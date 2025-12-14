ऑटोचालकाची लेक कोलंबियात 'मास्टर्स'; कुटुंबीयांकडून जल्लोषात स्वागत
ऑटोरिक्षा चालकाची मुलगी प्रणाली बनसोड (Pranali Bansod) हिनं कोलंबिया विद्यापीठातून मास्टर्स पूर्ण करून अमरावतीचा गौरव वाढवला आहे.
Published : December 14, 2025 at 8:06 PM IST
अमरावती : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी जिद्द, कष्ट आणि शिक्षणाची साथ मिळाल्यास स्वप्ने साकार होऊ शकतात, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे प्रणाली रुपराव बनसोड. ऑटोचालक रुपराव बनसोड यांची मुलगी प्रणाली (Pranali Bansod) हिनं अमेरिकेतील नामांकित कोलंबिया विद्यापीठातून ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ या विषयात मास्टर डिग्री यशस्वी पूर्ण केली असून, आज ती अमरावतीत परतली आहे. तिच्या या यशानंतर कुटुंबीय, नातेवाईक आणि परिसरातील नागरिकांनी तिचं जल्लोषात स्वागत केलंय.
कोलंबिया विद्यापीठातून केलं मास्टर्स पूर्ण : साध्या कुटुंबातील असलेले रुपराव बनसोड हे ऑटोरिक्षा चालवून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा आहे. आर्थिक अडचणी असूनही त्यांनी तिन्ही मुलांना उच्च शिक्षण देण्याचा निर्धार केलाय. शिक्षणालाच सर्वात मोठी संपत्ती मानत, त्यांनी मुला-मुलींमध्ये कोणताही भेद न करता संधी उपलब्ध करून दिली. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रणालीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित विद्यापीठात शिक्षण घेऊन कुटुंबासह अमरावती जिल्ह्याचं नावलौकिक वाढवला आहे.
सामाजिक बदलाच्या क्षेत्रात काम करण्याचा मानस : सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसारख्या जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या विषयात मास्टर्स पूर्ण केल्यानंतर प्रणाली भविष्यात पर्यावरण संवर्धन, शाश्वत विकास आणि सामाजिक बदलाच्या क्षेत्रात काम करण्याचा मानस व्यक्त करत आहे. “आई-वडिलांच्या त्यागामुळं आणि मेहनतीमुळंच आज हे यश मिळालं,” अशी भावना तिनं व्यक्त केली.
अनेकांसाठी प्रेरणास्थान : प्रणालीच्या यशामुळं परिसरात आनंदाचं वातावरण असून, अनेक तरुण-तरुणींना आणि विशेषतः मुलींना तिची प्रेरणादायी वाटचाल नवा मार्ग दाखवणारी ठरत आहे. साध्या ऑटोचालकाच्या घरातून थेट कोलंबिया विद्यापीठापर्यंत पोहोचलेली ही कहाणी आज अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे.
