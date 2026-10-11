नाना पाटेकरांच्या कार्याला अवसरी बुद्रुकचा सलाम! वाघदरा पाझर तलावाला देणार नानांचे नाव
नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून अवसरी बुद्रुक परिसरात सुमारे दीड कोटी रुपयांची जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत.
Published : October 11, 2026 at 2:01 PM IST
पुणे (आंबेगाव) : ज्येष्ठ अभिनेते आणि नाम फाउंडेशनचे संस्थापक नाना पाटेकर यांनी अभिनयासोबतच सामाजिक कार्यातूनही समाजात वेगळी ओळख निर्माण केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि पाण्याची उपलब्धता वाढावी, यासाठी त्यांनी नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलसंधारणाची कामं केली. त्यांच्या निधनानंतर पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक ग्रामस्थांनी त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी गावातील वाघदरा पाझर तलावाला ‘नाना पाटेकर वाघदरा पाझर तलाव’ असं नाव देण्याचा निर्णय एकमतानं घेतला आहे.
नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून अवसरी बुद्रुक परिसरात सुमारे दीड कोटी रुपयांची जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये ओढ्याचं खोलीकरण आणि वाघदरा पाझर तलावाच्या खोलीकरणाचा समावेश आहे. या कामांमुळे परिसरातील पाणी साठवण क्षमता वाढली असून, पावसाचं पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत झाली आहे.
तलावातील पाणी परिसरातील ओढ्यांपर्यंत पाझरत असल्यानं आसपासच्या विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ होण्यास मदत झाली. त्यामुळे अवसरी बुद्रुकसह परिसरातील चार ते पाच गावांमधील शेतकऱ्यांना या जलसंधारणाच्या कामांचा फायदा झाला आहे. नाना पाटेकर यांच्या सामाजिक कार्याची आठवण कायम राहावी, या उद्देशाने ग्रामस्थांनी हा निर्णय घेतला आहे.
'जलसंधारणाच्या कामांमुळे परिस्थितीत बदल' :
पूर्वी अवसरी बुद्रुक परिसरातील शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. पावसाळ्यानंतर काही महिन्यांतच पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्यानं शेतीवर परिणाम होत होता. मात्र, नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे परिस्थितीत बदल झाला आहे. पूर्वी 7 ते 8 महिने पुरणारे पाणी आता जवळपास वर्षभर उपलब्ध होत असल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलं. त्यामुळे शेतीला अधिक काळ पाणी मिळत असून, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या कामांचा फायदा शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अवसरी बुद्रुक परिसर डोंगराळ असल्यानं इथं जनावरं आणि पशुपक्ष्यांचीही वर्दळ असते. पाण्याची उपलब्धता वाढल्यानं त्यांच्यासाठीही पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे. तसेच, काही शेतकऱ्यांच्या दगडधोंड्यांनी भरलेल्या जमिनींमध्ये खोलीकरणातून उपलब्ध झालेल्या मातीचा उपयोग करण्यात आला. त्यामुळे जमिनी अधिक उपयुक्त होण्यास मदत झाली असून, शेतीच्या विकासालाही चालना मिळाली.
नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी समजल्यानंतर अवसरी बुद्रुक ग्रामस्थांनी शोकसभा आयोजित करून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. गावात नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून झालेल्या कामांची आठवण कायम राहावी, या भावनेतून वाघदरा पाझर तलावाला नाना पाटेकर यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. ग्रामस्थांनी एकमतानं या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली.
नाना पाटेकर यांनी सामाजिक कार्यातून ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी दिलेलं योगदान अवसरी बुद्रुकच्या ग्रामस्थांसाठी मोलाचं ठरले आहे. त्यांच्या कार्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी तलावाला त्यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून ग्रामस्थांनी त्यांच्या सामाजिक योगदानाला अनोखी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.