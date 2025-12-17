ETV Bharat / state

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी मुख्य संशयित आरोपी वाल्मिक कराडचा जामीन औरंगाबाद खंडपीठानं फेटाळला

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडामध्ये मुख्य संशयित आरोपी असलेल्या वाल्मिक कराडचा जामीन औरंगाबाद खंडपीठानं फेटाळला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 17, 2025

Updated : December 17, 2025

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात गाजलेल्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडचा जमीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं फेटाळला. गेली 3 दिवस जमीन अर्जाबाबत युक्तिवाद सुरू होता. त्यानंतर त्यांचा जामीन अर्ज खंडपीठानं फेटाळला. वाल्मिक कराडचा आधी विशेष न्यायालय आणि सत्र न्यायालयात ही जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयानं निकाल देताच देशमुख कुटुंबीयांनी आनंद व्यक्त केला. "आम्ही न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला, आम्हाला न्याय मिळायला आज सुरुवात झाली," अशी भावना संतोष देशमुख यांचा भाऊ धनंजय देशमुख यांनी व्यक्त केली.

न्यायालयानं फेटाळला जामीन अर्ज : "बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडामध्ये वाल्मिक कराड याचा काही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद करत औरंगाबाद खंडपीठात जामीन अर्ज केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मिहीर शहा निवाड्यानुसार आरोपीला अटकेची कारणं लेखी देणं बंधनकारक असताना कराडला कारणं दिलेली नाहीत. मकोका कायदा चुकीच्या पद्धतीनं लावला आहे. देशमुख हत्याकांडात कराडचा संबंध नसून तो घटनेच्या दिवशी शेकडो किलोमीटर दूर होता. त्याला प्रकरणात गोवल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीनं करण्यात आला. संतोष देशमुख खून प्रकरणी वाल्मिक कराड मुख्यसूत्रधार नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला. त्यावर सरकारी वकील अमरसिंह गिरासे यांनी न्यायालयासमोर पूर्ण घटनाक्रम उलगडून दाखवत कराड याच्या सांगण्यावरूनच सदरील हत्या झाल्याचं सांगितलं. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठानं मुख्य संशयित आरोपी वाल्मिक कराडचा जमीन अर्ज फेटाळला," अशी माहिती याचिकाकर्ते ॲड. धनंजय पाटील यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना धनंजय देशमुख (ETV Bharat Reporter)

आम्हाला न्याय मिळायला सुरुवात : "हा न्याय काव्यात्मक आहे. माझ्या भावाला ज्यानं संपवलं त्याला राष्ट्र संत भगवान बाबा जयंती दिवशी मकोका लावला. मकोका लावण्याचा कायदा ज्यानं केला त्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंती दिवशी युक्तिवाद झाला. आम्ही न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला. आम्हाला न्याय मिळायला आज सुरुवात झाली. धनंजय मुंडेंना मंत्रीपद मिळत असंल तर, 100 वाल्मिक कराड, 1 हजार टोळ्या आणि शेकडो खून होतील. यावर शासनानं विचार करावा. ही टोळी कशी राजश्रयात होती हे मी उघड करीन. याबाबत दबाव येऊ शकतो असं पत्र मी न्यायालयात दिलं आहे. लवकरच त्याबाबत बोलणार आहे. न्यायालयानं दिलेल्या निकालातून आम्हाला न्याय मिळेल असा विश्वास निर्माण झाला. त्याबद्दल आभार," अशी भावना संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी व्यक्त केली.

