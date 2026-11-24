अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टचे शिष्टमंडळ साईचरणी नतमस्तक. साई संस्थानच्या कामकाजाचा घेतला आढावा
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.
Published : November 24, 2026 at 7:57 AM IST
शिर्डी - अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एअर मार्शल (निवृत्त) जितेंद्र मिश्रा यांनी आपल्या पाच सदस्यीय शिष्टमंडळासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. साईदर्शनानंतर या शिष्टमंडळाने श्री साईबाबा संस्थानच्या विविध विभागांना भेट देऊन प्रशासकीय, आर्थिक तसेच भाविकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध सेवाभावी उपक्रमांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.
शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सन्मान - साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी अयोध्येतील शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. यावेळी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एअर मार्शल (निवृत्त) जितेंद्र मिश्रा यांच्यासह शिष्टमंडळातील सदस्यांचा शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सन्मान करण्यात आला. यावेळी गोरक्ष गाडीलकर यांनी संस्थानच्या माध्यमातून देश-विदेशातून शिर्डीत येणाऱ्या लाखो साईभक्तांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सोयी-सुविधा, धार्मिक उपक्रम, सामाजिक कार्य आणि सेवाभावी योजनांची माहिती दिली. तसेच संस्थानच्या प्रशासकीय कामकाजाची आणि व्यवस्थापन प्रणालीची माहितीही शिष्टमंडळाला दिली.
यानंतर अयोध्येतील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने संस्थानच्या विविध विभागांना भेट देऊन कामकाजाची माहिती घेतली. भाविकांसाठी राबविण्यात येणारी दर्शन व्यवस्था, भक्तनिवास, प्रसादालय, आरोग्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, देणगी व्यवस्थापन तसेच प्रशासकीय आणि आर्थिक कामकाजाची पाहणी करण्यात आली. दररोज मोठ्या संख्येने शिर्डीत येणाऱ्या साईभक्तांना कोणत्या पद्धतीने सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, याचीही माहिती शिष्टमंडळाने जाणून घेतली.
संस्थानच्या स्ट्राँग रूमला भेट - या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने संस्थानच्या स्ट्राँग रूमला भेट देऊन तेथील सुरक्षिततेच्या व्यवस्थेची पाहणी केली. भाविकांकडून साईबाबांच्या चरणी श्रद्धेने अर्पण करण्यात येणारे सोने-चांदीचे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू स्ट्राँग रूममध्ये कोणत्या पद्धतीने सुरक्षित ठेवल्या जातात, त्यांची नोंदणी कशी केली जाते तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत याबाबतही अधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली.
कार्यपद्धतीची प्रत्यक्ष पाहणी - साई संस्थानच्या देणगी मोजणी केंद्रालाही शिष्टमंडळाने भेट दिली. भाविकांकडून दररोज विविध स्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या देणग्यांची मोजणी, वर्गीकरण, नोंदणी, लेखांकन आणि सुरक्षिततेसाठी संस्थानकडून अवलंबण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. देणग्यांची मोजणी आणि त्यानंतरची आर्थिक नोंदणी नेमकी कशा पद्धतीने केली जाते, याबाबत शिष्टमंडळाने सविस्तर माहिती जाणून घेतली.
देणग्यांचे योग्य व्यवस्थापन - संस्थानच्या मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे यांनी शिष्टमंडळाला देणगी व्यवस्थापन, लेखा शाखेतील विविध कामकाज, आर्थिक व्यवहारांची नोंदणी तसेच देणगी मोजणी प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली. संस्थानला दररोज प्राप्त होणाऱ्या विविध स्वरूपातील देणग्यांचे योग्य व्यवस्थापन आणि त्यामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सेवांविषयी माहितीची देवाणघेवाण - साईबाबा संस्थानच्या माध्यमातून दररोज लाखो भाविकांना दर्शनासह निवास, भोजन, आरोग्य आणि अन्य विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या भाविकांचे नियोजन, विविध विभागांमधील समन्वय, देणगी व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय कामकाजाची कार्यपद्धती यांची माहिती अयोध्येतील शिष्टमंडळाने घेतली. या भेटीच्या माध्यमातून दोन्ही प्रमुख धार्मिक तीर्थक्षेत्रांच्या व्यवस्थापन पद्धती आणि भाविकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांविषयी माहितीची देवाणघेवाण होण्यास मदत झाली.
यावेळी साईबाबा संस्थानचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे, संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, प्रशासकीय अधिकारी संदीप कुमार भोसले, प्रसिद्धी प्रमुख तुषार शेळके, जनसंपर्क विभागातील प्रशांत सूर्यवंशी यांच्यासह संस्थानचे अधिकारी उपस्थित होते. तर अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एअर मार्शल (निवृत्त) जितेंद्र मिश्रा, जगदीश आफळे, शुभ्रांशू जी शेखर यांच्यासह अन्य अधिकारी शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते.