'अजित पवारांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यापूर्वी अमित शाहांनी आरोपांबद्दल माफी मागायला हवी होती'-संजय राऊत
आमदार रोहित पवार यांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूबाबत साशंकता व्यक्त केल्यानंतर खासदार राऊत यांनी भाजपासह अमित शाह यांच्यावर कडाडून टीका केली आहे.
Published : November 17, 2026 at 3:42 PM IST
मुंबई- दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (यूबीटी) नेते, खासदार संजय राऊत यांनीही भाजपा आणि राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. अजित पवार यांच्या मृत्यूशी संबंधित संशयास्पद बाबींची चौकशी करण्याऐवजी संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनीदेखील केला.
मंगळवारी (17 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवार यांनी प्रवास केलेल्या विमानाच्या मालकीवर प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित विमान कंपनीच्या मालकाबाबत संशयास्पद बाबी असल्याचा दावाही त्यांनी केला. रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत पुरावे सादर करून ‘मफलर मॅन’चा मुद्दा उपस्थित केल्याचं राऊत म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या लग्नावेळी मफलर वापरण्यामागचे कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणात काहीही गैर नसेल, तर गुन्हा दाखल करून निष्पक्ष चौकशी का केली जात नाही, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. संशय दूर करण्याऐवजी सरकार संबंधितांना संरक्षण देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अमित शाहांनाही लक्ष्य- पुण्यात अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांवरही राऊत यांनी टीका केली. शाहा यांनी व्यक्त केलेली भावना केवळ दिखाऊ असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडण्यासाठी भाजपानं दबाव आणला होता, असा दावा राऊत यांनी केला. सिंचन प्रकल्पातील कथित 70 हजार कोटींचा घोटाळा आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणावरून अजित पवार यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे पुतळ्याचं अनावरण करण्यापूर्वी अमित शाह यांनी या आरोपांबद्दल माफी मागायला हवी होती, असे राऊत म्हणाले.
देशाच्या विकासासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि महायुतीला वेगळं ठेवू शकत नाही, या विचारानं अजित पवार यांनी महायुतीशी हातमिळवणी केल्याचा दावा नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. हे दावे खासदार संजय राऊत यांनी फेटाळले आहेत.
ईडी आणि सीबीआयची भीती दाखवल्याचा आरोप- अजित पवार हे स्वतःच्या इच्छेने महायुतीत सहभागी झाले नव्हते, असा दावाही राऊत यांनी केला. ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईची भीती दाखवून त्यांना महायुतीत येण्यास भाग पाडण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपा नेतृत्वावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, भाजपाकडे कोणीही मनापासून येत नाही. बिल्डर आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या लोकांशीच भाजपाचे संबंध आहेत. या शब्दांत त्यांनी अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केलं.
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