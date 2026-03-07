ETV Bharat / state

अखेरचा क्षणी यशवंत किल्लेदार बनले प्रभाग समिती अध्यक्ष; नक्की काय घडलं?

मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समिती समिती निवडणुकीमध्ये यशवंत किल्लेदार बिनविरोध आलेत. दादरच्या जी उत्तर विभागात मनसेचे ते एकमेव नगरसेवक असतानाही यशवंत किल्लेदार प्रभात समिती अध्यक्ष बनलेत.

Yashwant Killedar became the ward committee president
अखेरचा क्षणी यशवंत किल्लेदार बनले प्रभाग समिती अध्यक्ष (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 11:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती समिती निवडणुकीमध्ये यशवंत किल्लेदार बिनविरोध निवडून आलेत. दादरच्या जी उत्तर विभागात मनसेचे ते एकमेव नगरसेवक असतानाही यशवंत किल्लेदार प्रभात समिती अध्यक्ष बनलेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेवटची 15 मिनिटे शिल्लक असताना ठाकरे गटाचे जोसेफ कोळी यांनी आपला अर्ज मागे घेतला, ज्यामुळे किल्लेदार यांची बिनविरोध निवड झाली. यामुळे आता किल्लेदार यांना मुंबई महानगरपालिकेत मनसेचे गटनेते आणि प्रभाग समिती अध्यक्ष, असे दुहेरी पद मिळालंय.

एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यामुळे सर्वांची बिनविरोध निवड : तर दुसरीकडे पी दक्षिण प्रभाग समिती अध्यक्षपदी भाजपाच्या श्रीकला रामचंद्रन पिल्ले, एच/पूर्व आणि एच/पश्चिम प्रभाग समिती अध्‍यक्षपदी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या रोहिणी कांबळे, के पश्चिम’ प्रभाग समिती अध्यक्षपदी भाजपाचे रोहन शशिंद्र राठोड, के/उत्तर आणि के/दक्षिण प्रभाग समिती अध्यक्षपदी भाजपाचे प्रकाश दौलत मुसळे, तसेच जी दक्षिण प्रभाग समिती अध्यक्षपदी शिवसेना ठाकरे गटाच्या पद्मजा चेंबूरकर यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यामुळे सर्वांची बिनविरोध निवड करण्यात आलीय. यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून महापौर रितू तावडे आणि उपमहापौर संजय घाडी होते.

हे बनले प्रभाग समिती अध्यक्ष

  • दादर जी उत्तर - यशवंत किल्लेदार मनसे
  • प्रभादेवी जी दक्षिण - पद्मजा चेंबूरकर शिवसेना ठाकरे गट
  • अंधेरी के पश्चिम - रोहन राठोड, भाजपा
  • जोगेश्वरी के/दक्षिण व के/उत्तर - प्रकाश मुसळे, भाजपा
  • गोरेगाव पी दक्षिण - श्रीकला पिल्ले, भाजपा
  • एच/पूर्व व एच/पश्चिम - रोहिणी कांबळे, शिवसेना ठाकरे गट

राज ठाकरे यांच्या खंबीर पाठिंबामुळे मी प्रभाग समितीवर : याविषयी यशवंत किल्लेदार यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पक्षाने दिलेल्या उमेदवारीमुळे आणि पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या खंबीर पाठिंबामुळे मी प्रभाग समितीवर बिनविरोध निवडून येऊ शकलो. त्याचं पूर्ण श्रेय हे माझ्या पक्षाला आणि पक्षप्रमुखांनाच जातं, असंही ते म्हणालेत.

हेही वाचाः

इस्रायल इराण युद्धामुळं महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर मोठं संकट; वॉर रिस्क सरचार्जमुळं निर्यात ठप्प

फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीवर शेतकरी नेत्यांचा संताप; 'तकलादू तरतूद' म्हणत दिला आंदोलनाचा इशारा

TAGGED:

WARD COMMITTEE PRESIDENT
YASHWANT KILLEDAR
RAJ THACKERAY
प्रभाग समिती अध्यक्ष
PRABHAG SAMITI ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.