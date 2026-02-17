ऑस्ट्रेलियन भक्त शिर्डीत, साई प्रसादालयातील शिस्तबद्ध व्यवस्था पाहून भारावले
ऑस्ट्रेलियातील 40 भाविकांनी आज शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या श्री साई प्रसादालयात महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यावेळी त्यांनी स्वयंपाकातील गुणवत्ता नियंत्रण तसंच पर्यावरणपूरक उपक्रमांची माहिती करून घेतली.
Published : February 17, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 2:03 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : देशाच्या राष्ट्रपतींपासून ते सर्वसामान्य भाविकांपर्यंत, तसंच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर भक्त साईबाबांच्या दर्शनानंतर आशिया खंडातील सर्वात मोठं मानलं जाणारं शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साई प्रसादालयात प्रसादाचा लाभ घेतात. आज सोमवारी (17 फेब्रुवारी) ऑस्ट्रेलियातील 40 भाविकांनी प्रसादालयाला भेट देऊन साईबाबांच्या प्रसादाचा आस्वाद घेतला.
प्रसादामध्ये दररोज दोन भाज्या, चपाती, वरण-भात : श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या साईबाबांच्या दर्शनासाठी दररोज देश-विदेशातील हजारो भाविक शिर्डीत हजेरी लावतात. साई दर्शनानंतर भाविक आशिया खंडातील सर्वात मोठं मानलं जाणाऱ्या शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साई प्रसादालयात महाप्रसादाचा लाभ घेतात. प्रसादालयात भाविकांना दररोज दोन भाज्या, चपाती, वरण-भात असा प्रसाद दिला जातो. सर्वसामान्य भाविकांसह विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवरही या प्रसादाचा लाभ घेत असतात.
आजपर्यंत देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, प्रणव मुखर्जी, पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील तसंच विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांसह विविध व्हीव्हीआयपी भाविकांनी इथल्या महाप्रसादाचा लाभ घेतला आहे.
ऑस्ट्रेलियातील 40 भाविकांनी घेतला प्रसादाचा लाभ : आज ऑस्ट्रेलियातील 40 भाविकांनी साईबाबांच्या दर्शनानंतर शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साई प्रसादालयात महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यावेळी त्यांनी प्रसादालयाच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. प्रसादालयातील स्वच्छता, शिस्तबद्ध नियोजन तसंच अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे अल्पावधीत हजारो भाविकांना दिल्या जाणाऱ्या महाप्रसाद सेवेबद्दल त्यांनी विशेष समाधान व्यक्त केलं.
विदेशी भाविकांनी प्रसादालयाची दैनंदिन कार्यप्रणाली, अन्नधान्य साठवण व्यवस्था, स्वयंपाकातील गुणवत्ता नियंत्रण तसंच पर्यावरणपूरक उपक्रमांची माहिती करून घेतली. मोठ्या प्रमाणावर भाविकांना विनामूल्य आणि गुणवत्तापूर्ण महाप्रसाद देण्याची सेवा ही केवळ व्यवस्थापन कौशल्याचं उदाहरण नसून श्री साईबाबांच्या कृपाशीर्वादाची अनुभूती असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. प्रसादालयातील स्वच्छता, अन्नाची चव तसंच कर्मचाऱ्यांची सेवाभावना यांचं कौतुक करत ही सेवा जागतिक स्तरावर आदर्शवत असून साईभक्तांसाठी प्रेरणादायी असल्याच्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवल्या.
हेही वाचा