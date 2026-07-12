पैठण येथील कावळे कुटुंबीयांकडे अजब जबाबदारी, छत्रपती शिवाजी महाराजांसह औरंगजेबानं दिले होते महत्त्वाचे अधिकार
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांनी महत्त्वाचे अधिकार पैठण येथील कावळे कुटुंबियांना दिले होते. याबाबत त्यांच्या वंशजांनी ईटीव्ही भारतला इतिहासकालीन कागदपत्रे दाखवित माहिती दिली.
Published : July 12, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 8:26 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - दोन राजांनी एकाच व्यक्तीला महत्त्वाची जबाबदारी सोपविल्याचं उदाहरण इतिहासात फार कमी आढळतात. पराक्रमासाठी आणि रयतेचं राज्य स्थापन करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी पुरोहित पदाची जबाबदारी पैठणमधील कावले भट्ट कुटुंबातील एका व्यक्तीकडं दिली होती. विशेष म्हणजे जुलुमी राजवटीनं ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगजेबानंदेखील त्याच व्यक्तीकडं दुसरी महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली होती. त्या घराण्यातील कुटुंबाकडं कशी जबाबदारी आली होती, याविषयी हा स्पशेल रिपोर्ट.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्या बाबतीत इतिहासात अनेक नोंदी नमूद आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज हे जात असलेल्या ठिकाणी विधिवत पूजन करण्यासाठी पुरोहित पद हे स्थानिक व्यक्तीला दिले जायचे. तसेच अधिकार पैठण येथील कावळे कुटुंबियांना देण्यात आले होते. विशेष म्हणजे याच कुटुंबाकडे औरंगजेबाच्या वसुलीचे कामदेखील होते. महाराजांचे लिखित पत्र आणि औरंगजेबानं वसुलीसाठी दिलेले अधिकार यांचे दस्तावेज त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. भोसले घराण्यातील एखादी व्यक्ती आला तर महाराजांची राजमुद्रा असलेले ते पत्र दाखवल्यावरच त्यांना मान मिळत असायला. सदरील पत्र नसेल तर ते पुरोहित म्हणून काम करू शकणार नाही, असा नियम त्यामध्ये टाकला होता. त्यामुळे महाराजांच्या कामाची शिस्त किती होती, हे स्पष्ट होते.
कावळे कुटुंबीयांकडे होते पुरोहितपद- छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मूळ घराणे हे छत्रपती संभाजीनगर येथील वेरूळमधील आहे. त्यामुळे महाराजांचा जिल्ह्याशी संबंध हा अधिक जवळचा मानला जातो. त्याबाबतचे अनेक पुरावे इतिहासात पाहायला मिळतात, असेच एक उदाहरण पैठण तालुक्यात पाहायला मिळालं आहे. महाराजांनी कावळे कुटुंबीयांना पुरोहित पद दिल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. इ. स 1602 ते 1680 या कालखंडात भोसले घराण्यातील विविध मान्यवरांचे पुरोहित पद भूषवल्याची वंशावळ कावळे कुटुंबीयांकडे उपलब्ध आहे. शिवाय वेळोवेळी कुटुंबियांना देण्यात आलेले महाराजांची मोहर असलेले मोडी लिपीमधील अनेक पत्र त्यांच्या दाव्याची साक्ष देतात. कुटुंबियातील 23 वी पिढीतील प्रकाश कावळे यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार गोविंद भट्ट कावळे यांच्यापासून ही सुरुवात झाली होती. त्याबाबत महारांजाचे पत्र उपलब्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
औरंगजेबाचेदेखील करत होते काम- औरंगजेबाची सत्ता असताना त्यानं अनेक ठिकाणी वतनदार नेमले होते. तसेच काम पाहण्यासाठी लोकांची नियुक्ती केलेली होती. त्यामध्ये पैठण भागातील कर वसूल करण्याचे काम म्हणजेच जमीयादार म्हणजेच वसुली अधिकारी म्हणून सबबदारी कावळे कुटुंबियांना सोपवण्यात आली होती. "औरंगजेबाची मोहर असलेला लिखित फारशी भाषेतील दस्तावेज कावळे कुटुंबीयांकडे जतन करून ठेवलेला आहे. त्यावेळी नेमके कसे काम केले जात होते, त्याबाबत माहिती नाही. मात्र, दस्तावेज नुसार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कुटुंबीयांचे पुरोहितपद आणि औरंगजेबाचे वसुली अधिकारी म्हणून नेमणूक असल्याचं नमूद असल्याचे पुरावे फक्त आमच्याकडे आहेत", अशी माहिती सचिन कावळे यांनी दिली.
विविध पत्रे उपलब्ध-कावळे कुटुंबीयातील प्रकाश कावळे यांच्याकडे शहाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यानंतर आलेल्या अनेक राजांनी त्यांना सन्मानासाठी किंवा नेमणुकीसाठी दिलेली मोडी लिपीतील पत्र उपलब्ध आहेत. एक दोन नाही तर जवळपास 10 ते 12 पत्रे त्यांनी संग्रहित करून ठेवली आहेत. या पत्रांविषयी माहिती देताना कावळे यांचे वंशज सचिन कावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुरुवातीला त्यांच्या कुटुंबियांना पत्रांबद्दल माहिती नव्हती. एका पितळाच्या डब्यामध्ये गोल करून हे दस्तावेज होते. त्यांतील भाषादेखील समजत नसल्यानं मोडी लिपीमधून देवनागरी भाषेत त्याचे भाषांतर केले. त्यानंतर हा मजकूर त्यांना समजला. त्यांतून अनेक गोष्टी आम्हाला कळाल्या असल्याचं सचिन कावळे यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं.
महाराजांचे कडक शिस्तीचे नियम- छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी गोविंद भट्ट कावळे यांना सर्वात आधी पैठण येथील पुरोहितपद बहाल केले होते. त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या पत्रात कावळे कुटुंबीय हे भोसले घराण्याचे पैठण येथील पुरोहितपद कावळे कुटुंबियांना बहाल केले. भोसले कुटुंबीयातील कोणी व्यक्ती आला तर त्यांना सदरील पत्र दाखवणे बंधनकारक असेल. जर पत्र दाखवले नाही तर त्यांचे पुरोहितपद ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे लिखित पत्र मोडी लिपीमध्ये उपलब्ध आहे. त्यांचे भाषांतरदेखील करून ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे महाराजांची शिस्त कशी होती, याची प्रचिती येते.
- गोविंद भट्ट हे पंडित गागा भट्ट यांच्या घराण्यातील होते. पंडित गागा भट्ट हे 17 व्या शतकातील वाराणसी येथील एक प्रमुख वैदिक विद्वान होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाला दोन्ही भट्ट उपस्थित होते.