नागपूर मदरशामध्ये अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; 'पोक्सो' अंतर्गत गुन्हा दाखल
नागपूरच्या सक्करदरा परिसरात एका मदरशातील घटनेप्रकरणी 26 वर्षीय आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस सध्या फरार आरोपीचा शोध घेत असून पुढील तपास सुरू आहे.
Published : June 23, 2026 at 2:44 PM IST
नागपूर : शहरातील सक्करदरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या बडा ताजबाग परिसरातील एका मदरशामध्ये 16 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थ्यासोबत अश्लील कृत्य करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सक्करदरा पोलिसांनी 26 वर्षीय नराधमाविरुद्ध बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेनंतर आरोपी फरार झाला असून पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत.
पहाटेच्या सुमारास घडली घटना : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही संतापजनक घटना 19 जून रोजी पहाटे 2 वाजताच्या सुमारास बडा ताजबाग येथील गौसिया कॉलनीतील एका मदरशामध्ये घडली. या मदरशामध्ये सुमारे 12 किशोरवयीन विद्यार्थी राहून धार्मिक शिक्षण घेत आहेत. आरोपी असाह रसूल उर्फ तालिब (वय 26 मूळ रा. बिहार) हा दिघोरी परिसरातील एका मशिदीत अजान देण्याचं काम करतो. घटनेच्या रात्री तो या मदरशात मुक्कामासाठी आला होता. सर्व विद्यार्थी गाढ झोपेत असताना आरोपी रसूलनं 16 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या जवळ जाऊन त्याच्याशी अश्लील कृत्य करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पीडित विद्यार्थी तत्काळ जागा झाला आणि त्यानं प्रतिकार करत आरडाओरडा सुरू केला. विद्यार्थ्याचा आवाज ऐकून मदरशातील इतर विद्यार्थी आणि व्यवस्थापन जागे झाले. आपला गैरप्रकार उघडकीस आल्याचं पाहून आरोपीनं तिथून पळ काढला.
अल्पसंख्याक आयोगाकडून वृत्ताला दुजोरा : या गंभीर प्रकारानंतर मदरशा व्यवस्थापनानं तातडीनं सक्करदरा पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. विशेष म्हणजे या संवेदनशील प्रकरणावर पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी अधिकृतपणे काहीही बोलण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मात्र, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी या वृत्ताला जाहीर दुजोरा दिला असून दोषीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
आरोपीच्या शोधासाठी विशेष पथके रवाना : गुन्हा दाखल झाल्याची कुणकुण लागताच आरोपी नागपुरातून फरार झाला आहे. सक्करदरा पोलिसांनी आरोपी असाह रसूलचा माग काढण्यासाठी विविध भागात विशेष तपास पथके रवाना केली आहेत. तांत्रिक विश्लेषण आणि खबऱ्यांच्या मदतीनं त्याचा शोध घेतला जात असून त्याला लवकरच बेड्या ठोकल्या जातील असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या घटनेमुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
हेही वाचा :