मोबाईलच्या अतिवापराबाबत जनजागृती, 'वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे' उपक्रमाला अनेक देशांची साथ

10 डिसेंबरला साजरा केला जाणारा वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे हा उपक्रम मोबाईलच्या अतिवापराबाबतच्या जागतिक जनजागृती मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 7:29 PM IST

मुंबई : स्मार्टफोन व सोशल मीडियाच्या अतिवापराविरुद्ध जागरूकता निर्माण करण्यासाठी डॉ. रेखा चौधरी यांनी 2016 मध्ये 'वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे' चळवळ सुरु केली. महाराष्ट्राच्या भूमीत सुरू झालेली ही चळवळ आता जगभरातील अनेक देशांमध्ये उत्साहानं साजरी केली जाते. दरम्यान, 10 डिसेंबरला साजरा केला जाणारा वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे हा उपक्रम मोबाईलच्या अतिवापराबाबतच्या जागतिक जनजागृती मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. मोबाईल, सोशल मीडिया आणि स्क्रीन टाईम वाढल्यामुळं कुटुंबातील संवाद कमी होणं, मुलांमध्ये चिडचिड व एकाकीपणा वाढणं, झोपेच्या समस्या आणि मानसिक ताण हे प्रश्न झपाट्यानं वाढत असल्याचं निरीक्षण डॉ. रेखा चौधरी यांनी नोंदवलं आहे. तसंच तंत्रज्ञान महत्त्वाचं आहे, पण त्या तंत्रज्ञानात स्वतः हरवून जाऊ नका, असा संदेश देत त्या डिजिटल डिटॉक्सची गरज अधोरेखित करतात. वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डेच्या टीमनं याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक औपचारिक निवेदन सादर करून 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध लादण्याची विनंती केल्याचं डॉ. रेखा चौधरी यांनी सांगितलं.

दिवसातून किमान एक तास ऑफलाइन : या मोहिमेअंतर्गत वर्षातून किमान एक दिवस संपूर्णपणे ऑफलाइन राहून कुटुंब, नाती आणि स्वतःकडे वेळ देण्याचं आवाहन केलं जाते. या दिवसांत मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप आणि सोशल मीडिया यापासून पूर्ण ब्रेक घेतला जातो. ही स्क्रीनची समस्या नाही, ही मन आणि नात्यांची समस्या आहे. कुटुंबात 'मोबाईल-फ्री टाइम' ठेवणे, झोपण्यापूर्वी किमान एक तास फोन न हाताळणं, मुलांना खेळ व निसर्गाकडे वळवणं, तसंच दिवसातून किमान एक तास ऑफलाइन राहणं, हे उपाय डॉ. रेखा चौधरी यांनी सुचवले आहेत. तसंच सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवला जावा, यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात येत असून प्रशासनाकडून यासाठी अनुकूल प्रतिसाद मिळत आहे, असं डॉ. रेखा चौधरी यांनी सांगितलं. दरम्यान, या कामाबद्दल ग्लोबल पीस इन्स्टिट्यूट (यूके) आणि ग्लोबल पीस ऑर्गनायझेशन तर्फे डॉ. रेखा चौधरी यांना दुबई येथे ग्लोबल पीस पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.

डिजिटल वेलनेसला प्रोत्साहन : 2016 मध्ये हे संकट वाढत असल्याचं लक्षात घेत डॉ. रेखा चौधरी यांनी वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे हा उपक्रम सुरू केला. हा उपक्रम जगभरातील लोकांच्या मनाला भिडला आणि या उपक्रमाला जगभरातील अनेक देशांनी साथ दिली आहे. शाळा, वेलनेस रिसॉर्ट्स, सामाजिक संस्था आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या माध्यमातून मालदीव, भूटान, मेक्सिको, सर्बिया, इंडोनेशिया (बाली), हंगेरी, फिलिपाइन्स आणि अमेरिकेतील मियामीसह अनेक देशांत डिजिटल डिटॉक्स कॅम्प, स्क्रीन-फ्री कार्यक्रम आणि मानसिक आरोग्य कार्यशाळा घेतल्या जात आहेत. यातून डिजिटल वेलनेसला प्रोत्साहन देण्याचे आणि स्मार्टफोनचा अतिरेकी वापर रोखण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात येत आहे. या वर्षीच्या उपक्रमातील एक महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध लादणं, या मुद्द्याला उपक्रमाशी संबंधित सर्वानी पाठिंबा दिला आहे. डिजिटल डिटॉक्सचा संदेश जगभर पोहोचवत असतानाच 3 ते 8 वयोगटातील मुलांसाठी "माय डिजिटल डिटॉक्स जर्नी" हे कॉमिक बुक वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे टीमकडून बनवण्यात आलं आहे. या पुस्तकामध्ये डिजिटल युगाशी जुळवून घेत असताना त्याच्या आहारी न जाण्याबद्दल मनोरंजक पद्धतीनं समजावण्यात आलं आहे, असं डॉ. रेखा चौधरी सांगतात.

कुटुंबातील संवाद वाढला : सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव देवीदास भगुरे यांनी डिजिटल व्यसनाची दुष्परिणाम ओळखून हा उपक्रम आपल्या घरी राबवायला सुरुवात केली आहे, अशी माहिती डॉ. रेखा चौधरी यांनी दिली. तर याबाबत देवीदास भगुरे यांनी म्हटलं की, "डिजिटल व्यसन ही खरंच गंभीर समस्या बनली आहे. त्यामुळं माझ्या घरी मी डिजिटल डिटॉक्स बॉक्स ठेवला आहे आणि डिजिटल डिटॉक्ससाठी 1111 फॉर्म्युला वापरत आहे. आमच्या घरातील सर्व सदस्य घरात प्रवेश करताच चप्पलप्रमाणे मोबाईलही त्या डिजिटल डिटॉक्स बॉक्समध्ये ठेवतात. सुरुवातीला मोबाईल लांब ठेवणं खरंच खूप अवघड वाटत होतं. पण आता आम्हाला हळूहळू सवय झाली आहे. यामुळं आमच्या कुटुंबातील संवाद वाढला असून आमच्या लहानपणी जसं कुटुंब एकत्र बसून गप्पा मारायचं अगदी तसंच आम्ही गप्पा, बैठे खेळ खेळत एकमेकांसोबत वेळ घालवतो," असं देवीदास भगुरे यांनी सांगितलं.

...अन् पुरेशी झोप मिळू लागली : मर्केडीस मुनोझ् या अर्जेंटिनातील ब्युनोस आयर्स प्रांतातील रहिवाशी असून त्या वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे उपक्रमाच्या एक सदस्य आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात काम करत असताना सतत हॉटेल प्रशासन, कॉर्पोरेट इव्हेंट मॅनेजमेंट, वेलनेस प्रोग्राम्स आणि मानसिक-शारीरिक आरोग्य उपक्रम यामध्ये मलाच 16 तास मोबाईल वापरण्याची सवय लागली होती. पण त्यामुळं माझ्याच आरोग्यावर परिणाम होत होता. मी स्वतःच वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे उपक्रमाच्या 1111 फॉर्म्युलचा वापर केला. त्यामुळं मला सर्वात जात फायदा असा झाला की, माझं मन शांत होऊन मला पुरेशी झोप मिळू लागली."


डिजिटल डिटॉक्ससाठी 1111 फॉर्म्युला म्हणजे आहे तरी काय? : डॉ. रेखा चौधरी यांच्या म्हणण्यानुसार, पहिला नियम म्हणजे उठल्या उठल्या पहिला तास मोबाईल घ्यायचा नाही. कारण पहाटे मोबाईल वापरला की मेंदूला उठल्या उठल्या आपण कामाला लावतो. उलट पहिला तास मोबाईलशिवाय घालवला तर नैसर्गिकरित्या मेंदू जागा होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते आणि सुंदर सुरू होतो. दुसरा नियम नियम म्हणजे झोपायच्या आधीचा शेवटचा तास मोबाईल घ्यायला नाही. कारण रात्री झोपण्याआधी स्क्रीन सुरू केल्यावर रिल्स, मेमेज संपतच नाहीत. झोप उडते आणि झोप पूर्ण झाली नाही तर सकाळ मरगळलेली सुरू होते. त्यामुळं झोपण्यापूर्वी एक तास मोबाईल पाहिला नाही तर पूर्ण झोप होऊन मेंदू ताजातवाना होतो. तिसरा नियम म्हणजे जेवताना नो मोबाईल. जेवताना मोबाईल बाजूला ठेवल्यावर जेवणाची चव मेंदूपर्यंत पोहोचते. त्यामुळं पचन नीट होतं. चौथा नियम म्हणजे आठवड्यात एक दिवस पूर्ण कुटुंबासाठी डिजिटल फास्टिंग डे. म्हणजेच 24 तास स्क्रीनपासून ब्रेक आणि कुटुंबासोबत खेळ, फिरणं, गप्पा, स्वयंपाक, जुन्या आठवणी आणि भरपूर धम्माल. तसंच एक दिवस ऑफलाइन ठेवल्यावर संपूर्ण घर रिफ्रेश होतं. यामुळं अभ्यास, एकाग्रता, झोप, मन:शांती आणि कुटुंबातील नाती हे सगळं सुधारतं, तेही एक पैसाही खर्च न करता.

