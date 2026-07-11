शहजाद भट्टीचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी एटीएसची राज्यभर कारवाई; 100 हून अधिक जणांची चौकशी : गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर
शहजाद भट्टी पाकिस्तानात बसून महाराष्ट्र आणि देशाविरोधात कट रचत असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती एटीएसला मिळाली होती. त्यानुसार एटीएसने कारवाई केल्याचं गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितलं.
Published : July 11, 2026 at 12:30 PM IST
नागपूर : महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) पाकिस्तानी दहशतवादी शहजाद भट्टीशी संबंधित नेटवर्कविरोधात राज्यभर मोठी कारवाई केली असून, 100 हून अधिक संशयितांची चौकशी करण्यात आली आहे. ही कारवाई अद्याप सुरू असल्याची माहिती राज्याचे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली. ते नागपूर विमानतळावर आज (11 जुलै) प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
'पाकिस्तानात बसून महाराष्ट्र आणि देशाविरोधात कट' : पंकज भोयर म्हणाले, "शहजाद भट्टी हा पाकिस्तानात बसून महाराष्ट्र आणि देशाविरोधात कट रचत असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती एटीएसला मिळाली होती. त्यानुसार एटीएसने वेळेत कारवाई करून त्याचा कट उधळून लावला."
ते पुढे म्हणाले की, शहजाद भट्टीचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी 'एटीएस'ने राज्यातील 157 ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान राज्यभरातील 100 हून अधिक जणांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीत मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे आणखी काही ठिकाणी कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. संबंधित प्रकरणाचा पुढील तपास एटीएसकडून सुरू असून, या कारवाईतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पुढील पावलं उचलली जाणार असल्याचंही भोयर यांनी स्पष्ट केलं.
ऑनलाइन पैशांच्या माध्यमातून शस्त्रे पुरवण्याचा कट : शहजाद भट्टीच्या समर्थकांना शस्त्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमातून आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र एटीएसने वेळीच कारवाई करून हा कट उधळून लावल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
"समर्थकांना शस्त्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन माध्यमातून पैसे पाठवले जात होते. त्या माध्यमातून दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, एटीएसने वेळेत दखल घेत हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. सध्या कारवाई सुरू असून, तपासात गंभीर बाबी समोर आल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जातील."
ते पुढे म्हणाले, "राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी एटीएस सातत्याने कार्यरत असते. अशा प्रकारची ठोस आणि गोपनीय माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने कारवाई करण्यात येते."
बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार : शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाणे विक्रेत्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही पंकज भोयर यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की, बोगस बियाणे विकणाऱ्या एजन्सींविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. या प्रकरणात कृषी विभागासोबतच गृह विभागही दोषींवर कारवाई करणार आहे. कृषिमंत्र्यांनी या विषयावर बैठक घेऊन बोगस बियाणे विक्री रोखण्यासाठी अधिक कठोर कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतल्याचंही भोयर यांनी स्पष्ट केलं.
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