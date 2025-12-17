पुणे विमानतळावर इंडिगोच्या काही निवडक विमानांची सेवा 31 डिसेंबरपर्यंत रद्द
पुणे विमानतळावर इंडिगोची काही निवडक विमानं 31 डिसेंबरपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत.
Published : December 17, 2025 at 12:16 PM IST
पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून इंडिगोची विमान उड्डाणे वारंवार स्थगित होत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचेही अतोनात हाल झाल्याचं पाहायला मिळालं आणि आता विमानसेवा ही सुरळीत झाली असून, विमान सेवा हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. शासनाने याबाबत समितीदेखील स्थापन केली असून, या समितीच्या माध्यमातून चौकशी सुरू आहे. अशातच पुणे विमानतळावर इंडिगोची काही निवडक विमानं 31 डिसेंबरपर्यंत रद्द करण्यात आली आहेत.
प्रवाशांना थेट इंडिगो एअरलाइन्सशी संपर्क साधण्याचा सल्ला : याबाबत पुणे विमानतळ प्रशासनाने माहिती दिली की, पुणे विमानतळ प्रवाशांना आणि सर्वसामान्य जनतेला कळवू इच्छितो की, काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे इंडिगो एअरलाइन्सने 31 डिसेंबरपर्यंत काही विमानसेवा रद्द केली आहे, ज्यात 6E 6884 – वाराणसी (VNS) ते पुणे (PNQ) : आगमन, 6E 497 – पुणे (PNQ) ते वाराणसी (VNS) : प्रस्थान, 6E 6876 – बंगळूर (BLR) ते पुणे (PNQ) : आगमन, 6E 6877 – पुणे (PNQ) ते बंगळूर (BLR) : प्रस्थान, 6E 746 – गुवाहाटी (GAU) ते पुणे (PNQ): आगमन, 6E 918 – पुणे (PNQ) ते चेन्नई (MAA): प्रस्थान या विमानांचा समावेश आहे. तसेच विमानांमध्ये तिकीट आरक्षित केलेल्या प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था, पुनर्बुकिंग किंवा परतावा यासंबंधीच्या माहिती दिली जात असून, त्यांना परतावाही मिळत आहे. त्याप्रमाणेच थेट इंडिगो एअरलाइन्सशी संपर्क साधण्याचा किंवा एअरलाइन्सच्या अधिकृत वेबसाइट भेट देण्याचा सल्लाही विमान कंपनीकडून देण्यात आलेला आहे.
विमानतळावर जाण्यापूर्वी विमानाची स्थिती तपासण्याची विनंती : पुणे विमानतळ संचालक प्रवाशांना किमान गैरसोय होईल, याची खात्री करण्यासाठी एअरलाइन्ससोबत जवळून समन्वय साधत आहेत आणि प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी एअरलाइन्सकडून त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याची विनंती करीत आहेत. पुणे विमानतळ सुरक्षित आणि कार्यक्षम विमानतळ कामकाजासाठी कटिबद्ध आहे, असंदेखील विमानतळ प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
