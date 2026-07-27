कारवाई करताना दूध पुरवणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचा विचार केला होता का?, औरंगाबाद खंडपीठाचा एफडीएला सवाल
कारवाई करताना दूध पुरवणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांचा विचार केला होता का?, असा औरंगाबाद खंडपीठानं सवाल करत एफडीएच्या 8 दूध उत्पादकांविरोधातील कारवाईला स्थगिती दिली आहे.
Published : July 27, 2026 at 1:22 PM IST
मुंबई : राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळीविरोधात धडक मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं स्थगिती दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एफडीएच्या कारवाईवर गंभीर सवाल उपस्थित करत विना नोटीस थेट परवाने रद्द करण्याच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केलीय. तपासणीनंतर नियमानुसार सुधारणेसाठी 14 दिवसांची मुदत न देता थेट परवाने निलंबित केलेल्या मराठवाड्यातील 8 दूध डेअरींवरील कारवाईला हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिलीय.
काय आहे प्रकरण - छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगरमधील डेअरींना हायकोर्टानं दिलासा दिल्यानं एफडीएच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. दररोज हजारो लिटर दूध संकलन करणाऱ्या या डेअरींशी जोडलेले हजारो शेतकरीही आणि कर्मचारी यांच्याबाबत ही कारवाई करताना विचार केला होता का? असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
या 8 दूध संकलक संस्थांना हायकोर्टाचा दिलासा -
1. छत्रपती संभाजीनगर: शिवकृपा डेअरी
2. अहिल्यानगर: कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट
3. अहिल्यानगर: जतिन दूध संकलन
4. अहिल्यानगर: जयहरी दूध संकलन
5. जळगाव: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट
6. अहिल्यानगर: सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट
7. जालना: सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट
8. अहिल्यानगर: नवनाथ दूध संकलन
काय आहे प्रकरण - एफडीएनं कोणतीही नोटीस न देता केलेल्या या कावाईविरोधात या दूध उत्पादक संघांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकांवर औरगंबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. एफडीएच्या नियमांनुसार आणि आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दूध डेअरीच्या तपासणीत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाला 14 दिवसांची मुदत देणं बंधनकारक आहे. मात्र, ही मुदत न देताच थेट परवाने निलंबित करणं बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात केला होता. तसेच डेअरी चालकांनी अनेक त्रुटी आधीच दूर केल्याचं यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आलं. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयानं या निलंबनाच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिलीय. परवाने अचानक रद्द झाल्यानं हजारो लिटर दूध संकलन ठप्प झाले. डेअरींशी जोडलेले हजारो शेतकरी हवालदिल झाले होते. हायकोर्टानं या कारवाईला स्थगिती दिल्यानं शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.
राज्य सरकार एफडीएच्या पाठीशी ठाम - याप्रकरणी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मात्र एफडीएच्या कारवाईचं समर्थन करत भेसळखोरांवर कडक कारवाईची गरज असल्याची भावना व्यक्त केलीय. " प्रशासन हे केवळ केंद्र सरकारनं आखून दिलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करतंय. या कायद्यात अधिक कडक बदल केले जावेत, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारला केलीय. जोपर्यंत कायदा अधिक कठोर होत नाही, तोपर्यंत भेसळखोरी थांबून योग्य शिक्षा होणार नाही. मुख्यमंत्री स्वतः देखील एफडीएच्या कारवाईव लक्ष ठेवून आहेत," असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
तुकाराम मुंढेंना जनतेकडून जोरदार पाठिंबा - तुकाराम मुंढे यांनी दूध भेसळ आणि बनावट दूध रॅकेटविरुद्ध राज्यभर मोठी धडक मोहीम राबवलीय. या कारवाईत राज्यभरात शेकडो छापे टाकून कोट्यवधींचं भेसळयुक्त दूध जप्त करण्यात आलं असून गुन्हेही दाखल झालेत. त्यांच्या या कामगिरीचं आणि प्रामाणिक कार्यपद्धतीचं कौतुक करण्यासाठी बदलापुरातील राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन तुकाराम मुंढे यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक घालून आनंदोत्सव साजरा केला होता. तसेच मुंबईत एफडीएनं हॉटेल आस्थापनांविरोधात राबवेलेल्या जोरदार मोहिमेचं लोकांकडून कौतुक होतंय. रविवारी शिवाजी पार्कवर झालेल्या सीजेपीच्या यशस्वी आंदोलनानंरच्या विजयोत्सवातही तरूणांनी 'रिअल लाईफ हीरो' असा उल्लेख असलेली तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थार्थ पोस्टर्स झळकावत 'तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कडक अधिकाऱ्यांची प्रशासनात गरज आहे," अशी भावना व्यक्त केलीय.
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