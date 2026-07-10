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पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीच्या संपर्कात, एटीएसनं नागपुरातून दहा तरुणांना घेतलं ताब्यात

एटीएसने पाकिस्तानातील गँगस्टरशी संबंधित 10 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. राज्यातील विविध भागात एटीएसने छापेमारी केली.

ATS raids Pakistani gangster Shahzad Bhatti
संग्रहित फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंबई/नागपूर - महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) ने पाकिस्तानातील गँगस्टरशी संबंधित 10 जणांना ताब्यात घेतलं असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, राज्यभरात विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली असून, जे तरुण या गँगस्टरच्या संपर्कात आले होते, त्यांची कसून चौकशी सुरू असल्याची माहिती महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने दिली.

एकाचवेळी अनेक ठिकाणी कारवाया - पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीबरोबर लिंक असल्याच्या माहितीवरून दहा तरुणांना नागपूर ATS ने ताब्यात घेतलं आहे. यात नागपूर शहरातून पाच आणि उर्वरित तरुण विदर्भातील काही जिल्ह्यांमधून आहेत. त्यांना एकाचवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून कारवाईदरम्यान ताब्यात घेण्यात आले आहे. दहशतवाद विरोधी पथकांच्या महाराष्ट्रातील एकूण 14 युनिट अंतर्गत विविध पथकांकडून ही कारवाई करण्यात आली.

शहजाद भट्टीबरोबर सोशल मीडियावरून हे तरुण संपर्कात असल्याची माहिती समोर आली होती. ते शहजाद भट्टीसाठी कसल्या प्रकारचे काम करणार होते? त्यांना पुढील टास्क काय देण्यात आले होते? त्यांना कसा मोबदला मिळणार होता? याची माहिती घेणे सुरू आहे. शहजाद भट्टी हा समाज माध्यमांद्वारे तरुणांना देशविघातक कारवायांसाठी प्रवृत्त करत असल्याच्या संशयावरून ही कार्यवाही करण्यात आली.

राज्यभरात एटीएसची कारवाई - महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडून शुक्रवारी (10 जुलै) सकाळी 7 वाजल्यापासुन पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्याशी संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची चौकशी सुरु आहे. याबाबत दहशतवाद विरोधी पथकांच्या महाराष्ट्रातील एकूण 14 युनिट अंतर्गत विविध पथकांकडून एकूण 112 व्यक्ती असून, त्यांचा ठावठिकाणा घेवून चौकशी करण्यात येत आहे. शहजाद भट्टी हा समाज माध्यमांद्वारे तरुणांना देशविघातक कारवायांसाठी प्रवृत्त करत असल्याच्या संशयावरून ही कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडून देण्यात आली.

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TAGGED:

ATS NAGPUR RAIDS
ATS ACTION MUMBAI
पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी
एटीएस छापेमारी
PAKISTANI GANGSTER SHAHZAD BHATTI

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