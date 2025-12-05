ETV Bharat / state

अविनाश ढाकणे यांनी स्वीकारला अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त पदाचा कार्यभार

मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी यांनी अविनाश ढाकणे यांचं स्वागत केलं.

BMC
मुंबई महानगरपालिका (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) म्हणून अविनाश ढाकणे यांनी आज (5 डिसेंबर ) सकाळी पदभार स्वीकारला. मावळते अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अमित सैनी यांच्याकडून अविनाश ढाकणे यांनी हा पदभार स्वीकारला. मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्यावतीने उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी यांनी अविनाश ढाकणे यांचं स्वागत केलं. त्यानंतर अविनाश ढाकणे यांनी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांची भेट घेतली.

1994 पासून प्रशासकीय सेवेची सुरुवात : अविनाश ढाकणे यांच्या प्रशासकीय सेवेची सुरुवात सन 1994 मध्ये नाशिक इथं उप जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. अविनाश ढाकणे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 2010 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. आजवरच्या 31 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी केंद्र शासनाच्या वित्त व उद्योग मंत्रालयात अतिरिक्त खासगी सचिव, सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त, जळगाव जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक या पदांची जबाबदार पार पाडली.

विविध पदांची जबाबदारी : याचबरोबर, अहिल्यानगर आणि मालेगाव इथं उप विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयात खासगी सचिव, ऊर्जा मंत्रालयात खासगी सचिव, 'महानिर्मिती'चे कार्यकारी संचालक, वित्त मंत्री यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास मंडळात सह व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबईत अपर जिल्हाधिकारी व नियंत्रक (अतिक्रमण निर्मूलन/निष्कासन), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदांची देखील जबाबदारी अविनाश ढाकणे यांनी सांभाळली आहे. अलीकडे ते महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत होते.

संपादकांची शिफारस

