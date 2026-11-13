पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या घरावर हल्ल्याचा प्रयत्न
शहरात खुनाच्या घटना वाढल्या आहेत, मात्र पोलीस आयुक्तांना काही पडले नसल्याचा आरोपदेखील संजय शिरसाट यांनी केलाय. सदरील घटनेचा सीसीटीव्ही देखील समोर आला आहे.
Published : November 13, 2026 at 10:59 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर - पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या बंगल्यावर काही तरुणांनी हल्ला केल्याची घटना गुरुवारी रात्री घडली. दोन ते तीन युवक रात्री दारू पिऊन आले, त्यांनी गेटसमोर दारूच्या बाटल्या फोडल्या. तिथे असलेले रक्षक यांना धमकावत हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलीस आयुक्तांचा फोन बंद होता, तर उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त देखील उपलब्ध नसल्याचा आरोप समाज कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला. सदरील घटनेत काही युवकांना ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. माझ्यावर हल्ला झाला, माझी अवस्था ही असेल तर सर्व सामान्यांबरोबर अशी घटना झाली तर पोलीस काय करणार आहे. शहरात खुनाच्या घटना वाढल्या आहेत, मात्र पोलीस आयुक्तांना काही पडले नसल्याचा आरोपदेखील संजय शिरसाट यांनी केलाय. सदरील घटनेचा सीसीटीव्ही देखील समोर आला आहे.
गुरुवारी रात्री उशिरा घडली घटना : गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या गोलवाडी येथील घरावर तीन युवकांनी हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. तीन तरुण दारू पिऊन बंगल्यासमोर आले होते, येताच त्यांनी सुरक्षारक्षकांना धमकावत अनेक मंत्र्याने स्वीयसहायक आमच्या खिशात असल्याचं सांगून गोंधळ घातला. गेटसमोर त्यांनी दारूच्या बाटल्या फोडल्या, रक्षांसोबत वाद घालून धक्काबुक्की केली. त्यांनी आमच्या घरावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला अशी माहिती पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. घटना घडल्यावर पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांना संपर्क साधला असता त्यांच्या फोन बंद होता, तर इतर उपायुक्त आणि सहाय्यक उपायुक्त देखील उपलब्ध झाले नाहीत असा आरोप शिरसाट यांनी केला. शेवटी पोलिस महासंचालकांना रात्री 12 वाजता संपर्क साधला. त्यांनी फोन उचलत योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.
सर्व सामान्यांचे काय? : एका पालकमंत्र्यांच्या घरावर हल्ला होतोय, त्याची तर दखल घ्या अशा भाषेत पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. माझी ही अवस्था असेल तर सर्वसामान्यांची काय अवस्था असेल? दिवसाढवळ्या खून होत आहेत, पोलीस आयुक्तांना गांभीर्यच नाही. या प्रकरणी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती संजय शिरसाट यांनी दिली. या प्रकरणी काही तरुणांना ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
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