मुंबईकरांनो लक्ष द्या! आजही काही भागात पाणीपुरवठा नाही, पाण्याचा जपून वापर करा
डी’, ‘ई’, ‘जी दक्षिण’ विभागांतील काही भागांचा पाणीपुरवठा 8 मे 2026 पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे, तर काही भागांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
Published : May 8, 2026 at 9:20 AM IST
मुंबई- महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील काही भागात आजही पाणीपुरवठा होणार नाही. जलवाहिनीला तडे गेल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. मात्र दुरुस्तीच्या कामाचे स्वरूप मोठे असल्याने 8 मे म्हणजेच आज काही भागांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. डॉ. ई. मोझेस मार्गावरील फेमस स्टुडिओसमोर असलेल्या 1650 मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीला तडा जाऊन मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत आहे. हा प्रकार बुधवारी सहा मे रोजी आढळला होता. त्याचे काम बुधवारी रात्री सहा तारखेपासून युद्ध पातळीवर सुरू आहे. मात्र गुरुवारी रात्रीपर्यंत हे काम सुरू होते. पर्यायी डी’, ‘ई’ आणि ‘जी दक्षिण’ विभागांतील काही भागांचा पाणीपुरवठा शुक्रवार 8 मे 2026 पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे, तर काही भागांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणारा परिसर
डी विभाग : लॅमिंग्टन रोड, एम. एस. अली रोड, जे. बोमन बेहराम मार्ग, आर. एस. निमकर मार्ग, शुक्लाजी स्ट्रीट, ग्रँट रोड (पूर्व), बालाराम स्ट्रीट, डॉ. डी. बी. मार्ग, पठ्ठे बापूराव मार्ग, फालकलॅड रोड, पश्चिम रेल्वे, मुंबई सेंट्रल स्थानक (8 मे 2026 रोजी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
ठाकूरद्वार, एम. के. रोड, आर. आर. रोड, जे. एस. एस. रोड, खाडिलकर रोड (पाणीपुरवठा कमी दाबाने करण्यात येईल)
गिरगाव रोड, ह्यूजेस रोड, बाबुलनाथ रोड, चौपाटी रोड (पाणीपुरवठा कमी दाबाने करण्यात येईल)
एम. पी. मिल्स कंपाऊंड, बी. बी. नकाशे मार्ग, ताडदेव ( 8 मे 2026 रोजी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
आंबेडकर नगर वसाहत, केशवराव खाड्ये मार्ग (दक्षिण) (8 मे 2026 रोजी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
ई विभाग : एम. एस. अली मार्ग, बेलासीस मार्ग, कामाठीपुरा, शंकरराव पुपला मार्ग, शुक्लाली स्ट्रीट, मानाजी राजुजी मार्ग, मोरलॅड मार्ग, आग्रीपाडा मार्ग, सातरस्ता जंक्शन, बी. जे. मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, एम.ए. मार्ग, डॉ. आनंदराव नायर मार्ग, नायर रुग्णालय, कस्तुरबा रुग्णालय, जगजीवन राम रुग्णालय, वॉक्हार्ड रुग्णालय (8 मे 2026 रोजी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
जी दक्षिण विभाग : सातरस्ता परिसर, जे. आर. बोरीचा मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, केशवराव खाड्ये मार्ग, धोबीघाट, जी. बी. सपकाळ मार्ग, डॉ. ई. मोझोसमधील काही परिसर (8 मे 2026 रोजी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
नागरिकांना आवाहन : संबंधित विभागातील नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे आणि महापालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
