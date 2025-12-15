ETV Bharat / state

नायलॉन मांजाबाबत आता शाळांमध्ये जनजागृती, एकाच दिवशी 18 हजार विद्यार्थ्यांना दिली शपथ

एकाच दिवशी सर्व शाळांमधील 18 हजार विद्यार्थ्यांना नायलॉन मांजा न वापरण्याची आणि कोणी वापरत असेल तर त्याला प्रतिबंध घालण्याची ही शपथ देण्यात आली.

Awareness campaigns about nylon kite string are being conducted in schools
नायलॉन मांजाबाबत आता शाळांमध्ये जनजागृती, एकाच दिवशी 18 हजार विद्यार्थ्यांना दिली शपथ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 5:43 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : नायलॉन मांजामुळं घडणाऱ्या घटना लक्षात घेता महानगरपालिकेच्या वतीनं जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना विशेष शपथ देण्यात आली. एकाच दिवशी सर्व शाळांमधील 18 हजार विद्यार्थ्यांना नायलॉन मांजा न वापरण्याची आणि कोणी वापरत असेल तर त्याला प्रतिबंध घालण्याची ही शपथ देण्यात आली. मागील आठवड्यात खंडपीठानं सुमोटो याचिका दाखल करून घेत नायलॉन मांजा विक्रीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर पोलीस प्रशासनानं कारवाईला सुरूवात केली असून सर्वत्र जनजागृती देखील केली जात आहे.


महानगरपालिका शाळांमध्ये शपथ : नायलॉन मांजा वापरावर निर्बंध असताना सर्रास त्याचा वापर होत असल्याचं वारंवार निदर्शनास येत आहे. त्यामुळं शालेय विद्यार्थ्यांपासून जनजागृती केल्यास भविष्यात त्याचा फायदा होईल. या अनुषंगानं पोलीस प्रशासनासह महानगरपालिकेनं काही संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील महानगरपालिका शाळांमधील 18 हजार विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सोमवारी (15 डिसेंबर) सकाळी प्रार्थना झाल्यावर विशेष शपथ विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. तसंच, "मी नायलॉन मांजा वापरणार नाही, कोणी वापरत असेल तर त्याला अटकाव करेन. कुठं जर मांजाची विक्री होत असेल तर त्याची माहिती पोलिसांना देईन," अशा आशयाची ही शपथ देण्यात आली.


आयुक्तांनी शहरवासियांना केलं आवाहन : महानगरपालिका आयुक्त जी श्रीकांत यांनी समाज माध्यमांच्या मदतीनं नागरिकांमध्ये नायलॉन मांजाबाबत आवाहन करणारा संदेश प्रसारित केला आहे. नायलॉन मांजा किती घातक आहे, त्यातून कशा दुर्घटना होत आहेत. त्याबाबत माहिती देऊन मांजा न वापरता पतंग उडवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. तसंच हा संदेश शालेय विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवण्यात आला. लहान मुलांकडून जनजागृती केल्यास पुढील काही वर्षांत सकारात्मक परिणाम होईल. त्याकरिता प्रयत्न करत असल्याची माहिती मनपा शिक्षण विभागाचे कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानदेव सांगळे यांनी दिली.


पोलिसांनी देखील सुरू केली कारवाई : "नायलॉन मांजा हा दिवसंदिवस अधिक घातक होत चालला आहे. यावर्षी देखील शहरात तीन ते चार दुर्घटना झाल्या आहेत. याविषयी औरंगाबाद खंडपीठानं स्वतःहून या घटनांची दखल घेत कारवाईबाबत विचारणा केली. त्यानंतर पोलिसांनी चार ते पाच जणांवर कारवाई करून मोठ्या प्रमाणात शहरात आलेला नायलॉन मांजा जप्त केला आहे. त्याचबरोबर जागोजागी बॅनर लाऊन जनजागृती करण्याचं काम करण्यात येत असून नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्या लोकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील," असा इशारा पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिला आहे.

