नवनिर्वाचित भाजपा नगरसेवकावर प्राणघातक हल्ला; भाजपातीलच पराभूत उमेदवाराकडून हल्ला केल्याचा आरोप

अकोला महापालिकेत भाजपा उमेदवारांचा विजय झाल्यानंतर सत्काराचा जल्लोष सुरू असताना मोठा राडा झाला. भाजपाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकावर हरलेल्या भाजपा उमेदवारानं हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली.

Attack On BJP Corporator In Akola
नवनिर्वाचित भाजपा नगरसेवकावर हल्ला झाल्यानंतर जमलेला जमाव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 17, 2026 at 9:56 AM IST

अकोला : महापालिका निवडणूक 2026 च्या निकालानंतर अकोल्यात मोठा राजकीय वाद पेटला आहे. अकोल्यातील अकोट फैल भागात भाजपाच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकावर भाजपाच्याच पराभूत उमेदवार गटाकडून हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रभाग क्रमांक 2 मधून भाजपा नगरसेवक शरद तुरकर हे निवडून आले. निकालानंतर त्यांच्यावर हल्ला झाला. भाजपाचे पराभूत उमेदवाराकडून हा हल्ला झाल्याची चर्चा सध्या परिसरात आहे. गंभीर जखमी असलेल्या नगरसेवक शरद तुरकर यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इथं भरती करण्यात आलं आहे. "याप्रकरणी पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. सध्या तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे," अशी माहिती अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी दिली आहे.

नवनिर्वाचित भाजपा नगरसेवकावर हल्ला : मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपा नगरसेवक शरद तुरकर हे सत्कार स्वीकारण्यासाठी एका ठिकाणी जात होते. यावेळी त्यांच्यावर भाजपाचे पराभूत उमेदवार नितीन राऊत यांच्याकडून हल्ला करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान यावेळी वाद चिघळल्यानं दोन्ही गटाचे समर्थक आमने सामने आले होते. यावेळी वाहनांची आणि दुकानांची तोडफोड करण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यानं पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज करण्यात आल्याची माहिती आहे. शरद तुरकर हे हल्ल्यात जखमी झाले असून त्यांना अकोल्यातील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्यासह पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून तणावपूर्ण शांतता आहे.

शहरात तगडा पोलीस बंदोबस्त : अकोट फैल परिसरात भाजपा नवनिर्वाचित नगरसेवकावर हल्ला करण्यात आल्यानं शहरात मोठी खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जिल्हा पोलीस अधिक्षक अर्चित चांडक हे देखील मोठ्या फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली. याबाबत बोलताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक म्हणाले की, "घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. सध्या तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे."

