोपीचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आलेलं आहे.

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JOGESHWARI WEST DRUG RAID

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