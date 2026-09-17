'आझाद हिंद'ची 99 वर्षांची गौरवगाथा ; गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून घडली अमरावतीची सामाजिक सांस्कृतिक चळवळ
अमरावतीच्या शहरात जवळपास 100 वर्षांपूर्वी रुजलेलं रोपट वटवृक्ष झालं. आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मंडळानं आपल्या गणेशोत्सवाची 99 वर्षांची वाटचाल पूर्ण केली.
Published : September 17, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 4:22 PM IST
अमरावती : लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला केवळ धार्मिक उत्सवाचं स्वरूप न देता लोक संघटन, लोक जागृती आणि लोकप्रबोधनाचं प्रभावी माध्यम बनवलं. याच विचारातून अमरावतीच्या जुन्या शहरात जवळपास 100 वर्षांपूर्वी रुजलेलं एक रोपट आज वटवृक्ष झाला आहे. आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मंडळानं आपल्या गणेशोत्सवाची 99 वर्षांची वाटचाल पूर्ण केली आहे. पुढील वर्षी शताब्दी महोत्सव साजरा होणार असला, तरी त्याची तयारी आणि उत्साह यंदाच्या 99 व्या वर्षापासूनच जाणवू लागली आहे. काळ बदलला, गणेशोत्सवाचं स्वरूप बदललं, तंत्रज्ञान आलं, मात्र सामाजिक एकोपा, लोक जागृती, देशप्रेम, कला, क्रीडा आणि सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा मंडळाचा मूलभूत विचार आजही कायम आहे. म्हणूनच आझाद हिंद मंडळाचा गणेशोत्सव हा केवळ दहा दिवसांचा उत्सव न राहता अमरावतीच्या सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासाचा एक महत्त्वाचा अध्याय ठरला आहे.
रॉयल्स क्लब पासून झाली सुरुवात : ब्रिटिश राजवटीच्या काळात सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र आणण्याबरोबरच देशी खेळांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं सुमारे 1926 मध्ये रॉयल्स क्लबची स्थापना झाली. कबड्डी, हुतुतू, आट्यापाट्या यांसारख्या भारतीय खेळांचा प्रसार करणं, तरुणांना संघटित करणं आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करणं हा या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता. यानंतर 1928 मध्ये गिरीराव अण्णा देशपांडे यांच्या वाड्यातून जुन्या अमरावती शहरातील सार्वजनिक गणेशोत्सवाला विधिवत सुरुवात झाली. त्यामुळे 1926 चं हे मंडळ स्थापनेचं वर्ष मानलं जात असलं तरी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या दृष्टीनं 1928 हे वर्ष विशेष महत्त्वाचं ठरते.
स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात गुप्त बैठकींचं केंद्र : मंडळाची स्थापना ज्या काळात झाली, तो देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा धगधगता काळ होता. वीर वामनराव जोशी, नारायण बामनगावकर यांसारखे स्वातंत्र्य सेनानी या मंडळाच्या माध्यमातून एकत्र आणि स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधित गुप्त बैठका घेत असत, अशी मंडळाची ऐतिहासिक परंपरा आहे. गणेशोत्सवाच्या आडून लोकांना एकत्र आणणं, देशप्रेमाची भावना जगणं आणि समाजात स्वातंत्र्याची आग निर्माण करणं हे कार्य त्या काळात महत्त्वाचं होतं. याच काळात मंडळाच्या कामकाजात हिंदू ,मुस्लीम ऐक्याची परंपरा दिसून येते. मंडळाच्या स्थापनेत लड्डू मिया गुलाम अली यांचा सहभाग होता. ते त्या काळातील नामवंत तबलावादक होते. त्यांच्या सानिध्यात पुढं उस्ताद अल्लारखा आणि उस्ताद झाकीर हुसेन यांसारख्या दिग्गजांनी शागीर्द म्हणून संगीताचे धडे घेतले, अशी माहिती मंडळाचे कार्यकर्ते प्रा. डॉ. किशोर फुले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
रॉयल्स क्लबचं झालं आझाद हिंद मंडळ : भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 15 ऑगस्ट 1948 रोजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील कॅप्टन शहानवाज खान अमरावतीत आले. त्यांनी या ठिकाणी तिरंगा फडकवला. त्यांच्या सूचनेनुसार रॉयल्स क्लबचं नाव बदलून आझाद हिंद मंडळ असं करण्यात आलं. त्यामुळे आजच्या मंडळाच्या नावामागं स्वातंत्र्यलढ्याची थेट ऐतिहासिक आठवण जोडली गेली आहे. आझाद हिंद हे नाव केवळ नामकरण ठरलं नाही, तर देशप्रेम, बंधुभाव आणि सामाजिक एकोप्याची विचारधारा मंडळाच्या कार्याची ओळख बनली, असं देखील प्रा डॉ किशोर फुले म्हणाले.
नाटकातून लोक जागृती, रंगभूमीची समृद्ध परंपरा : लोकमान्य टिळकांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या संकल्पनेतील लोकप्रबोधनाचा धागा मंडळांना सुरुवातीपासून पकडला. व्याख्यानं, नाटक आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक आणि राष्ट्रीय विषय लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. वीर वामनराव जोशी यांची व्याख्यानं मंडळात होत असत. त्या काळातील नाटककार रावजी हंबर्डे यांचंही या परिसराशी नातं होतं. त्यांच्या नाटकांमधून स्वातंत्र्य, शौर्य आणि सामाजिक जागृतीचा संदेश दिला जात असे. 'रंगले मावळचे खोरे', 'राजा शिवाजी', 'चंद्रराव मोरे', 'सिंहगड', 'तंट्या भिल्ल' अशा विषयांवरील नाटकांनी गणेशोत्सवातील रंगभूमी समृद्ध केली. मा. ल. व्यवहारे, नानासाहेब दिघेकर, नानासाहेब साठे, गोपाळराव जोशी आणि पुढं राजाभाऊ मोरे यांसारख्या मंडळींनी ही नाट्यपरंपरा पुढं नेली.
कबड्डीच्या प्रसाराचं अमरावतीतील मोठं केंद्र : आझाद हिंद मंडळाच्या इतिहासातील आणखी एक महत्त्वाचं पर्व म्हणजे भारतीय मातीतला खेळ कबड्डी. मंडळानं कबड्डी, हुतुतू, आट्यापाट्या यांसारख्या देशी खेळांना प्रोत्साहन दिलं. या माध्यमातून अनेक खेळाडू घडले. बाळासाहेब दिघेकर यांच्यासारखे राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू मंडळाशी जोडले गेले. प्रभाकरराव केवले, नानासाहेब केवले यांच्यासह अनेक खेळाडूंनी विद्यापीठीय आणि उच्चस्तरीय कबड्डीत नाव कमावलं. मंडळाच्या पुढाकारानंच स्थानिक, राज्यस्तरीय आणि अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. माजी महापौर विलास इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ इथं झालेल्या अखिल भारतीय कबड्डी स्पर्धेला विशेष महत्त्व होतं. देशातील नामवंत संघ या स्पर्धेत सहभागी झाले. सर्जेराव इंगोले यांच्यासारख्या खेळाडूंनीही परंपरा पुढं नेली. नंतर सुभाष पुसतकर, प्रकाश संगेकर, यांसारख्या व्यक्ती आणि संगेकर कोहळे कुटुंबांनी मंडळाला क्रीडा क्षेत्रात मोठा आधार दिला. पुढं विनायक माळी, सुरेंद्र चिखलकर यांसारखे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूही या परंपरेतून घडले.
वादविवादानं बौद्धिक विश्वाचा उमटला ठसा : "आझाद हिंद मंडळाच्या कार्यक्रमांमध्ये नागरी वादविवाद ही विशेष ओळख निर्माण करणारी स्पर्धा होती. सुमारे अकरा वर्षात चाललेल्या या उपक्रमात महाराष्ट्रातील आणि देशातील अनेक नामावंत वक्ते सहभागी झाले. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, श्रीहरी अणे, डॉ. कुमार सप्तर्षी, पि के देशमुख, बी. टी . देशमुख, जांभुवंतराव धोटे, प्रतिभाताई पाटील, आर आर गवई यांसारख्या दिग्गजांनी या व्यासपीठावर सहभाग घेतला. या वादविवादासाठी मंडळाच्या परिसरातील मैदान अक्षरशः भरून जात असे. वक्त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी व्हायची. गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून समाजाला विचार देण्याची परंपरा मंडळांना सलग अकरा वर्ष जपली," असं प्रा डॉ किशोर फुले यांनी सांगितलं.
क्रीडा, कला आणि राजकारणातही घडले अनेक कार्यकर्ते : आझाद हिंद मंडळ हे केवळ गणेशोत्सवाचं व्यासपीठ राहिलं नाही. या मंडळाच्या माध्यमातून सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक व्यक्तींना व्यासपीठ मिळालं. वीर वामनराव जोशी हे अमरावतीचे पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष झाले. अनंत गुढे हे मंडळाशी जोडलेले सदस्य पुढं तीन वेळा खासदार झाले. विलास इंगोले यांनी अमरावतीचं दीर्घकाळ महापौर म्हणून काम केलं. प्रदीप वडनेरे आमदार झाले, तर विवेक कलोति यांनी महापालिकेचं स्थायी समिती सभापती पद भूषवलं. आजही विविध राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते मंडळाशी जोडलेले आहेत. मात्र गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसात पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून कार्यकर्ता म्हणून एकत्र काम करण्याची परंपरा मंडळानं जपली आहे. आजही मुस्लीम समाजातील अनेक कार्यकर्ते मंडळाशी जोडले असून सर्वांना समान वागणूक देण्याची भूमिका मंडळाची आहे.
दृश्य देखाव्यांनी बदलला गणेशोत्सवाचा चेहरा मोहरा : आझाद हिंद मंडळाच्या गणेशोत्सवाची आणखी एक खास ओळख म्हणजे भव्य आणि आशयपूर्ण दृश्य देखावे. पूर्वी राजाभाऊ मोरे, विनायकराव जोशी, नानासाहेब साठे यांच्यासारखी मंडळी देखावे साकारत असत. 1969 मध्ये कृषी विद्यापीठाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजाभाऊ मोरे यांनी बुधवार चौकात कृषी विद्यापीठाचा देखावा साकारून जनजागृती केली. या देखाव्यामुळे आंदोलनाला मिळालेला व्यापक प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हा देखावा जप्त केला. पुढं सोमेश्वर पुसदकरांनी दृश्य देखाव्याचं स्वरूप बदलून टाकलं आणि अमरावतीतील गणेशोत्सवाच्या देखाव्यांच्या परंपरेला नवं वळण मिळालं. मंडळाचे देखावे पाहण्यासाठी केवळ अमरावती शहरातूनच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्यातून भाविक आणि रसिक नागरिक मंडळाकडं येतात.
रोप्य व हिरक महोत्सव आठवणीच्या खुणा : आजही मंडळानं आपल्या वाटचालीतील महत्त्वाचं टप्पे ही दिमाखात साजरे केले. रोप्य महोत्सव हरिभाऊ कलोती आणि रावसाहेब कोहळे यांच्या नेतृत्वाखाली साजरा झाला. सुवर्ण महोत्सवानिमित्त जयपूर इथून खास मागवण्यात आलेली संगमरवरी गणेश मूर्ती मंडळात प्रतिष्ठापित करण्यात आली. ही मूर्ती आजही मंडळाच्या ऐतिहासिक परंपरेची साक्ष देत आहे. हीरक महोत्सवानिमित्त 21 किलो वजनाची त्या काळात सुमारे तीन लाख रुपये किमतीची चांदीची गणेश मूर्ती प्राणप्रतिष्ठित करण्यात आली.
यावर्षी खाटू श्याम बाबांचा देखावा : 99 व्या गणेशोत्सवानिमित्त यंदा खाटू श्याम, श्री श्याम बाबा मंदिराचा भव्य दृश्य देखावा साकारण्यात आला आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध कलाकार आणि मूळचे अमरावतीचे असलेले अनिल वाठ यांनी हा देखावा साकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या देखाव्याचं काम सुरू होतं. सचिन ठाकरे यांच्या माध्यमातून आकर्षक विद्युत रोषणाई, डेकोरेशन आणि साऊंडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गणरायाची आणि श्री श्याम बाबांची मूर्ती शहरातील प्रसिद्ध मूर्तिकार गजानन सोनसळे यांनी तयार केली आहे. उत्सवासाठी डोमची उभारणी रमेश कोहळे यांच्या सहकार्यानं करण्यात आली आहे.
गणरायाच्या आगमनाची भव्य मिरवणूक : आझाद हिंद मंडळाच्या गणेशोत्सवात गणरायाच्या आगमनाची भव्य मिरवणूक ही वर्षानुवर्षांची परंपरा आहे. राजकमल चौकात ही मिरवणूक पाहण्यासाठी अमरावतीकर मोठ्या संख्येनं एकत्र येतात. यंदाही गणरायाचं अमरावतीकरांनी जल्लोषात स्वागत केलं. दुपारी साडेतीन वाजता सुरू झालेली मिरवणूक राजकमल चौकातून जयस्तंभ चौक मार्गे रात्री सुमारे अकरा वाजता मंडळाच्या परिसरात पोहोचली. त्यानंतर साडेअकराच्या सुमारास आज गणरायाची विधिवत स्थापना करण्यात आली. विशेष म्हणजे मंडळांनं यंदाही डीजे न वापरण्याचा निर्णय सहा महिन्यापूर्वीच नियोजनाच्या वेळी घेतला होता. ढोल ताशांच्या गजरात, पारंपरिक वाद्यांच्या साथीनं गणरायाचं स्वागत करण्याची परंपरा कायम ठेवण्यात आली.
प्रत्येकाला कलेचं व्यासपीठ : आझाद हिंद मंडळाचा गणेशोत्सव हा परिसरातील प्रत्येकासाठी कलेचं व्यासपीठ ठरतो. महिलांना नृत्य, भक्तिमय कार्यक्रम सादर करण्याची संधी दिली जाते. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकाला आपली कला सादर करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिला जाते. लेझीमसह विविध पारंपरिक कलाप्रकारांनाही प्रोत्साहन दिलं जाते. नाट्य, मराठी हिंदी कवी संमेलन, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि देशातील ज्वलंत प्रश्नांवर नागरिक वादविवाद अशा विविध उपक्रमांनी गणेशोत्सवाची परंपरा समृद्ध झाली आहे.
यंदाचे प्रमुख कार्यक्रम :
* 16 सप्टेंबर : मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते महाआरती
* 19 सप्टेंबर : सुप्रसिद्ध गायक छोटू सिंह रावणा यांचा श्री शाम कीर्तन.
* 20 सप्टेंबर : बाळासाहेब कुलकर्णी यांचे प्रेमाचे काव्य.
* 21 सप्टेंबर : "तरुण आहे रात्र अजूनही" या कार्यक्रमातून ऋषिकेश रानडे आणि शमिका भिडे यांचे हिंदी मराठी गीतांचे सादरीकरण.
* 22 सप्टेंबर : राजाभाऊ मोरे स्मृती नाट्य महोत्सव
यंदाची कार्यकारणी : मंडळाच्या 99 व्या वर्षी सचिन वानखडे हे अध्यक्ष असून दीपक साहू कार्याध्यक्ष आणि प्रवीण मानेकर स्वागताध्यक्ष आहेत. विजय अग्रवाल, विनोद वैद्य, नितीन पांडे, ज्ञानेश्वर हिवसे आणि अब्दुल रफिक उपाध्यक्ष आहेत. रेवन पुसतकर सचिव तर मयूर तलवारे कोषाध्यक्ष आहेत.
आझाद हिंद मंडळ शतकाच्या उंबरठ्यावर : "99 वर्षांची परंपरा जपणं ही सोपी गोष्ट नाही. मात्र आझाद हिंद मंडळांना धार्मिक उत्सवाला सामाजिक आशयाची जोड देत स्वातंत्र्य चळवळीच्या आठवणी, हिंदू मुस्लीम ऐक्य, क्रीडा, लोकप्रबोधन, कला आणि सांस्कृतिक वारसा यांची सांगड घातली. म्हणूनच या मंडळाची ओळख केवळ गणपती मंडळ एवढी मर्यादित राहिली नाही. राजकीय क्षेत्रातील विविध पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते वर्षभर आपापल्या विचारधारेनुसार काम करत असले, तरी गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसात राजकीय मतभेद विसरून एकाच मंडपाखाली गणरायाची सेवा करण्याची परंपरा आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळानं जपली आहे. हाच या 99 वर्षांच्या प्रवासाचा कदाचित सर्वात मोठा वारसा आहे," असं विलास इंगोले आणि अनंत गुढे सांगतात. "1926 च्या रॉयल्स क्लबपासून सुरू झालेला प्रवास 1928 मध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या रूपानं आकारात आला आणि 1948 मध्ये आझाद हिंद मंडळ या नावानं स्वातंत्र्याच्या भावनेशी जोडला गेला. आता हे मंडळ शतकाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. पुढील वर्षी शताब्दी महोत्सव साजरा होणार असला, तरी त्या ऐतिहासिक पर्वाची चाहूल यंदाच्या 99 व्या गणेशोत्सवातच लागली आहे," असं महोत्सवाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर हिवसे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
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