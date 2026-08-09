ऑगस्ट क्रांती मैदानात हुतात्म्यांना नेत्यांकडून अभिवादन; का साजरा केला जातो ऑगस्ट क्रांती दिवस?, 9 ऑगस्ट 1942 रोजी नक्की काय घडलं?
मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर 9 ऑगस्ट रोजी क्रांती दिन (August Kranti Din) साजरा केला जातो. ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या स्मृतींना उजाळा देत स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली जाते.
Published : August 9, 2026 at 1:40 PM IST
मुंबई : मुंबईतील ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावर आज 9 'ऑगस्ट रोजी क्रांती' दिनी (August Kranti Din) विविध राजकीय नेत्यांनी आणि मान्यवरांनी हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. मंत्री आशिष शेलार, मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्ष व खासदार वर्षा गायकवाड, विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर यांच्यासह विविध मान्यवरांनी ऑगस्ट क्रांती मैदानावर उपस्थित राहून क्रांतिकारक आणि हुतात्म्यांना अभिवादन केलं. यावेळी बोलताना विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर म्हणाले, “1942 मध्ये महात्मा गांधींनी ‘चले जाव’ची घोषणा देत ब्रिटिशांविरोधात लढा दिला. ऊन, वारा, पाऊस काहीही असो, आम्ही दरवर्षी येथे नतमस्तक होण्यासाठी येत असतो. या हुतात्म्यांकडून तरुण पिढीला सद्बुद्धी मिळावी, हीच प्रार्थना आहे.”
ऑगस्ट क्रांती दिनाला 84 वर्षे पूर्ण : दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, “आज ऑगस्ट क्रांती दिनाला 84 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. महात्मा गांधींनी याच आंदोलनाच्या माध्यमातून इंग्रजांच्या साम्राज्यावर मोठा आघात केला.” राष्ट्रवादी विषयी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, “आमच्या पक्षात कोणतीही दुफळी नाही. आमचा पक्ष लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारा आहे. कार्यकर्ते काही मत मांडत असतील, याचा अर्थ पक्षात दुफळी आहे, असा होत नाही.” मंत्री आशिष शेलार म्हणाले, “इंग्रजांविरोधातील लढा आणि ‘भारत छोडो’चा नारा याच ठिकाणाहून देण्यात आला. या स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं मी येथे आलो आहे.”
मैदानाला गोवालिया टँक मैदान म्हणून ओळख : दरवर्षी मुंबईतील ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानावर, ज्याला पूर्वी गोवालिया टँक मैदान म्हणून ओळखलं जात होतं, 9 ऑगस्ट रोजी ऑगस्ट क्रांती दिन अत्यंत आदराने आणि उत्साहात साजरा केला जातो. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सर्वांत महत्त्वाच्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाचे हे उगमस्थान मानले जाते. याच ठिकाणाहून महात्मा गांधी यांनी ब्रिटिश सरकारविरोधात ‘चले जाव’चा नारा देत स्वातंत्र्यलढ्यातील अतिशय महत्त्वाच्या आंदोलनाचा शुभारंभ केला होता.
ब्रिटिश सत्तेविरोधात ‘भारत छोडो’ची घोषणा : 8 ऑगस्ट 1942 रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी याच मैदानावरून ब्रिटिश सत्तेविरोधात ‘भारत छोडो’ची घोषणा केली. तसेच देशवासीयांना ‘करो या मरो’ चा संदेश दिला. 9 ऑगस्टच्या पहाटे ब्रिटिश सरकारने महात्मा गांधींसह अनेक प्रमुख नेत्यांना अटक केली. मात्र, ब्रिटिश पोलिसांचा तीव्र विरोध झुगारून वीरांगणा अरुणा आसफ अली यांनी याच मैदानावर भारतीय राष्ट्रध्वज फडकावून आंदोलनाची मशाल तेवत ठेवली.
अखेर भारताला स्वातंत्र्य मिळालं : नेत्यांच्या अटकेनंतर संपूर्ण देशभर ब्रिटिश सत्तेविरोधात संतापाची लाट उसळली. हे आंदोलन पुढे व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित झाले. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला या आंदोलनामुळं मोठा फायदा मिळाला आणि अखेर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं.
मैदानाला ‘ऑगस्ट क्रांती मैदान’ नाव : या ऐतिहासिक घटनेच्या स्मरणार्थ आणि भारतीयांच्या अभूतपूर्व एकजुटीचं प्रतीक म्हणून पुढे या मैदानाला ‘ऑगस्ट क्रांती मैदान’ असं नाव देण्यात आलं. आजच्या पिढीसाठी हे मैदान देशभक्ती, त्याग आणि संघर्षाचं अमर प्रतीक आहे. दरवर्षी याच मैदानावर 9 ऑगस्ट रोजी क्रांती दिन साजरा केला जातो.
महात्मा गांधी यांच्या स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण : दरवर्षी 9 ऑगस्ट रोजी येथे ऑगस्ट क्रांती दिन साजरा केला जातो. सकाळी मैदानातील वीर स्मारकाजवळ महात्मा गांधी यांच्या स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करून स्वातंत्र्यसैनिक आणि हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाते. या सोहळ्यात स्वातंत्र्यसैनिकांचे वंशज, राजकीय नेते तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी होतात. शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या प्रभात फेऱ्या देखील काही प्रमाणात परिसरात काढल्या जातात. याचबरोबर या दिवसाचं महत्त्व आणि हुतात्म्यांच्या त्यागाची महती ही विद्यार्थ्यांना सांगितली जाते.
ऑगस्ट क्रांती दिवस म्हणजे काय? : भारताच्या इतिहासात 9 ऑगस्ट हा दिवस ऑगस्ट क्रांती दिवस ( August Kranti ) म्हणून ओळखला जातो. इंग्रजांना भारतातून हाकलून देण्यासाठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी आपले शेवटचे स्वातंत्र्ययुद्ध भारत छोडो आंदोलनाच्या रूपात लढण्याची घोषणा केली होती. या अहिंसेच्या आंदोलनात इंग्रजांच्या निर्दयीपणामुळं सुमारे 940 लोक मरण पावले होते. त्याशिवाय 1630 जण जखमी झाले होते. मोठ्याप्रामाणात जिवीतहानी भारतीयांनी पाहिली होती. त्याचवेळी 60 हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती.
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