अखेर औरंगाबाद विमानतळाचे नाव होणार छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ, निवडणुकीत श्रेयवादाची लढाई रंगणार
यंदा प्रचारात शहराचे नाव कधी बदलणार या ऐवजी नाव बदलून दाखवलं या मुद्द्यावर प्रचार होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
Published : December 23, 2025 at 3:01 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - शहराच्या नामांतरानंतर आता तब्बल साडेतीन वर्षांनी विमानतळाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ नाव देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे हिरवा कंदील देण्यात आला असून, नवीन वर्षानिमित्त अनोखी भेट देण्यात येतेय. मागील महिन्यात रेल्वे स्थानकाच्या नावातदेखील बदल करण्यात आलाय. महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर असणारा एक मुद्दा मार्गी काढून मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न महायुतीने केलाय. त्यामुळे यंदा प्रचारात शहराचे नाव कधी बदलणार या ऐवजी नाव बदलून दाखवलं या मुद्द्यावर प्रचार होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
आता छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ नामकरण : 2022 मध्ये शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आलंय. मात्र त्यानंतर विमानतळाचे नाव कधी बदलणार असे प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आले होते. त्यावर ऐन महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने हिरवा कंदील देत विरोधकांना उत्तर दिलंय. औरंगाबाद विमानतळाचे नाव अखेर छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ करण्यास नागरी उड्डयन मंत्रालयाने परवानगी दिलीय. त्यामुळे आता औरंगाबाद विमानतळ ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ असं नामकरण होणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी दिवाळीच्या तोंडावर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याचे अध्यादेश काढण्यात आले होते. त्यानंतर मागील महिन्यात सगळी प्रक्रिया पूर्ण करून नावात बदल करण्यात आला होता. आता नवीन वर्षाच्या अनुषंगाने भेट शहरवासीयांना भेटणार आहे.
निवडणुकीचा मुद्दा बदलणार : 1988 मध्ये शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शहराला अन्यायकारी राजा औरंगजेब याचे नाव नको, अशी भूमिका सर्वात प्रथम जाहीर करून संभाजीनगर असा उल्लेख करायला सुरुवात केलीय. त्यानंतर प्रत्येक शिवसैनिक शहराच्या नावाचा उच्चार करता संभाजीनगरच म्हणू लागला. शहराशी निगडित सर्व निवडणुकांमध्ये विकासकामांवर कमी आणि शहराच्या नामांतराबाबत अधिक बोललं जायचं. जवळपास 34 वर्ष संभाजीनगर नाव शहराला देणार या मुद्द्यावर शिवसेनेसोबत भाजपा पक्षाने निवडणुका लढवल्या. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होत असताना त्यांनी संभाजीनगर नावाचा प्रस्ताव पारित केला. मात्र त्याला एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर नव्याने प्रस्ताव पारित करून छत्रपती संभाजीनगर असे नाव देऊन श्रेय घेतले. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत दोन्ही शिवसेना एकमेकांच्या विरोधात प्रचार करताना दिसतील, मात्र शहराच्या नाव बदलण्याचे श्रेय घेताना दिसतील.