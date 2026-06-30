अटल सेतूवर तीन वर्षांत 15 आत्महत्या; सुरक्षेवरून विधानपरिषदेत खडाजंगी; सरकारकडून उपाययोजना करण्याचे आश्वासन
विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अटल सेतूवर सध्या तीन मीटर उंचीचे ध्वनिरोधक आणि 5 मीटर उंचीचे दृश्य प्रतिबंधक बसविण्यात आल्याची माहिती दिली.
Published : June 30, 2026 at 7:51 AM IST
मुंबई : मुंबईचा अभिमान मानल्या जाणाऱ्या अटल सेतूवरील वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत अटल सेतूवरून समुद्रात उड्या घेत 15 जणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली. या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं.
महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. आमदार उमा खापरे यांनी सभागृहात अटल सेतूवरील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत सरकारकडे उपाययोजनांची मागणी केली. या चर्चेदरम्यान 7 जून 2026 रोजी पुण्यातील प्रतिक सुभाष रायकर (वय 28) यांनी अटल सेतूवरून समुद्रात उडी मारून आत्महत्या केल्याच्या घटनेचाही उल्लेख करण्यात आला. या घटनेनंतर त्यांचा मृतदेह अद्याप सापडलेला नसल्याची माहिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर अटल सेतूवरील वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांवर प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली.
अटल सेतूवरील पोलीस गस्त वाढविण्याची मागणी : सभागृहात मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये अटल सेतूवरून उडी मारण्याच्या 6 घटना घडल्या. त्यापैकी चार जणांचे मृतदेह सापडले, तर दोन जण बेपत्ता राहिले. 2025 मध्येही अशाच 6 घटना घडल्या असून 5 जणांचे मृतदेह सापडले, तर एका नागरिकाचा जीव वाचविण्यात यश आलं. 2026 मध्ये आतापर्यंत तीन घटना घडल्या असून तिन्ही नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी दोन मृतदेह अद्याप सापडलेले नाहीत.
या विषयावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी अटल सेतूवरील पोलीस गस्त वाढविण्याची तसेच समुद्रातील शोधकार्यासाठी कोस्ट गार्डची मदत घेण्याची मागणी केली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनीही पोलिसांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत सरकारवर टीका केली.
यावेळी अनिल परब यांनी सत्ताधारी भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांना लक्ष्य करत उपरोधिक टोला लगावला. “अटल सेतूवर पेट्रोलिंग करण्यासाठी जर हेलिकॉप्टरची गरज असेल, तर त्याचं कॉन्ट्रॅक्टही प्रसाद लाड यांच्या कंपनीलाच देऊन टाका,” असं वक्तव्य त्यांनी केलं. या टोलेबाजीमुळे सभागृहात काही काळ खसखस पिकली.
सरकारकडून उदय सामंतांनी दिलं उत्तर : दरम्यान, विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना शासनाच्या वतीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अटल सेतूवर सध्या तीन मीटर उंचीचे ध्वनिरोधक आणि 5 मीटर उंचीचे दृश्य प्रतिबंधक बसविण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, त्यानंतरही आत्महत्यांच्या घटना घडत असल्याचं त्यांनी मान्य केलं.
पुलावरील उर्वरित भागांमध्ये सुरक्षा जाळ्या आणि उंच बॅरिकेड्स उभारण्याबाबत तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून तातडीनं कार्यवाही करण्यात येईल, असं आश्वासन सरकारनं सभागृहात दिलं. या आश्वासनानंतरही अटल सेतूवरील मृत्यूचे सत्र थांबणार का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.