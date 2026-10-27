औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीकरता मतमोजणीला सुरुवात; पहिल्या पसंतीला कोण उतरणार?
औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी मतमोजणी सुरू आहे. आमदार सतीश चव्हाण पुन्हा निवडून येणार की त्यांना शिवसेना यूबीटी आणि राष्ट्रवादीचे (एसपी) आमदार आव्हान देणार?
Published : October 27, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 1:00 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. 41 उमेदवार रिंगणात असल्यानं निकाल लागण्यास बराच वेळ जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत मतमोजणी केली जात आहे. तब्बल 712 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले आहेत.
औरंगाबाद पदवीधर मतदार संघाच्या मतमोजणी केंद्रात 70 टेबल लावण्यात आले आहेत. एकूण 13 फेऱ्यामधे मतमोजणी पूर्ण होईल. पसंती क्रमांकनुसार मोजणी होणार आहे. सुरुवातीला मतमोजणीसाठी वैध मतांचे एकत्रीकरण केले जाईल. त्यानंतर गठ्ठे तयार करून त्याची मोजणी केली जाईल. कोटा निश्चित केल्यावर जो उमेदवार पाहिले कोटा पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी घोषित होईल.
41 उमेदवार रिंगणात-विधान परिषदेच्या मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळी आठ वाजल्यापासून छत्रपती संभाजीनगरातील चिकलठाणा एमआयडीसी येथील वूडस्टॉर्म डेकोरमध्ये सुरू झाली आहे. 41 उमेदवारांच्या भवितव्याचा फैसला होणार असल्यानं संपूर्ण मराठवाड्याचं लक्ष निकालाकडे लागलं आहे. मतमोजणीसाठी 70 टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 4 हजार 455 अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलं आहेत. पहिल्या पसंतीच्या मतांमधून कोटा पूर्ण झाल्यास निकाल मध्यरात्रीपर्यंत लागू शकतो. अन्यथा दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी करावी लागणार असून, निकालासाठी दोन दिवसही लागू शकतात. विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे डॉ. प्रतापसिंह पाटील आणि शिवसेना यूबीटीचे दिलीप घुगे यांच्या कामगिरीकडे विशेष लक्ष असणार आहे.
मतमोजणीसाठी 13 फेऱ्यांचे नियोजन-निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, निवडणूक निरीक्षक श्रीमती माधवी खोडे-चावरे, निवडणूक लढविणारे उमेदवार व त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सकाळी ठीक 7.25 वाजता स्ट्राँग रूम उघडण्यात आली. त्यानंतर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 128 नुसार मतमोजणीसाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गोपनीयतेची शपथ देण्यात आली. विभागातील आठ जिल्ह्यांतील 842 मतदान केंद्रांवरील मतपेट्यांच्या प्राथमिक मतमोजणीसाठी 70 टेबलांवर 13 फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पारदर्शक, अचूक व निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे अशी माहिती जिल्हा माहिती कार्यालय मार्फत विभागीय आयुक्तांनी दिली.
मतदारांनी विश्वासाने मतदान केले-पदवीधरांनी पक्षापेक्षा लोकशाही आणि उमेदवारावर विश्वास ठेवून मतदान केले असल्याचं मत राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष्यांचे उमेदवार प्रतापसिंह पाटील यांनी व्यक्त केलं. पदवीधर मतदारांनी लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून मतदानाचा हक्क बजावला आहे, या निवडणुकीत पदवीधरांची ताकद गृहीत धरता येणार नाही, हे मतदारांनी दाखवून दिले. पहिल्याच फेरीत मोठ्या मतांनी विजय मिळेल, असा विश्वास प्रतापसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला. पुढील दहा वर्षांत पदवीधरांसाठी काय काम करणार, याचे नियोजन जाहीरनाम्यात मांडले. विरोधी पक्षांवर टीका करण्याऐवजी स्वतःचा विकासाचा अजेंडा मतदारांसमोर ठेवला. उमेदवार पसंत पडल्याने पदवीधरांनी भरभरून मतदान केल्याचा दावा त्यांनी केला. ही निवडणूक पदवीधर मतदारांनी स्वतःच्या हातात घेतल्याचे प्रतिपादन करून, तब्बल 18 वर्षे पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी काय केले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पहिल्या फेरीत मोठ्या मताधिक्याने विजयी होण्याचा विश्वास प्रतापसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला.
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