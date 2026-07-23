दिल्लीतील विद्यार्थी हल्ल्याचे बुलढाण्यात तीव्र पडसाद; मूक मोर्चा अन् शांती मार्च काढून निषेध
मोर्चात सहभागी विद्यार्थ्यांनी शांतता, अहिंसेचा संदेश देताना काळे वस्त्र आणि काळ्या फिती लावून लाठीचार्ज करुन आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
Published : July 23, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:10 PM IST
बुलढाणा - दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या निर्घृण हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी बुलढाणा शहरात आज शेकडो विद्यार्थी, पालक आणि संवेदनशील नागरिक रस्त्यावर उतरले. हुतात्मा स्मारकापासून सुरू झालेला शांती मार्च शहरातील प्रमुख मार्गावरून निघाला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात सहभागी विद्यार्थ्यांनी शांतता, अहिंसेचा संदेश देताना काळे वस्त्र आणि काळ्या फिती लावून लाठीचार्ज करुन आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
मोर्चा मूक होता, मात्र विद्यार्थ्यांच्या हातातील फलक बोलके होते. ‘विद्यार्थी हल्ला बंद करा’, ‘शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’, ‘विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घ्या’, ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हत्या बंद करा’ अशा आशयाचे फलक विद्यार्थ्यांनी हातात धरले होते. मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गायले आणि शांततेची शपथ घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यावर राष्ट्रपतींना देण्यासाठी निवेदन देण्यात आले. निवेदनात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी विद्यार्थिनी सोनिया मुंढे म्हणाली, “दिल्लीत आमच्या सहाध्यायींवर झालेला हल्ला हा संपूर्ण विद्यार्थी वर्गावर झालेला हल्ला आहे. आम्ही शांततेनं आंदोलन करत आहोत, पण आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही.”
गौरी गवते या विद्यार्थिनीने सांगितलं, “आम्हाला शिक्षण घ्यायचं आहे, हिंसाचार नाही. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे.” श्रावणी सपकाळ म्हणाली, “काळ्या फिती आणि काळ्या कपड्यांतून आमचा संताप व्यक्त होतोय. विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणे हे लोकशाहीला काळीमा लावणारे आहे.”
पालकांनी देखील विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहताना सांगितलं की, मुलांच्या भवितव्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या मोर्चामुळे बुलढाण्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात एकजुटीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावं, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
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