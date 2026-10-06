जगात पहिल्यांदाच थुंकण्यासाठी ऑटोमॅटिक डब्यांचा वापर; नेमका प्रकार काय?
प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम गेल्या 15 दिवसांपासून राबवण्यात आलाय. भविष्यात सर्व स्थानकांवर अशा प्रकारे जागा राखीव करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
Published : October 6, 2026 at 9:59 PM IST
मुंबई - मुंबई मेट्रोच्या रेड लाईनवरील गुंदवली स्थानकावर मुंबई मेट्रोच्या वतीने जगातील पहिली थुंकण्यासाठी नियुक्त जागा उभारण्यात आली आहे. सध्या या जागेची चर्चा संपूर्ण सोशल मीडियावर होत आहे. तर प्रत्यक्षात काहीजण याचं स्वागत करत आहेत तर काही या उपक्रमाला विरोध दर्शवत आहेत. खरं तर पाहायला गेल्यास मुंबईतील मेट्रो स्थानके ही खूप स्वच्छ असतात. स्वच्छता कायम राहावी, यासाठी थुंकल्यावर 500 रुपये दंड हा प्रशासनातर्फे लावला जातो. मात्र अस्थमा किंवा कफ या आजारांचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना किंबहुना ज्या लोकांना थुंकणे अनिवार्य असतं, अशा लोकांची सोय म्हणून ही जागा राखीव केली गेल्याचे एमएमआरडीएच्या वतीने सांगण्यात आलंय. प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम गेल्या 15 दिवसांपासून राबवण्यात आला आहे. नागरिकांची पसंती मिळाली तर भविष्यात सर्व स्थानकांवर अशा प्रकारे जागा राखीव करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
थुंकण्याची राखीव जागा म्हणजे नक्की काय? : मुंबई मेट्रोच्या रेड लाईनवरील गुंदवली स्थानकावर एक युनिट ठेवण्यात आले आहे. खरं तर हे युनिट म्हणजे एका डब्यासारखी वस्तू आपण म्हणू शकतो. त्या वस्तूच्या जवळ गेल्यावर ती वस्तू उघडते आणि त्यामध्ये आपण थुंकू शकतो. त्यावर काही सूचना देखील लिहिल्या आहेत. ‘टचलेस स्पिट बिन’ असं नाव देण्यात आलं असून, "बी रिस्पॉन्सिबल" "वर्ल्ड फर्स्ट डिफाइन प्लेस टू स्प्लिट" असे लिहिण्यात आले आहे. या डब्यांमध्ये थुंकल्यानंतर अवघ्या 10 सेकंदांत थुंकीमधील विषाणू बंदिस्त होतात, असा दावा कंपनीने केला आहे. व्हायरल फोटोमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, या डब्याच्या शेजारी एक सूचना फलकसुद्धा लावण्यात आला आहे. त्यामध्ये ‘जबाबदार नागरिक व्हा’ असा संदेश लिहिला आहे.
या उपक्रमाची काही गरज नव्हती. या उपक्रमामुळे झालाच तर नागरिकांना त्रास होणार आहे. ते भांड स्वच्छ कसे होणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण आमचा म्हणजेच जनतेचा पैसा वाया घालवण्याचे काम प्रशासन करत आहे.
मॉलकम रॉड्रिक्स, प्रवासी
तोटे आणि फायदे सारखेच : सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यासाठी डबा बसवल्याने टीबी, कोरोना आणि फ्लू सारखे आजार पसरण्यापासून बचाव होऊ शकतो. भिंत्तींवर, जिन्यांवर आणि रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये पान गुटख्याचे डाग पडत नाहीत. साफसफाईचा खर्च वाचतो. याचबरोबर थुंकण्याच्या डब्यामध्ये थुंकीची सुरक्षित विल्हेवाट लागते. ठराविक जागा मिळाल्यामुळे लोकांचे इकडे तिकडे थुंकणे थांबते. मात्र दुसरीकडे हे डबे स्वच्छ न केल्यास अस्वच्छता जास्त होते, संसर्गाचा ठिकाण बनते. डब्यामधून दुर्गंधी येते. यामुळे या डब्याचे जितके फायदे आहेत, तितकेच तोटे देखील आहेत, असंही कामा हॉस्पिटलच्या मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितलंय.
मी नियमितपणे मेट्रोने प्रवास करतो. माझ्यासारख्या कित्येकांना काही शारीरिक त्रास असल्याने थुंकावं लागतं. यामुळे हा उपक्रम अतिशय महत्त्वाचा आहे. या उपक्रमामुळे नक्कीच माझ्यासारख्या कित्येकांना फायदा होणार आहे. खरं तर हा उपक्रम खरंच स्वागत करण्यासारखा आहे. या उपक्रमामुळे ज्या लोकांना खरंच त्रास होतो, अशांची मोठी सोय होणार आहे. नागरिक म्हणून मला हा उपक्रम खूप आवडलेला आहे. नागरिकांनीदेखील इकडे तिकडे थुंकणं टाळलं पाहिजे.
प्रिया देशमुख, प्रवासी
निर्णय अतिशय चुकीचा : मुंबई मेट्रो प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णय अतिशय चुकीचा असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या निर्णयामुळे त्या बिनच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर घाण होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. पर्यायी या निर्णयाचा प्रशासनाने विचार करावा, असंही मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी म्हटलं आहे.
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