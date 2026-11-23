कोल्हापुरात 25 हजार रिक्षाचालकांचा बंद; बाईक टॅक्सी, ई-रिक्षांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी, सतेज पाटलांचाही पाठिंबा!
कोल्हापूर जिल्हा सर्व रिक्षा संघटनेनं विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे आज संपूर्ण कोल्हापूर शहरातील 25 हजार रिक्षांची चाके थांबली आहेत. दैनंदिन वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली.
Published : November 23, 2026 at 4:16 PM IST
कोल्हापूर- रविवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून रिक्षाचालकांनी लाक्षणिक बंद पाळला. या बंदमध्ये जिल्ह्यातील हजारो रिक्षाचालक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले आहेत. रिक्षाचालकांच्या मागण्यांना आमदार सतेज पाटील यांनी पाठिंबा दिला आहे.
खाजगी उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी कष्टकरी रिक्षा व्यवसायावर गदा आणणाऱ्या धोरणांचा तीव्र निषेध नोंदवत रिक्षा युनियनच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना आपल्या प्रमुख मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. या आंदोलनाला काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने राज्यभर रिक्षा चालकांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे.कोल्हापूर जिल्हा सर्व रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांना सादर केलेल्या निवेदनात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडं तीन प्रमुख मागण्या तातडीनं मान्य करण्याची विनंती केली आहे.
काय आहेत रिक्षाचालकांच्या मागण्या
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या रिक्षा व्यवसायाला फटका बसवून प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणाऱ्या बाईक टॅक्सी ॲप धोरणावर सरकारनं तातडीनं आणि कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
- ऑटोमॅटिक टेस्टिंग स्टेशन या खासगीकरणातून सुरू केलेल्या सदोष व्यवस्थेत चांगल्या स्थितीत असलेल्या रिक्षाही नापास केल्या जात आहेत. रिक्षाचालकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे रिक्षांना या पासिंगमधून वगळावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
- विनापरवाना वाहन चालवणे दंडात्मक गुन्हा असतानाही, दरवर्षी सर्व शासकीय कर भरणाऱ्या कायदेशीर रिक्षाचालकांवर अन्याय करत ई-रिक्षांना विनापरवाना परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे ई-रिक्षांनाही परमिट सक्तीचे करण्यात यावे, अशी ही रिक्षा चालकांची मुख्य मागणी आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रिक्षाचालकांची दैन्यावस्था समजावी- रिक्षा संघटनेचे नेते राजेंद्र जाधव यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारच्या धोरणांवर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, "शासनाचे सध्याचे धोरण खासगी उद्योगपतींना मोठे करून कष्टकरी रिक्षाचालकांना आयुष्यातून उठवण्याचं आहे. दरवर्षी नियमित सर्व कर भरून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षाचालकांना एटीएस पासिंगचा जाच, रॅपिडो बाईक टॅक्सी आणि विना-परमिट ई-रिक्षांमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणं आणि मुलांचे शिक्षण करणं कठीण झालं आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः पूर्वी रिक्षाचालक राहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी तरी आजच्या रिक्षाचालकांची वास्तव परिस्थिती समजून घ्यावी."
15 लाख रिक्षाचालकांच्या पाठीशी काँग्रेस ठाम आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी रिक्षाचालकांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. आमदार सतेज पाटील म्हणाले, "राज्यात सुमारे 15 लाख रिक्षाचालक आहेत. दररोज इंधनाच्या माध्यमातून ते शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देतात. अशा हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे कंबरडं मोडण्याचं काम हे सरकार करत आहे. एटीएस प्रणाली अत्यंत दोषयुक्त असून तिथे रिक्षांवर अन्यायकारक कारवाई केली जात आहे. सरकारनं जाहीर केलेल्या कल्याणकारी मंडळांमधून कोल्हापूर जिल्ह्यात अवघ्या 5 ते 8 रिक्षाचालकांनाच लाभ मिळाला आहे, जे अत्यंत संतापजनक आहे".
तोडगा न निघाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलनाचा इशारा- कोल्हापुरात रविवारी रात्रीपासून 25 हजार रिक्षांनी बंद पाळल्यामुळे नागरिक, विद्यार्थी आणि पर्यटकांचे मोठे हाल झालेत. दरम्यान रिक्षा संघटनांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारनं तातडीने रिक्षाचालकांना दिलासा देणारा निर्णय न घेतल्यास टप्प्याटप्प्यानं संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
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