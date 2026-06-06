भविष्य सांगण्याच्या बहाण्यानं करायला लावयचा गुंतवणूक: ज्योतिषानं तब्बल 321 गुंतवणूकदारांना 36 कोटींचा घातला गंडा
भविष्य सांगण्याच्या भाविकांना तब्बल 36 कोटींचा गंडा घातल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या ज्योतिषाविरोधात तब्बल 321 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
Published : June 6, 2026 at 6:30 PM IST
नाशिक : कथित ज्योतिषी सचिन देशमुख यानं भविष्य सांगत शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून नाशिकमधील तब्बल 250 जणांना गंडा घातल्याचं निष्पन्न झालं. मात्र तक्रारदारांचा आकडा 321 पर्यंत पोहोचला असून या सर्वांची देशमुख यानं तब्बल 36 कोटी 31 लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. याबाबत सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संजय भिसे यांनी दिली.
तक्रारदारांचा आकडा गेला 321 पर्यंत : ज्योतिष सांगण्याच्या नावाखाली सचिन देशमुख यानं पंडित कॉलनी परिसरात शेअर बाजार गुंतवणुकीचं ऑफिस थाटलं होतं. त्याच्याकडं भविष्य पाहण्यास आलेल्या भक्तांना तो शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी भाग पाडत असल्याचा आरोप फसवण्यात आलेल्या पीडितांनी केला. देशमुख याच्यावर 1 एप्रिल 2025 रोजी 73 लाखाची फसवणूक केल्याचा पहिला गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर तो नाशिकमधून फरार झाला. सध्या तो दुबईत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून पोलिसांनी त्याच्या विरोधात लूक आउट नोटीस जारी केली आहे. सुरुवातीला देशमुख याच्या विरोधात 250 तक्रारी दाखल झाल्या. तेव्हा एकूण 21 लाखांची फसवणूक झाल्याचं नमूद होतं. फसवणूक झालेल्या तक्रारदारांचा आकडा 321 पर्यंत गेला आहे. फसवणुकीचा आकडा 36 कोटी 31 लाखांवर पोहोचला आहे. कथित ज्योतिषी सचिन देशमुख स्वतःला हनुमान भक्त सांगत असे, अशी माहिती पीडितांनी दिली.
कशी करत होता फसवणूक : "ज्योतिष सांगण्याच्या नावाखाली सचिन देशमुख हा भक्तांना तुम्हाला शेअर बाजारात चांगला फायदा होईल, असं भाकीत करत असे. मी तुम्हाला शेअर बाजारातून चांगला परतावा मिळवून देतो असं आमिष दाखवत असे. तक्रारदार व इतर गुंतवणूकदारांना ऑनलाइन बैठका आणि कार्यालयातील चर्चाद्वारे गुंतवणुकीस प्रवृत्त करत होता. सुरुवातीला अल्प परतावा देऊन नागरिकांचा विश्वास संपादन करत होता. यामध्ये आतापर्यंत आमच्याकडं 321 गुंतवणूकदारांनी तक्रार दाखल केली असून ही फसवणूक जवळपास 36 कोटी 31 लाखांची आहे. देशमुख हा फरार झाला असून त्याच्या विरोधात लूक आउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे," अशी माहिती सायबर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय भिसे यांनी दिली.
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