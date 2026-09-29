गणेश विसर्जनात ध्वनी प्रदूषणाचा दणदणाट; राजकीय मंडपांमध्ये रात्री 12.30 वाजेपर्यंत 103 डेसिबलपर्यंत आवाज
गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकांमध्ये यंदा अनेक गणेश मंडळांनी डीजे आणि ट्रकवर लावलेले मोठे ध्वनिक्षेपक टाळल्याचे निरीक्षण 'आवाज फाउंडेशन'ने नोंदवले आहे.
Published : September 29, 2026 at 9:43 AM IST
मुंबई : गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकांमध्ये यंदा अनेक गणेश मंडळांनी डीजे आणि ट्रकवर लावलेले मोठे ध्वनिक्षेपक टाळल्याचे निरीक्षण 'आवाज फाउंडेशन'ने नोंदवले आहे. मात्र, त्याचवेळी विविध राजकीय पक्षांच्या मंडपांमधून मोठ्या आवाजात संगीत सुरू असल्याचे फाउंडेशनच्या अहवालातून समोर आले आहे. 25 आणि 26 सप्टेंबर रोजी केलेल्या पाहणीत काही ठिकाणी आवाजाची पातळी 107.8 डेसिबलपर्यंत पोहोचली. तर गिरगाव चौपाटीवरील राजकीय पक्षाच्या मंडपात रात्री 11.15 वाजता 103 डेसिबल आवाजाची नोंद झाली. विशेष म्हणजे, गिरगाव चौपाटीवर रात्री 12.30 वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक सुरू असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे.
आवाज फाउंडेशनच्या सुमैरा अब्दुलअली यांनी 26 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून विसर्जनावेळी झालेल्या ध्वनीप्रदूषणाची माहिती दिली. या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जुलै 2005 रोजी दिलेल्या आदेशाचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2016 मध्ये दिलेल्या आदेशांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. धर्माच्या कारणामुळे आरोग्याशी संबंधित ध्वनी नियमांचे उल्लंघन करता येत नाही, असे या आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आल्याचे फाउंडेशनने नमूद केले आहे.
गिरगाव चौपाटीपासून वांद्रेपर्यंत मोठ्या आवाजाची नोंद : 25 सप्टेंबर रोजी दुपारी 4.41 वाजता गिरगाव चौपाटी येथे राजकीय पक्षांच्या मंडपांमध्ये ध्वनिक्षेपकांचा वापर होत असताना 80.4 ते 91.4 डेसिबल आवाजाची नोंद झाली. त्यानंतर सायंकाळी 5.05 वाजता ऑपेरा हाऊस जंक्शन येथे जनरेटर आणि ध्वनिक्षेपक नसलेल्या मिरवणुकीतही 90.3 ते 96.1 डेसिबल आवाज नोंदवण्यात आला.
सायंकाळी 5.28 वाजता याच ठिकाणी ध्वनिक्षेपक नसलेल्या मिरवणुकीत 86 ते 93.7 डेसिबल आवाजाची नोंद झाली. रात्री 10.03 वाजता वांद्रे पश्चिम येथे ध्वनिक्षेपकासह बँजोमुळे आवाजाची पातळी 91 ते 107.8 डेसिबल इतकी होती. तर रात्री 10.28 वाजता वरळी येथे ध्वनिक्षेपक नसतानाही ढोल-ताशांमुळे 94 ते 107 डेसिबल आवाजाची नोंद झाली.
रात्री 11.15 वाजता गिरगाव चौपाटीवर राजकीय पक्षाच्या मंडपात ध्वनिक्षेपकावर संगीत सुरू असताना 92 ते 103 डेसिबल आवाज नोंदवण्यात आला. मध्यरात्रीनंतरही ही स्थिती कायम असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
मध्यरात्रीनंतरही ध्वनिक्षेपक सुरू : 26 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री 12.06 वाजता ऑपेरा हाऊस येथे ध्वनिक्षेपक नसलेल्या मिरवणुकीत 84.9 ते 87 डेसिबल आवाज नोंदवण्यात आला. रात्री 12.18 वाजता गिरगाव चौपाटीवरील राजकीय मंडपात ध्वनिक्षेपक सुरू असताना 87 ते 94 डेसिबल आवाजाची नोंद झाली.
यानंतर रात्री 12.30 वाजता गिरगाव चौपाटीवर 82 ते 90 डेसिबल आवाज नोंदवण्यात आला. या वेळी राजकीय पक्षांच्या मंडपांमध्ये ध्वनिक्षेपकांचा वापर सुरूच असल्याचे आवाज फाउंडेशनने म्हटले आहे.
रात्री 10 नंतरही ध्वनीमर्यादेत सूट नाही : आवाज फाउंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांनुसार राज्य सरकार वर्षातून जास्तीत जास्त 15 दिवस ध्वनिक्षेपक वापरण्याची वेळ मध्यरात्रीपर्यंत वाढवू शकते. मात्र, रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लागू असलेल्या डेसिबल मर्यादेत अशी सूट देता येत नाही.
निवासी क्षेत्रासाठी या वेळेत 45 डेसिबल, तर शांतता क्षेत्रासाठी 40 डेसिबल मर्यादा असल्याचे फाउंडेशनने पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे निवासी क्षेत्रात 45 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाची नोंद झाल्यास तो नियमांचे उल्लंघन ठरतो, असा फाउंडेशनचा दावा आहे.
फाउंडेशनने आणखी एक महत्त्वाची बाब नोंदवली आहे. रस्त्यावर पोलिसांकडून डेसिबल मोजण्यासाठी यंत्रे दिसली नसली, तरी चौकशी केल्यानंतर ही यंत्रे मनोऱ्यांवर बसवण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हे मनोरे अनेक राजकीय मंडपांपासून बरेच दूर असल्याचे आणि मिरवणुकीत वाद्यांचा वापर थांबल्यानंतरच्या ठिकाणी असल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे.
यंदा अनेक मिरवणुकांमध्ये डीजेचा वापर कमी : आवाज फाउंडेशनने 2003 पासून गणेशोत्सवादरम्यान ध्वनीपातळीची मोजणी करून ध्वनीप्रदूषणाविरोधात काम केले आहे. यंदाच्या विसर्जनावेळी बहुतांश मिरवणुकांमध्ये ट्रकवर ध्वनिक्षेपक आणि डीजेचा वापर केला गेला नसल्याचे फाउंडेशनच्या अहवालात नमूद आहे. मात्र, काही ठिकाणी बँजो, ढोल-ताशे आणि राजकीय मंडपांमधील ध्वनिक्षेपकांमुळे मोठ्या आवाजाची नोंद झाली.
2024 मध्ये 115 डेसिबल; 2023 मध्ये 114.7, तर 2022 मध्ये 120.2 डेसिबल : यंदाच्या अहवालाची मागील वर्षांच्या आकडेवारीशीही तुलना करण्यात आली आहे. 2025 मध्ये मुसळधार पावसामुळे ध्वनीपातळीची मोजणी करता आली नसल्याचे फाउंडेशनने म्हटले आहे. 2024 मध्ये ऑपेरा हाऊस येथे सर्वाधिक 115 डेसिबल आवाजाची नोंद झाली होती. त्या वेळी ढोल आणि बँजोचा आवाज वाढवण्यासाठी ध्वनिक्षेपकांचाही वापर करण्यात आला होता.
याआधी 2023 मध्ये सर्वाधिक ध्वनीपातळी 114.7 डेसिबल, 2022 मध्ये 120.2 डेसिबल, तर 2021 मध्ये 93.1 डेसिबल नोंदवण्यात आली होती. आवाज फाउंडेशनने या सर्व निरीक्षणांच्या आधारे गणेश विसर्जनाच्या वेळी ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
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