एटीएसकडून शस्त्रतस्करीचा पर्दाफाश; पिस्टलसह जिवंत काडतुसे जप्त, वर्ध्याच्या 22 वर्षीय तरुणला अटक

एटीएसच्या नागपूर आणि अकोला युनिटनं संयुक्त कारवाई करत बेकायदा शस्त्रसाठा जप्त केला आहे. या कारवाईत वर्धा येथील 22 वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.

प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
Published : May 20, 2026 at 9:00 AM IST

नागपूर : महाराष्ट्रात बेकायदेशीररीत्या विक्रीसाठी आणल्या जाणाऱ्या अग्निशस्त्रांच्या तस्करीचा पर्दाफाश दहशतवाद विरोधी पथकानं (एटीएस) केला आहे. या कारवाईत वर्धा येथील 22 वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली असून, त्याच्याकडून दोन पिस्टल, चार मॅगझिन आणि तब्बल 94 जिवंत काडतुसं जप्त करण्यात आली आहेत. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव शुभम पवार (वय 22 वर्षे) असं आहे.

एटीएसने गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली. आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या शस्त्रास्त्रांबाबत आणि त्यामागील नेटवर्कबाबत अधिक तपास सुरू आहे. एटीएसच्या प्राथमिक तपासात शुभम पवार आणि त्याचे काही साथीदार मध्यप्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात अग्निशस्त्रं महाराष्ट्रात आणत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही शस्त्रं राज्यात गुन्हेगारी कृत्यांसाठी पुरवली जाणार होती की एखाद्या मोठ्या कटासाठी वापरली जाणार होती? याचा तपास आता सुरू करण्यात आला आहे.

गोपनीय माहितीच्या आधारे एटीएसची कारवाई : रविवारी (17 मे) रात्री शुभम पवार आणि त्याचे साथीदार जळगाव सीमेलगत असलेल्या मध्यप्रदेशच्या भागातून चोरट्या मार्गानं महाराष्ट्रात प्रवेश करणार असल्याची माहिती एटीएसला मिळाली होती. त्यांच्या ताब्यात तब्बल 10 अग्निशस्त्रे आणि 400 जिवंत काडतुसे असल्याची माहितीही समोर आली होती. या माहितीच्या आधारे एटीएसच्या नागपूर आणि अकोला युनिटनं संयुक्त कारवाई करत समृद्धी महामार्ग परिसरात सापळा रचला. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. पुढील तपास एटीएसकडून सुरू आहे.

मुख्य आरोपीला बुलढाणा जिल्ह्यातून अटक : शुभम पवारचे साथीदार अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाले. मात्र, शुभमनं बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील पिंप्री कोळी गावात आपल्या नातेवाईकाच्या घरी आश्रय घेतल्याचं तपासात निष्पन्न झालं. एटीएसने तांत्रिक माहिती आणि स्थानिक गुप्त जाळ्याच्या मदतीने त्याचा माग काढला. यानंतर सोमवारी (18 मे) दुपारी नागपूर आणि अकोला एटीएसच्या पथकांनी संयुक्तरीत्या पिंप्री कोळी येथे धाड टाकली. काही काळ गुप्त हालचाली केल्यानंतर पोलिसांनी शुभमला ताब्यात घेतलं. त्याची झडती घेतली असता दोन पिस्टल, चार मॅगझिन आणि 94 जिवंत काडतुसं जप्त करण्यात आली. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.

अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचं आव्हान : तपासादरम्यान संघटित शस्त्र तस्करी करणारी टोळी सक्रिय असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या टोळीतील आणखी किमान दोन साथीदार फरार असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. आरोपी शुभम पवार हा सराईत गुन्हेगार असल्याची माहितीही समोर आली आहे. आरोपींनी ही शस्त्रे नेमकी कोणासाठी आणली होती, त्यांचा वापर कोणत्या मोठ्या गुन्ह्यासाठी होणार होता का, अथवा गुन्हेगारी टोळ्यांना पुरवठा करण्याचा कट होता का, याचा सखोल तपास सुरू आहे. या प्रकरणी बुलढाणा जिल्ह्यातील रायपूर पोलीस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एटीएसकडून पुढील तपास सुरू आहे.

संपादकांची शिफारस

